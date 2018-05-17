再传神经毒害 英国男女命危

(德国之声中文网) 英国警方周三 (7/5)证实，一对住在英国小镇埃姆斯伯里 (Amesbury)附近的一对伴侣，因为神经毒剂诺维乔克 (Novichok)中毒病危，也就是用来攻击前俄谍斯克里帕尔 (Sergei Skripal)和他的女儿的同一种毒剂。

在前俄谍毒害案中，英国认为神经毒剂是苏联所製造，要求俄罗斯负责。这个说法引起了英俄分歧。莫斯科也郑重否认。两国冲突而这导致双方外交官被驱逐出境。

本案到目前为止的重点：

1.周六 (6/30)，一名45岁的男子和44岁的女子在埃姆斯伯里的一栋民宅被发现失去知觉。这个地区距离前俄谍毒害案地点索尔兹伯里 (Salisbury)大约12公里。

2.两名受害者病危，并在前俄谍毒害案中父女两人接受治疗的医院继续观察。

3.当地警方已经建立了两条热线，接听那些担心受毒害污染者的电话。

4.警方封锁5个地点，包括索尔兹伯里的公园和一栋建筑物，以及埃姆斯伯里的一间药房和社区中心。

5.科学家正在对该物质进行测试，看它是否与前俄谍毒害案中的物质属于同一批次。

紧急会议

英国内政大臣贾维德 (Sajid Javid)说，他将于周四(7/5)主持政府召开的紧急委员会。 「3月份，在索尔兹伯里发生一起鲁莽和野蛮袭击，此案紧接在后。」

英国反恐警长巴苏 (Neil Basu)表示，按目前状况，没有迹象表明这对伴侣遭蓄意针对，但他说不清楚神经毒剂是如何传播的。

英格兰首席医疗官表示，对公众可能造成的风险很低。政府发言人则表示，以「最严肃的态度」处理。

神经毒剂诺维乔克 (Novichok)

诺维乔克是苏联在20世纪70年代和80年代开发的一系列剧毒神经毒剂，化学成分与VX神经毒剂和沙林毒气略有不同。

夏立民/罗法 (法新社、路透社、德新社)