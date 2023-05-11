再創亞洲第一 台灣通過同志無血緣共同收養

（德國之聲中文網）「我們收養4年多了，等很久，可是還是覺得很感謝跟很感動。」35歲的林怡如告訴DW。

怡如和43歲的太太陳怡伶在高雄從事兒童教育工作，2019年同婚專法通過前，由怡如收養了10個月大的兒子阿陽，此後她們一人是阿陽的「媽媽」，一人是「媽咪」。雖然兩人在同婚通過後結為連理，但卻因為法律不完備，使得怡伶跟自己的兒子一直是法律上的陌生人。

台灣在2019年5月17日通過同婚專法，但同性配偶無法像異性配偶一樣在婚後共同收養子女，或收養配偶的養子女。2022年1月，同志配偶圍爸和喵爸透過法院裁准收養，成為亞洲首例，但只是個案。

怡如和怡伶的案件則是在2022年5月由法官提出釋憲，兩人強調，雖然法律保障對小寶寶育兒日常看似沒有影響，但是在就醫或就學，甚至如果有重大的疾病或是臨時意外時，都沒有保障。

2023年5月16日立法院會討論相關法律修正條文，在場立委沒有異議，三讀修正通過讓同性配偶收養他方之子女或共同收養時，「準用民法關於收養之規定」。

「我覺得最激動是被整個社會認可這件事情。」怡伶對DW表示，身邊親友得知她並沒有阿陽的親權都感到疑惑不解。「我覺得大部分的民眾是不知道這件事的，他們也會覺得很荒謬。」

圍爸和喵爸也透過臉書po文表達心情：「恭喜！同志收養家庭的寶貝們！國家終於願意還妳/你法律上的兩個媽媽或兩個爸爸了！」表示這是遲來的正義。

同志家庭收養挑戰

根據台灣官方2022年收出養的資料，國內外出養媒合成功的孩子有215位，仍在等家的還有533位，大部分出養的孩童來自家庭支持系統不足與經濟狀況不佳等等綜合複雜因素。

同婚專法通過之後，台灣社會對於同志各項態度調查支持度都提升，根據民間團體彩虹平權大平台2022年公布的資料，支持同志伴侶共同收養有67.4%，社會上仍有不同聲音。

怡如說，有反同團體會以「兒童最佳利益」反對她們收養：「在台灣也會有另外一群人的聲音，尤其是無血緣收養，他們會有一些覺得說，同志收養別人家的小孩，又是同志家庭，會覺得小孩很可憐之類的。」

怡伶則是認為，養小孩最重要的是「愛」。「我們一直在為人母這過程，很努力學習跟做到 （這件事），在養小孩過程中也能給社會最大的回饋，就好好愛一個小孩，小孩以後自然可以好好在社會上立足。」她們認為，如果有人反對同志無血緣收養，最主要的根源還是對於同志的歧視。

在收養之後，台灣性別團體表示會繼續推動同志相關權益法案， 例如兩岸同婚、同志的生養權益，包含人工生殖、婚生推定、代理孕母，以及其他反歧視的政策與平等法等。

台湾同婚通过了，然后呢？

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