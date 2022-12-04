中国空间站完工 神舟十四号返回地球

当地时间12月4日晚20点09分，神舟十四号载人飞船在内蒙古西部的东风着陆场成功着陆，三名航天员顺利出舱。该飞行乘组在轨半年期间，完成了中国天宫空间站的初步建设，并且在过去5天中与神舟十五号乘组首次进行在轨交接。