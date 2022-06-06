 内阁大逃亡 约翰逊：我不走 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.07.2022

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时政风云

内阁大逃亡 约翰逊：我不走

继英国两名重要内阁大臣因不满首相约翰逊的执政作风宣布辞职后，周三不停传来阁员辞职的消息。已有保守党议员提出再度举行对约翰逊的不信任投票。

UK Fragen für den Premierministers | Boris Johnson

（德国之声中文网）英国财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）和卫生大臣贾伟德（Sajid Javid）周二（7月5日）傍晚先后宣布辞职。

贾伟德在写给首相约翰逊的辞职信中说，"很清楚，在您的领导下情况不会有变化，因此您失去了我的信任。"他认为，约翰逊领导下的保守党在公众眼中不再以价值观为导向，也不服务于国家利益。苏纳克也表示，公众有权期待政府做出"正确、有水平和严肃"的行动。

周三，政府高阶官员和保守党议员辞职的消息不断传出。辞职的包括家庭事务部国务秘书威尔·昆斯（Will Quince），住房事务国务部长斯图尔特·安德鲁（Stuart Andrew），交通部官员、保守党议员劳拉·特洛特（Laura Trott），经济部国务秘书约翰·格兰（John Glen），内政部国务秘书维多利亚·阿特金斯（Victoria Atkins），环境部议会秘书乔·丘吉尔（Jo Churchill）。

England Sajid Javid

卫生部长贾伟德宣布辞职后，还呼吁更多内阁成员辞职

"用人不当，但没说谎"

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在359名議員中有211名議員投票支持他，英國首相約翰遜在6日的不信任投票中驚險過關。接下來至少一年內，保守黨都不能對約翰遜再次發起類似挑戰，但他在黨內的政治威望被認為已經受挫。

深陷“派对门”的英国首相约翰逊再次被英国媒体爆料，在菲利普亲王葬礼前夕，唐宁街10号工作人员举行了两场派对。此前约翰逊刚为在2020年5月疫情期间参加派对道歉。  

“唐宁街10号一团混乱”：英国首相前特别顾问卡明斯近期大爆约翰逊的黑料，更指其防疫不力导致不必要的死亡。周三他出席英国议会下院听证会，对针对约翰逊的多项指控进行回应。

约翰逊又一次陷入困境的起因是围绕保守党副党鞭平撤（Chris Pincher）性骚扰丑闻的风波。平撤因被控酒后对两名男性有性骚扰举动，于上周宣布辞职。此后有信息披露指平撤在过去面临过类似的指控，而约翰逊对此知情，却仍任命平撤担任党内要职。

约翰逊周二晚间在接受BBC采访时就此事道歉，称任命平撤担任负责党纪的职务是一个错误，但强调他自己并没有说谎。而此前首相府发言人曾表示，约翰逊在2019年就曾得知平撤受到相关指控。

保守党议员克里斯·斯吉摩尔（Chris Skidmore）现在敦促党内再度举行对约翰逊的不信任表决。据报道，斯吉摩尔已提交了一份相应的申请，并要求修改党规。按照现行章程，今年6月刚刚通过一次不信任表决的约翰逊，在一年之内不必担心会面临下一次"倒戈"。

约翰逊称不会辞职

反对党工党主席斯塔莫（Keir Starmer）对媒体表示，保守党政府正在崩溃，英国需要重新开始，需要更换政府。英国民意机构YouGov周二晚上的一项快速民意调查发现，69%的英国人认为约翰逊应该辞职。

UK | Großbritannien | London | Protest gegen Lockdown Parties

英国部分民众对约翰逊的处世之道嗤之以鼻

保守党议员戴维斯也要求首相主动下台，对此约翰逊不为之所动。他在周二回应议会质询时拒绝辞职。他说，在危机时刻，政府不应该卸下担子，作为首相，他的任务是"坚持下去"。

约翰逊上任以来可谓丑闻不断，但他至今都能得以化险脱身。他引起英国舆论批评的不当言行包括巨资装修私宅、涉嫌为亲信谋取高薪职位并试图掩盖、在加勒比海岛高级别墅度假费用不明等。

最近几个月约翰逊一直因防疫期间在首相官邸多次违规搞员工聚会的"派对门"丑闻遭到抨击。上月6日他才挺过执政党保守党议员对他的不信任投票。

（路透社、法新社、德新社）

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