“再度令人失望”: 中国5月外贸数据大幅滑落

（德国之声中文网）全球市场需求的减弱引发中国出口大幅降低。今天（6月7日），中国海关总署发布的最新统计数据显示，按美元计价，今年5月份中国国进出口5011.9亿美元，同比下降6.2%。其中，出口2835亿美元，下降7.5%；进口2176.9亿美元，下降4.5%；贸易顺差658.1亿美元，收窄16.1%。

4月中国出口同比还得到8.5个百分点的增长。但一个月之后便出现大幅度下跌。最新的进出口统计数据令人对今年中国的经济恢复增长再增添一份忧虑。

今年5月，中国仅对俄罗斯的出口持续增高，增加了114.3%，进口同比增长10.1%。去年2月，俄罗斯入侵乌克兰以来，中国一直坚定不移地支持俄罗斯总统普京，始终没有对俄罗斯的入侵表达谴责。

5月份，中国连续两个月进口下降。虽然4.5%的降幅小于专家们的预期，但却很引人注目。德新社指出，这显示出中国国内市场仍然疲软。

按美元计算，5月中国对东盟出口同比下降15.9%，这是从2020年5月以来的首次下降。

中国从德国的进口减少了3.8%，对德国的出口的下降幅度甚至高达8.3%。作为中国第二大贸易伙伴的欧盟对华贸易的进出口量也在减少。5月，中国对欧盟出口减少7%，进口小幅下降0.9%。

中国对美国、日本的进出口也在下降。按美元计算，中国5月对美国出口同比下降18%，自美国进口同比下降9.8%。另外，对非洲出口从4月的49.9%降至12.9%，对拉美出口则从10.5%降至-1.1%。

5月中国进出口数据为今年中国经济增长预期蒙上了阴影。去年年底中国放弃“清零”防疫政策之后，今年年初经济走势呈现出乐观态势。北京方面为今年的经济增长制定下5%左右的增长目标。今年第一季度的经济增速实现了4.5%。

德国工商大会北京代表处首席代表晏思(Jens Hildebrandt)分析说：“最新的进出口数据表明中国经济仍然不稳。在地公司对业务增长的预期也越来越谨慎。”他还表示：“鉴于目前这种发展，中期复苏比以前更难预见。”

今年4月，中国进出口仍实现7.9%正增长的时候，对中国国内市场发展的担忧已经出现。4月，中国国家统计局公布的中国制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降2.7个百分点。5月份该指数进一步降至48.8，为连续第三个月回落，且连续第二个月位于收缩区间。

中国出口大幅滑落的主要原因是国际市场需求疲软。居高不下的通货膨胀，不断提高的银行利率，再加上乌克兰战争导致的能源价格飙升都对购买“中国制造”的需求形成压力。今年前5个月中国进出口总值2.44万亿美元，下降2.8%，其中5月单月下降6.2%。

澳新银行分析师Khoon Goh说，最新的进出口数据“再度令人失望”，这些数据“令人对经济增长预期产生担忧，同时期待可以获得更多政策上的支持”。一些观察人士推测，为了推动经济复苏，中国央行可能会降准。还有些意见认为，央行可能很快将发布降息的政策消息。

（德新社）

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