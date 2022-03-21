 再向中國喊話 美批北京「站普丁那邊」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2022

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时政风云

再向中國喊話 美批北京「站普丁那邊」

俄羅斯入侵烏克蘭以來，北京一直不願意發出譴責，官方也多次重申堅持和談的立場。但在莫斯科持續侵略下，中國的立場在各種國際場合受到質疑。

USA Amy Gutmann Politik

美國駐德大使古特曼 (Amy Gutmann)21日稱，在俄羅斯入侵烏克蘭這場戰事中，不存在北京想要的「中立」角色。

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习近平和拜登通过电话后，北京以中立者的身份发出和平谈判的呼吁，中国真是中立的吗？《商报》一篇评论对此表示质疑。大多数东南亚国家迄今为止都没有对俄罗斯入侵乌克兰发出谴责，这是为什么呢？《法兰克福汇报》试图寻找答案。

面对国际社会要求中国就俄乌危机表明立场的压力，中国外交部长王毅发表讲话称：“时间将会证明，中方的主张是站在历史正确的一边”。与此同时，包括乌克兰在内的多方敦促中国谴责俄罗斯。

习近平与拜登的会谈吸引了德语区各大报刊的关注。《每日镜报》认为，中国也许很快就会加入西方谴责俄罗斯的队伍；《经济周刊》呼吁德国总理也像美国总统一样，努力拉拢北京一同制止普京；《标准报》则对此类言论提出批评，认为就算北京真能制止莫斯科，西方也应牢记和中国的根本性价值观分歧。

中共对俄罗斯到底属于哪种类型的朋友？政治学者张俊华认为，这个问题似乎在这次乌克兰战争中随着时间的推移，越来越凸显。而最近在中国发生的变化非常值得世人琢磨。

3月18日，美国总统拜登与中国国家主席进行了近两个小时的线上会晤，其中最重要的议题就是乌克兰危机。习近平呼吁各方应缓和局势，而拜登则再次警告中方切勿对俄罗斯提供援助。各国专家以及媒体如何点评双方的表态？

(德國之聲中文網) 根據多家通訊社，美國駐德國大使古特曼 (Amy Gutmann)週一（3月21日）在美國駐柏林大使館接受記者採訪時，抨擊中國支持俄羅斯入侵烏克蘭。她說：「習主席說他在這場衝突中保持中立。在這場衝突中不存在中立。不譴責普丁的侵略是侵略就是選擇一邊站。中國在這場衝突中站在普丁那邊。」

同日，烏克蘭外交部長庫列巴 (Dmytro Kuleba)呼吁中國挺身而出，在幫助解決俄烏戰爭所帶來的衝突中發揮「重要作用」。庫列巴在推特發文寫道：「我們贊同北京的立場，也就是需要為俄烏戰爭找到一個政治解決方案，並呼籲中國在這項努力中發揮重要作用。」

美媒詰問秦剛

美媒CBS週日 （3月20日）發布主持人布倫南 (Margaret Brennan)採訪中國駐美大使秦剛的片段，影片中，秦剛表示，北京沒有送武器給俄羅斯，強調「中國正在做的是送食品、藥品、睡袋和嬰兒配方奶粉」。

秦剛提到，中俄有「信任關係」，以及是中國國家主席習近平促使俄羅斯總統普丁參與和談，並敦促各方停火。

他說：「中國與俄羅斯有良好的關係，與烏克蘭有良好的關係，中國與美國和歐洲保持密切的溝通，使中國能夠在危機中向所有相關方伸出援手。所以中國的獨特作用，你知道。可以幫助危機的和平解決。」

布倫南多次直接挑戰秦剛，問道「你們會向俄羅斯送錢和武器嗎」、「俄羅斯外長昨天說，由於正在發生的事情，莫斯科和北京只會更加緊密。他說得對嗎」、「習近平，你們的主席，有沒有告訴普丁停止入侵？你是否譴責它?」

連番提問看起來讓秦剛應接不暇，他也沒有正面回答問題，只是再次重申中國官方立場。布倫南以中國在數天前國際法院命令俄羅斯停止其軍事行動中投下棄權票，表示北京「聽起來像是在縱容而不是譴責」。

當布倫南提到聯合國秘書長也以「入侵」形容俄羅斯的軍事行動時，秦剛也復述了中國表示「堅持聯合國的宗旨」、「尊重所有國家的國家主權和領土完整」，以及烏克蘭問題也「歷史複雜性」。

布倫南還假設地問說：「如果俄羅斯在中國邊境集結了超過15萬的軍隊，你會擔心嗎？」並說中國稱俄羅斯不是入侵「聽起來很天真」。

秦剛則強調，俄羅斯不會因為譴責而退縮，也說中國會繼續促進和談，敦促立即停火。

Qin Gang, Botschafter von China

秦剛在20日接受CBS採訪時強調中俄友好關係，也重申中國不願選邊站的官方立場。

主持人最後問到，中國是否會讓有關聯合國人權事務高級專員「無限制地進入」新疆訪問調查「人權侵害事件」，秦剛否認有人權侵害事實，但沒有說明聯合國官員是否有辦法進行有意義的訪問。

烏克蘭向中國喊話

針對中國外交官員多次重申中國反對向烏克蘭提供武器，並強調人道救援物資協助，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）18日在臉書發文表示，不敢置信並稱這種說法「不配一個偉大受人尊敬的國家地位」。

她說：「你們說的是什麼毯子？俄羅斯人正在轟炸我們城市的居民區。我們需要防空系統來封閉我們平民的天際。你說的是什麼防水被褥？」

韋列舒克還建議中國外交部，問問「從俄羅斯的砲擊中疏散出」的160名中國學生，強調烏克蘭不需要毯子和被褥，而是我武器來保衛土地，並呼籲中國停止支持那些轟炸烏克蘭城市居民區的人。

(綜合報導)

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