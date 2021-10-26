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内蒙古

内蒙古自治区位于中国北部，与蒙古国(外蒙古)接壤。

首府呼和浩特

A man wearing a face mask to help curb the spread of the coronavirus walks by a note which reads one-way policy on a street as a measure of pandemic control in Lanzhou city in northwest China's Gansu province, Monday, Oct. 25, 2021. A northwestern Chinese province heavily dependent on tourism closed all tourist sites Monday after finding new COVID-19 cases. (Chinatopix via AP)

中国疫情继续扩散 内蒙干部因防疫不力被免职 26.10.2021

中国十一黄金周过后的新一轮疫情已经波及11个省份。北京、武汉马拉松比赛纷纷延期。兰州市各类居民小区均实行封闭式管理。内蒙古一旗委书记因防疫不力被免职。
(210912) -- XIANYOU, Sept. 12, 2021 (Xinhua) -- A health worker collects swab sample from a resident for COVID-19 test in Xianyou County, Putian City, east China's Fujian Province, Sept. 12, 2021. Xianyou County has classified Fengting Town as a COVID-19 high-risk area after new local infections were reported. (Xinhua/Wei Peiquan)

中国疫情再起 「加强针」扩大开打 25.10.2021

中国新一波疫情再次爆发，较严重的内蒙古额济纳旗已禁止居民及游客出门。离北京冬奥开幕只剩约一百天，採「清零政策」的中国政府防疫压力也越来越大。北京冬奥组委10月25日发布了《防疫手册》。
(211021) -- SHENYANG, Oct. 21, 2021 (Xinhua) -- Rescuers work at the explosion site in Shenyang, capital of northeast China's Liaoning Province, Oct. 21, 2021. Three people were killed and more than 30 others injured in an explosion Thursday at a restaurant in Shenyang, according to the local publicity department. (Xinhua/Cai Xiangxin)

大连再发生燃气爆炸，2人死亡 24.10.2021

继沈阳内蒙古阿拉善发生燃气爆炸事故后，中国东北海港城市大连周日凌晨也发生居民楼爆炸，至少两人死亡。
(210720) -- ZHENGZHOU, July 20, 2021 (Xinhua) -- Danger signs are installed on a waterlogged road in Zhengzhou, capital of central China's Henan Province, July 20, 2021. More than 144,660 residents have been affected by torrential rains in central China's Henan Province since July 16, and 10,152 have been relocated to safe places, the provincial flood control and drought relief headquarters said Tuesday. A total of 16 large and medium-sized reservoirs have seen water levels rise above the alert level after torrential rains battered most parts of the province on Monday and Tuesday. (Photo by Hou Jianxun/Xinhua)

水灾仍在继续：湖北遭遇极端强降雨 多人遇难 13.08.2021

继河南、内蒙古等地后，湖北多地也遭遇特大暴雨，引发灾情。截至8月13日，已造成21人死亡。目前，强降水仍在继续，多地发布预警。与此同时，“为何今年暴雨频发”、“雨还要下多久” 也成为中国网络热搜词条。

A protest is staged in Ulan Bator on Sept. 15, 2020, against China's policy of strengthening Mandarin education in the Inner Mongolia Autonomous Region. Chinese Foreign Minister Wang Yi is scheduled to visit Mongolia for two days from the same day. (Kyodo) |

王毅访问蒙古遭遇抗议：“保护我们的母语” 16.09.2020

中国外长王毅访问蒙古期间，一些示威者聚集在蒙古首都乌兰巴托，抗议中国在内蒙古地区推行的强化汉语政策。
Mongolei Ulaanbaatar Proteste gegen Sprachvorschriften Ulan-Bator (AFP)

为文化而战：蒙古人海外集会抗议教改 15.09.2020

中国政府在内蒙古强化汉语的政策遭遇强烈反弹，不仅内蒙古多地爆发抗议和罢课，海外的蒙古人也举行示威，捍卫蒙古文化。
Demo für den Erhalt der mongolischen Kultur und Sprache vor dem chinesischen Generalkonsulat in Düsseldorf. Protestaktion gegen die kulturelle Genozide in der Inneren Mongolei. Zeit: 13.September 2020. 14:00 bis 18:00 Uhr, Schanzenstr. 131 vor dem Chin. Generalkonsulat in Düsseldorf Der Demoteilnehmer Temtsilt Schovtsood hat der DW das Nutzungsrecht dieser Bilder eingeräumt.

