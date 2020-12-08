 再传清晨抓捕 香港民主派称「大清算」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2020

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时政风云

再传清晨抓捕 香港民主派称「大清算」

7日香港警方才因中大事件逮捕8人，今晨又传出新的行动。港警近来的「清晨抓捕」被民主派视为是持续打压政治异议人士的手段。

Hongkong | Proteste gegen das nationale Sicherheitsrecht

图为香港71遊行当天未经港府通过举行的遊行，由左至右为朱凯迪、陈皓桓、梁国雄。

(德国之声中文网) 香港12月8日日清晨再有新一轮逮捕行动，目前传出至少7人遭拘押。

香港电台报导，立法会前议员胡志伟、朱凯迪、梁国雄，以及民阵召集人陈皓桓等多人，早上被警方上门拘捕，指他们涉及七一游行多项罪行。

民主党在社交网页表示：「胡志伟今早6时35分，在家中被警方以涉嫌煽惑他人参与今年7月1日非法集结，以及参与7月1日非法集结被捕，警方又以搜查令，要求取走今年七一游行穿着的衣物。」

朱凯迪的脸书写道:「朱凯迪于今晨0640am被警察上门拘捕及搜屋，与七一相关两项罪名：举行或组织未经批准的集结及，明知而参与未经批准的集结，将被带至八乡警署及元朗警署。」

梁国雄也在其脸书上称这个行动为「政治大清算」。陈皓桓则在脸书上传警方上门逮捕片段，影片中可以听到港警以「涉嫌煽惑他人参与未经批准集结」、「举行或组织未经批准集结」以及「明知而参与未经批准集结」的控罪拘捕他。

根据香港电台，曾健成、及邓世礼亦被警方上门拘捕，指他们涉嫌在7月1日，组织及参与未经批准集结。另外，东区区议员陈荣泰及徐子见亦被捕。

此事件前一日才有8名民主派人士因中大事件遭到警方逮捕从通识教育课本政治审查苹果日报总部遭搜索黎智英被捕12港人「送中」立法会民主派总辞学民三子遭判刑许智峰账户遭冻结以及港警持续的清晨抓捕，民主派抨击这是香港「大清算」，政治打压对港府和北京持不同意见的人士。

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