内阁支持脱欧协议 英首相等议员点头

(德国之声中文网) 英国与欧盟谈判代表提出的脱欧协议草案周三(11月14日)得到英国内阁会议的支持，首相特蕾莎·梅现在要想办法让国会批准。然而这项挑战的难度很高。

她说：「内阁的集体决定是政府应该同意脱欧协议草案和政治宣言大纲。」

面对抗议者在唐宁街大喊反英国脱欧口号，她说，高达585页的协议草案是最好的结果。

她表示：「除去细节，在我们面前的选择很明确：要不就是支持这项协议，按公投结果做事。我们可以决定自己的货币法律和边界、解除移动自由条款、保障工作安全和我们的联盟。不然就是不要有协议，或是根本不要脱欧。」

特蕾莎·梅希望英国在明年3月29日脱欧后可以继续欧盟保持密切联系，同时满足英国脱欧和欧盟支持者的要求。

西方分裂的开始？

英国脱欧把这个世界第五大经济体推向未知领域。许多人担心这样会造成西方分裂。无法因应美国总统特朗普不按牌理出牌的政策，也无法与日益增强的俄罗斯与中国抗衡。

英国脱欧的支持者则承认，英国2.9万亿美元的经济将经历阵痛。过去欧盟市场一直是英国出口和税收最大的来源。脱欧后，英国将与美国和日本获得相同的准入规则，并与许多欧盟金融规则重新对接。

但支持者也乐观认为，长远来看，英国脱欧利大于弊。他们认为欧洲一体化只是德国主导的失败实验。

目前还不确定国会将在何时投票，但草案通过需要650名立法者中的320名投票支持。

欧盟委员会主席让·克洛德·容克（Jean-Claude Juncker）建议，欧盟领导人现在应该推迟峰会，以达成协议。欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）则警告说，英国要顺利脱欧还有漫长道路。

最棘手的议题

谈判中最困难的问题是北爱尔兰边界问题。1998年的和平协议结束了英国，爱尔兰和北爱尔兰长达30年的矛盾。在欧盟内，英国与欧盟成员国北爱尔兰之间的边境检查不再。但随着英国脱欧，是否会重新竖起堡垒，甚至演变成政治分歧?目前难以预料。

爱尔兰总理利奥·拉拉德卡（Leo Varadkar）表示，目前英国脱欧协议草案符合都柏林要求，避开强硬边界，这对欧盟来说也至关重要。

北爱尔兰民主联盟党(DUP)强硬派人士威尔逊（Sammy Wilson）周三表示，DUP将不会投票支持协议。DUP副党魁达兹（Nigel Dodds）也批评脱欧协议草案，但他说，DUP将等看到协议确切文本后，再决定是否投票否决。也有议员担心协议导致英国解体。

英国内部意见分歧

7月辞去外交大臣的约翰逊表示，他不会支持这项协议草案。他告诉英国广播公司说：。「我认为他们（部长）做对的就是告诉总理，这项提案不被接受.....提案明显无法履行英国人民在2016年6月（欧盟公投）时赋予政府的任务。」

反对党工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）则表示：「协仪出来时，我们会查看已商定的细节。但据我们所知，谈判内容溷乱，对于这个国家来说，不太可能是个好的协议。」

英国脱欧强硬派人物莫格（Jacob Rees-Mogg）说：「我希望内阁能阻止这会协议，如果没办法，我希望议会能阻止。从我们目前了解到的，这项协议非常不理想。 」

2016年6月英国脱欧公投投票后，时任总理的卡梅伦辞去职务，特蕾莎·梅继位。她一直在努力研究，英国要到底用什么方式脱欧。她所属的保守党内部强硬派希望彻底脱欧。其他人则希望英国与欧盟保持密切联系。

欧盟在5月拒绝了英国脱欧的许多要求。

夏立民/杨威廉（法新社，路透社，美联社）