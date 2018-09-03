再加2000亿 美国是否立刻开征？

(德国之声中文网) 美国总统特朗普已经表示，他将尽快开始加征关税的措施。特朗普还多次指责中国"不公正的贸易行为"。而北京方面则宣布，如果美国对2000亿中国商品加征关税，就将出台针对600亿美元美国商品的反制措施。

根据美国商务部的统计，2017年，美国对中国出口货物1303.7亿美元，中国对美国出口5056亿美元。此前，美国已经对500亿中国商品加征进口关税。如果此次再对2000亿商品加征关税，就意味着将有一半的中国对美货物出口受到美国的惩罚性关税影响。这也将会是美国发动贸易战以来打击面最大的一次关税措施。由于产业链全球化的缘故，许多其他国家也会受到中美贸易争端的影响。

在美国国内，特朗普的贸易政策也充满争议。统计部门表示，加征关税目前并无助于缩小美国贸易逆差，今年7月的逆差甚至还有所扩大。其中，部分原因是中国针对美国大豆的惩罚性进口关税，导致美国出口大豆受阻。

股市暂未大幅波动

面对中美贸易战扩大化的威胁，全球证券市场也受到了一定的影响。周五，中国股市虽然出现了小幅上扬，但是上证综指以及蓝筹股指数的收盘价格相对上星期都有所下滑。香港的证券市场则以微小跌幅收盘。其他亚洲国家的股市也都出现了小幅震荡或下滑。

就在不久前，特朗普表示，"一旦我告诉日本人他们要付多少钱，我们和东京之间的良好关系就会结束。"这一表态也被认为美国准备将贸易争端的战火扩大到日本。此前，华盛顿的主要矛头是中国以及欧盟。

不过，彭博社则指出，亚洲市场似乎认为美国暂时还不会对2000亿中国商品加征关税。

中国外汇储备下滑

中国央行周五发布的最新数据显示，今年8月，中国外汇储备的跌幅略微超出了外界预期。路透社分析认为，这主要是因为美元汇率看涨，同时中国当局采取了稳定人民币汇率的措施，以更好地应对贸易争端。目前，人民币兑美元汇率已经连续5个月下滑。外界愈发担心，北京有可能通过悄悄贬值的手段来提振中国出口贸易，略微抵消贸易战的不利影响。

文山/凝炼/(德新社、路透社、彭博社)