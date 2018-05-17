 再传神经毒害 英国男女命危 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.07.2018

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时政风云

再传神经毒害 英国男女命危

英国警方称，两名在英格兰威尔特郡病倒的人是因为神经毒剂诺维乔克中毒。这与毒害前俄谍父女的毒剂相同。

Großbritannien Vergiftungen in Wiltshire (Reuters/J. Nicholls)

英国再传诺维乔克神经毒害，反恐部门展开调查。

(德国之声中文网) 英国警方周三 (7/5)证实，一对住在英国小镇埃姆斯伯里 (Amesbury)附近的一对伴侣，因为神经毒剂诺维乔克 (Novichok)中毒病危，也就是用来攻击前俄谍斯克里帕尔 (Sergei Skripal)和他的女儿的同一种毒剂。

在前俄谍毒害案中，英国认为神经毒剂是苏联所製造，要求俄罗斯负责。这个说法引起了英俄分歧。莫斯科也郑重否认。两国冲突而这导致双方外交官被驱逐出境。

本案到目前为止的重点：

1.周六 (6/30)，一名45岁的男子和44岁的女子在埃姆斯伯里的一栋民宅被发现失去知觉。这个地区距离前俄谍毒害案地点索尔兹伯里 (Salisbury)大约12公里。

2.两名受害者病危，并在前俄谍毒害案中父女两人接受治疗的医院继续观察。

3.当地警方已经建立了两条热线，接听那些担心受毒害污染者的电话。

4.警方封锁5个地点，包括索尔兹伯里的公园和一栋建筑物，以及埃姆斯伯里的一间药房和社区中心。

5.科学家正在对该物质进行测试，看它是否与前俄谍毒害案中的物质属于同一批次。

Großbritannien Vergiftungen in Wiltshire (Getty Images/AFP/G. Caddock)

连续两起神经毒剂案件让英国警方繃紧神经。

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禁止化武组织的国际专家证实英国对俄罗斯前间谍斯克里帕尔遭投毒事件的调查结果。但在对外公布的调查报告简要版本中，没有提及毒剂的名称、来源。 (12.04.2018)

联合国安理会上，俄罗斯和英就前双料间谍斯克里帕尔遭毒剂袭击事件大打口水战；无一方有妥协之意。莫斯科称英国是在从事“宣传战”。 (06.04.2018)

俄罗斯对欧美进行的外交报复行动，是冷战后最严厉的一次。莫斯科周五宣布，驱逐美国60名外交官以及另外23国的59名外交官，其中也包括4名德国外交官。 (30.03.2018)

美国在联合国安理会上表示，俄罗斯双面间谍斯克里帕尔在英国索尔兹伯里遭到神经毒剂谋杀，幕后黑手就是莫斯科。俄罗斯则强烈否认。 (14.03.2018)

紧急会议

英国内政大臣贾维德 (Sajid Javid)说，他将于周四(7/5)主持政府召开的紧急委员会。 「3月份，在索尔兹伯里发生一起鲁莽和野蛮袭击，此案紧接在后。」

英国反恐警长巴苏 (Neil Basu)表示，按目前状况，没有迹象表明这对伴侣遭蓄意针对，但他说不清楚神经毒剂是如何传播的。

英格兰首席医疗官表示，对公众可能造成的风险很低。政府发言人则表示，以「最严肃的态度」处理。

神经毒剂诺维乔克 (Novichok)

诺维乔克是苏联在20世纪70年代和80年代开发的一系列剧毒神经毒剂，化学成分与VX神经毒剂和沙林毒气略有不同。

夏立民/罗法 (法新社、路透社、德新社)

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