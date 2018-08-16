再失邦交国 萨尔瓦多与台湾断交

(德国之声中文网) 台湾外交部21日早上举行记者会，由外交部长吴钊燮亲自确认萨尔瓦多与台湾断交。这是今年以来台湾失去的第三个邦交国。吴钊燮上个月才赴萨尔瓦多访问。总统蔡英文也才自拉美和美国访问回台。

台湾外交部表示，这与台方拒绝参与萨国联合港开發案有关。台湾也再次谴责中国打压。

台湾邦交国目前剩下17国。

台湾近18年断交14国逐个数 2018 布基纳法索 「布基纳法索的政府是为了坚定捍卫其人民的利益，而做出这个决定。」官方声明并没有指涉中国政府。

台湾近18年断交14国逐个数 2018 多米尼加 中华人民共和国近五年却持续增加与多米尼加经贸往来，如今已是中国在加勒比海第二大贸易伙伴，建交后获得超过30亿美元援助。多米尼加近月获得中华民国台币10亿元军备援助，断交后发表声明称“深深感谢双方多年来的合作，但是历史和社经现实迫使我们改变路线。”

台湾近18年断交14国逐个数 2017 巴拿马 巴拿马在清朝时期就与中国建立外交关系，该关系随后由中华民国延续。2017年11月，中华人民共和国外长王毅为巴拿马大使进驻北京举杯。中国建交后提供30亿美元援助及贷款，投资更高达80亿美元。

台湾近18年断交14国逐个数 2016 圣多美和普林西比 根据外交部高层透露，圣多美和普林西比向台湾开口要求2亿1000万美元，台湾总统蔡英文不同意，因而结束近20年邦谊。中国与圣多美和普林西比建交后，承诺赠予1.4亿美元及协助扩建机场。

台湾近18年断交14国逐个数 2013 冈比亚 冈比亚多次在中华人民共和国与中华民国中间周旋。1968年与退守台湾的中华民国建交，1974年12月14日与中华人民共和国建交。1995，中华民国复交后，直到2013年才与中国断交。2016年主动與中国复交。

台湾近18年断交14国逐个数 2008 马拉维 马拉维是位于非洲东南部的内陆国家，2008年结束与中华民国长达32年的邦交关系，与中华人民共和国建交，其当时承诺给予10亿美元援助。2009年，马拉维总统公开承认与中华人民共和国建交获利不如预期，甚至比不上过去与中华民国邦交时获得的帮助，自觉对不起国民。

台湾近18年断交14国逐个数 2007 哥斯达黎加 哥斯达黎加位于中美洲，北邻尼加拉瓜，南邻巴拿马，是世界第一个裁军的国家。哥斯大黎加于2007年与中国建交，中方承诺援助价值14亿美元的炼油厂及公路工程2016年哥斯大黎加与恢复台湾入境免签证待遇，目前台商在该国总投资额为超过9000万美元。

台湾近18年断交14国逐个数 2006 乍得 乍得于1972年首次与中华人民共和国建交。1997年，乍得宣布承认中华民国，中华人民共和国断绝兩國双边关系。其後，乍得结束与中华民国的外交关系并承认一个中国政策，中华人民共和国和乍得的双边关系于2006年8月恢复。

台湾近18年断交14国逐个数 2005 格林纳达 格林纳达于1985年10月1日与中国建交。1989年7月19日，格政府宣布与台湾当局建交，中国随即与之断交。到了2005年中格恢复外交关系。2013年习近平曾与格林纳达总理米切尔举行双边会晤。

台湾近18年断交14国逐个数 2005 塞内加尔 塞内加尔位于西非，曾在1971年与中国建交，又在1996年与台湾复交，到了2005年，又再度与中国复交，据报中国提供2亿美元援助作为建交的条件。塞内加尔曾在2002年世界杯的揭幕战中以1：0击败前一届世界杯冠军法国，引起关注。

台湾近18年断交14国逐个数 2004 瓦努阿图 瓦努阿图是位于太平洋西南部的岛国，于2004年年与中华民国断交后，强调一个中国政策并向中国致歉。当时有台湾外交官表示，中国曾经要求瓦努阿图内政部发信给航空公司禁止台湾旅客出境，台湾在事发前赶去机场才免除危机。

台湾近18年断交14国逐个数 2004 多米尼克 多米尼克位于加勒比海，在2004年年因中国金源，决定与中华民国断交，与中国建交。多国总理史卡利表明，是因为1亿1750万美元援助而决定转投中国怀抱。

台湾近18年断交14国逐个数 2003 利比里亚 利比里亚位于西非，于2003年与中国建交。图为2014年伊波拉病毒爆发时，中国首次派遣医疗团前往利比里亚，并带来价值7亿人民币的紧急援助。

台湾近18年断交14国逐个数 2001 马其顿共和国 马其顿共和国是巴尔干半岛上的国家，在台湾政党轮替后第一个与中国建交。台湾前后支付了1500万美元现金援助，怎料邦交只维持不到两年。 马其顿近期经历国名争议，希腊民众于今年年初举行集会，反对马其顿共和国在可能的新国名中使用“马其顿”。今年三月，马其顿国民为希腊欲更改其国名上街抗议。



夏立民 (發自台北)