内蒙古教材改革持续发酵 德国学者和旅德蒙人抗议汉化政策 14.09.2020

因内蒙古民众拒绝接受所谓的新型双语教学模式，北京当局加大打压力度。与此同时，德国一些学者致函德国总理呼吁停止中国在内蒙古的汉化政策，旅居德国的蒙古人则举行了抗议集会。
Hohhot, CHINA: Students approach a statue of Mongolian hero Genghis Khan on the Inner Mongolia University campus, 10 February 2006 in Hohhot, capital of China's northern Inner Mongolia Autonomous Region. The 800th anniversary of Genghis Khan's empire will be celebrated this year in both the land of his birth in independent and democratic Mongolia, and in the southern stretch of land controlled by China and called Inner Mongolia. AFP PHOTO/Frederic J. BROWN (Photo credit should read FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

墙外文摘： 内蒙古人再也不当“模范生” 06.09.2020

有文章指出，“第二代民族政策”天生畸形，后天不足，可能将内蒙古从“模范自治区”推向抗议新地区，和维吾尔、哈萨克、回、藏一样，成为“民族大熔炉”中再无差异的一个数字和“治理对象”。
200714 -- LIANYUNGANG, July 14, 2020 -- A truck is seen at the foreign trade container area of the Port of Lianyungang in Lianyungang City, east China s Jiangsu Province, July 14, 2020. China saw its foreign trade rise 5.1 percent year on year in June, with exports and imports up 4.3 percent and 6.2 percent respectively, official data showed Tuesday. Photo by /Xinhua CHINA-EXPORTS AND IMPORTS-JUNE-RISECN WangxChun PUBLICATIONxNOTxINxCHN

德语媒体：中国经济政策将碰壁 05.09.2020

《新苏黎世报》访问了墨卡托中心的中国专家胡谧空，谈及欧洲如何调整应对中国的姿态。《法兰克福汇报》则质问，内蒙古是否将成为中国的下一个冲突根源？
04.07.2018, Berlin: Michael Brand, CDU/CSU, spricht bei der Plenarsitzung im Deutschen Bundestag. Höhepunkt der 45. Sitzung der 19. Wahlperiode ist die Aussprache über den Kanzleretat, der traditionell für einen grundsätzlichen Schlagabtausch über die Regierungspolitik genutzt wird. Darüber hinaus werden die Etats des Auswärtigen Amts, des Verteidigungsministeriums und des Entwicklungshilfeministeriums beraten. Foto: Carsten Koall/dpa | Verwendung weltweit

德高官：北京对蒙古族人发起"文化战" 05.09.2020

内蒙古宣布推广汉语教学后引发当地人举行抗议表达不满。北京加强安保措施并发出通告悬赏通缉多人。德国人权政策发言人布朗德对中国提出批评，他指责北京对蒙古族人发起"文化战"。
Hohhot, CHINA: Students approach a statue of Mongolian hero Genghis Khan on the Inner Mongolia University campus, 10 February 2006 in Hohhot, capital of China's northern Inner Mongolia Autonomous Region. The 800th anniversary of Genghis Khan's empire will be celebrated this year in both the land of his birth in independent and democratic Mongolia, and in the southern stretch of land controlled by China and called Inner Mongolia. AFP PHOTO/Frederic J. BROWN (Photo credit should read FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

洛杉矶时报女记者内蒙古采访遭拘留 04.09.2020

中国内蒙古自治区官方近日出台新政加强汉语授课，引发争议。《洛杉矶时报》一名记者在内蒙古采访时被警方拘留，之后被迫离开当地。
Bauprojekt in der Inneren Mongolei. Alle sind von unserem freien Mitarbeiter Mathias Bölinger gemacht. Aufnahmedatum: Juli 2012 Aufnahmeort: Ordos, Innere Mongolei, China

强化汉语遭反弹 内蒙古多地爆发罢课、抗议 03.09.2020

当局在内蒙古推广汉语教学后，引起了不少当地民众不满，他们反对新的双语教育政策，指出新政危及蒙古语的生存。
Bauprojekt in der Inneren Mongolei. Alle sind von unserem freien Mitarbeiter Mathias Bölinger gemacht. Aufnahmedatum: Juli 2012 Aufnahmeort: Ordos, Innere Mongolei, China

内蒙古新生使用统编语文教材 新政引发抗议　 31.08.2020

内蒙古自治区民族语言授课学校将加强汉语教学，甚至用汉语授课的消息在当地引发舆论波澜和抗议。许多蒙古族学者以及老师和家长担心，新措施是政府强行加速同化进程的手段，不仅将令蒙古语陷入生存危机，也是剥夺蒙古人最后的民族身份的象征。
Chinesische Band Mongolism

卓兰：火中重生 05.06.2019

内蒙古作曲家蒙柯卓兰创作的交响乐Amila意为“火中重生”。作品与西方先锋音乐相结合，融入了马头琴、长调等蒙古传统音乐元素，表现出独特的风格。
Man with gun, gangster, focus on the gun Copyright: Colourbox

内蒙通辽连环枪击案 致5人死 25.03.2019

一名持枪者在中国北部城市通辽制造一起袭击案，造成5人死亡。当地政府部门称，肇事者已被警方逮捕。
04.12.2016 CHIFENG, Dec. 4, 2016 (Xinhua) -- Rescuers carry a miner's body out of the explosion site at a coal mine in the city of Chifeng, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Dec. 4, 2016. Thirty-two people have been confirmed dead following an explosion at a coal mine in Inner Mongolia on Saturday. All victims' bodies have been found and carried out of the site. (Xinhua/Lian Zhen) (wx |

11月来煤矿事故不断 内蒙32名矿工遇难 04.12.2016

内蒙古赤峰一家煤矿发生瓦斯爆炸，已造成32人遇难。本周二黑龙江一起煤矿事故已造成21人死亡。中国官方称，11月共发生5起较大煤矿事故。
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