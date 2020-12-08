再传清晨抓捕 香港民主派称「大清算」

(德国之声中文网) 香港12月8日日清晨再有新一轮逮捕行动，目前传出至少7人遭拘押。

香港电台报导，立法会前议员胡志伟、朱凯迪、梁国雄，以及民阵召集人陈皓桓等多人，早上被警方上门拘捕，指他们涉及七一游行多项罪行。

民主党在社交网页表示：「胡志伟今早6时35分，在家中被警方以涉嫌煽惑他人参与今年7月1日非法集结，以及参与7月1日非法集结被捕，警方又以搜查令，要求取走今年七一游行穿着的衣物。」

朱凯迪的脸书写道:「朱凯迪于今晨0640am被警察上门拘捕及搜屋，与七一相关两项罪名：举行或组织未经批准的集结及，明知而参与未经批准的集结，将被带至八乡警署及元朗警署。」

梁国雄也在其脸书上称这个行动为「政治大清算」。陈皓桓则在脸书上传警方上门逮捕片段，影片中可以听到港警以「涉嫌煽惑他人参与未经批准集结」、「举行或组织未经批准集结」以及「明知而参与未经批准集结」的控罪拘捕他。

根据香港电台，曾健成、及邓世礼亦被警方上门拘捕，指他们涉嫌在7月1日，组织及参与未经批准集结。另外，东区区议员陈荣泰及徐子见亦被捕。

此事件前一日才有8名民主派人士因中大事件遭到警方逮捕。从通识教育课本政治审查、苹果日报总部遭搜索、黎智英被捕、12港人「送中」、立法会民主派总辞、学民三子遭判刑、许智峰账户遭冻结以及港警持续的清晨抓捕，民主派抨击这是香港「大清算」，政治打压对港府和北京持不同意见的人士。

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