内阁逼宫特蕾莎梅 有骂声没人选

(德国之声中文网)英国传出内阁「逼宫」特蕾莎梅，但是众人看好的两位接替人选却双双否认他们取代现任领导人的可能性。

英国《星期天泰晤士报》报道称，多达11位内阁首长认为特蕾莎梅应该让位给其他适任者，并且声称内阁支持特蕾莎梅的副手，留欧派的大卫·利丁顿（David Lidington）为接任人选。

另一个小报《星期天邮报》也说，内阁一致认为换阁揆是必要的，称脱欧派的环境大臣麦克尔·戈夫（Michael Gove）是「一致认可的人选｣。该报指出，就连英国执政党保守党党鞭史密斯（Julian Smith）也对特雷莎·梅说，如果首相特蕾莎梅承诺下台，她达成的脱欧协议或许能在党内获得支持。英国保守党议员表示，如果他们知道特蕾莎·梅将辞职，不再主导与欧盟下个阶段的谈判，他们有可能「勉为其难｣支持现有的脱欧协议。

但是，被拱着要取代特蕾莎梅的两个人选都对外澄清他们并没有想要取代特蕾莎梅的意愿。

利丁顿说，他认为现在特蕾莎梅做得很不错。他说，在首相身边工作的其中一个收获是，就算心中有过任何想要做他的工作的念头，也会被消除得一乾二净。

戈夫也淡化他取代特蕾莎梅的可能性: 「我觉得现在这个时间点换『船长』并不是个好主意。」

反脫欧大游行

周六，遊行的人们在海德公园聚集后，前往政府区，再从那里朝目的地英国议会前进。示威者打出的标语牌上写著「我热爱欧盟」、「取消第50条」、「我们要求人民抉择」等等。游行者来自全国各地。人们担心退欧后，生活水准下降，英国的经济受到负面影响。

在此之前，反对退欧的一项网上请愿活动已征集到450万人的签名。在此过程中，因签名踊跃，网络曾一度瘫痪。按照英国法律，议会必须对超过10万人签署的请愿书进行辩论。这篇请愿书中写道: 「政府不断重申，退欧是『人民的愿望』。现在到了为这句话画上句点的时候，而公开支持留欧的强大力量必须明白无误地表现出来。」

2016年6月，英国举行了退欧公投，结果是51.9%的人同意退欧。按计划，退欧期限是下周五（3月29日），届时理应走完全部程序：协议通过，议会批准。但直到今天（3月24日），英国议会表决两次均未批准英政府同欧盟谈妥的协议。这一背景下，欧盟方面同意英国将退欧期限延长至4月12日。如果英国议会下周表决通过退欧协议，英国将于5月22日正式离开欧盟。如果议会再次拒绝协议，英国便只能在硬退欧、留欧之间做出抉择了。

罗法/夏立民(美联社、路透社)