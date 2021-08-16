内蒙矿难凸显中国煤矿安全隐患

（德国之声中文网）内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司一露天煤矿发生大面积坍塌。事故造成至少六人丧生，数十人失联。

事故原因目前尚不明了，事发煤矿以及中国矿山安全监察局 (NMSA)都没有就路透社的问询做出回应。

中国矿山安全监察局本月刚刚发布的统计数据显示，2022年矿山事故比2021年增加了一倍，死亡人数高达245人，是六年来死亡人数最多的一年。而一年前，政府曾发出提高煤炭产量的要求。

中国是世界上最大的煤炭生产和消费国。2021年底，中国电力供给出现严重不足，导致煤炭价格暴涨四倍，政府随即提出了煤矿提高产量的要求。2022年，中国煤炭产量提高了9%，达到了创纪录的45亿吨。

中国也是矿山事故最为频繁的国家，但在截至2021年的十年间，由于中国关闭了一些产能过剩的矿井，并加强了安全监督，煤矿事故以及死亡人数一直在逐年下降。

然而，2022年开始情况开始出现逆转。中国矿山安全监察局的数据显示，2022年，中国共计发生了168起不同程度的煤矿事故，比2021年的91起增加了近一倍。

中国矿山安全监察局在2021年的检查中发现，一些采矿机构对利润的重视程度远远超过生产的安全性。矿山安全监察局指出，一些启用对安全规范视而不见，一味追求产量的提升。为了提高产量，甚至不惜违反生产规范。

中国官方媒体报道称，本周发生坍塌事故的煤矿，原本关闭了三年，直到2021年四月重新启用。当时煤炭价格一路飙升，并在年底达到了创纪录的水平。本周发生煤矿事故后，安全监督机构已经要求内蒙古的煤矿开展安全检查。

中国在2021年修订了刑法，对由于过度生产而造成的矿山安全事故，要追究管理人员的刑事责任。

不过同年年底，中国矿山安全监督局也表示，他们将不会盲目地对问题矿井实施惩罚性停产措施，而是会派遣检查人员纠正问题并恢复产量。

专家们表示，随着中国浅层煤炭的日益枯竭，矿工被迫纵深作业，这也进一步增加了安全风险。今年一月，中国安徽理工大学煤矿专业教授袁亮在一份研究报告中指出："中国采矿深度每年都会增加10到25米，矿工的作业难度和技术问题变得日益突出。"中国去年共批准了两亿六千万吨的新矿开采，并重新开启了多处本已停产的矿井。



一般认为，随着更多新矿投入运营，中国今年的煤炭产量将会进一步增高。中国产煤大省陕西和内蒙古承诺，今年的煤炭产量将会至少提高5%和2%。中国矿山安全监察局上个月曾表示，提高采矿安全的任务非常艰巨，"但我们既要确保煤炭供给安全，也要保障安全生产。"

(路透社）

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