再向中國喊話 美批北京「站普丁那邊」

(德國之聲中文網) 根據多家通訊社，美國駐德國大使古特曼 (Amy Gutmann)週一（3月21日）在美國駐柏林大使館接受記者採訪時，抨擊中國支持俄羅斯入侵烏克蘭。她說：「習主席說他在這場衝突中保持中立。在這場衝突中不存在中立。不譴責普丁的侵略是侵略就是選擇一邊站。中國在這場衝突中站在普丁那邊。」

同日，烏克蘭外交部長庫列巴 (Dmytro Kuleba)呼吁中國挺身而出，在幫助解決俄烏戰爭所帶來的衝突中發揮「重要作用」。庫列巴在推特發文寫道：「我們贊同北京的立場，也就是需要為俄烏戰爭找到一個政治解決方案，並呼籲中國在這項努力中發揮重要作用。」

美媒詰問秦剛

美媒CBS週日 （3月20日）發布主持人布倫南 (Margaret Brennan)採訪中國駐美大使秦剛的片段，影片中，秦剛表示，北京沒有送武器給俄羅斯，強調「中國正在做的是送食品、藥品、睡袋和嬰兒配方奶粉」。

秦剛提到，中俄有「信任關係」，以及是中國國家主席習近平促使俄羅斯總統普丁參與和談，並敦促各方停火。

他說：「中國與俄羅斯有良好的關係，與烏克蘭有良好的關係，中國與美國和歐洲保持密切的溝通，使中國能夠在危機中向所有相關方伸出援手。所以中國的獨特作用，你知道。可以幫助危機的和平解決。」

布倫南多次直接挑戰秦剛，問道「你們會向俄羅斯送錢和武器嗎」、「俄羅斯外長昨天說，由於正在發生的事情，莫斯科和北京只會更加緊密。他說得對嗎」、「習近平，你們的主席，有沒有告訴普丁停止入侵？你是否譴責它?」

連番提問看起來讓秦剛應接不暇，他也沒有正面回答問題，只是再次重申中國官方立場。布倫南以中國在數天前國際法院命令俄羅斯停止其軍事行動中投下棄權票，表示北京「聽起來像是在縱容而不是譴責」。

當布倫南提到聯合國秘書長也以「入侵」形容俄羅斯的軍事行動時，秦剛也復述了中國表示「堅持聯合國的宗旨」、「尊重所有國家的國家主權和領土完整」，以及烏克蘭問題也「歷史複雜性」。

布倫南還假設地問說：「如果俄羅斯在中國邊境集結了超過15萬的軍隊，你會擔心嗎？」並說中國稱俄羅斯不是入侵「聽起來很天真」。

秦剛則強調，俄羅斯不會因為譴責而退縮，也說中國會繼續促進和談，敦促立即停火。

主持人最後問到，中國是否會讓有關聯合國人權事務高級專員「無限制地進入」新疆訪問調查「人權侵害事件」，秦剛否認有人權侵害事實，但沒有說明聯合國官員是否有辦法進行有意義的訪問。

烏克蘭向中國喊話

針對中國外交官員多次重申中國反對向烏克蘭提供武器，並強調人道救援物資協助，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）18日在臉書發文表示，不敢置信並稱這種說法「不配一個偉大受人尊敬的國家地位」。

她說：「你們說的是什麼毯子？俄羅斯人正在轟炸我們城市的居民區。我們需要防空系統來封閉我們平民的天際。你說的是什麼防水被褥？」

韋列舒克還建議中國外交部，問問「從俄羅斯的砲擊中疏散出」的160名中國學生，強調烏克蘭不需要毯子和被褥，而是我武器來保衛土地，並呼籲中國停止支持那些轟炸烏克蘭城市居民區的人。

(綜合報導)

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