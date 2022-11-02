为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
内蒙古自治区位于中国北部，与蒙古国(外蒙古)接壤。
首府呼和浩特
德国总理肖尔茨将于周四启程前往北京。本周二，人权组织和维吾尔社团在柏林举行新闻发布会，呼吁肖尔茨在北京公开提及中国恶劣的人权记录。与此同时，中国异议人士也发表联署信，敦促肖尔茨取消访华计划，以免向世界发出错误信号。
澳大利亞智庫20日發布一份報告，指出中共過去兩年透過第三方機構的協助，在YouTube上推廣以少數民族年輕女性為主角的影片，希望藉此對抗批評其人權紀錄的國際輿論。
新疆、云南、内蒙古等地出现疫情，中国当局再次祭出严格的防疫封控措施，甚至还传出了警民对峙的画面。时值10月旅游黄金周，但是中国多处旅游胜地都因疫情错过旅游旺季。而已经将清零防疫与个人政治权威等同起来的习近平，不太会在短期内更改防疫策略。
中国十一黄金周过后的新一轮疫情已经波及11个省份。北京、武汉马拉松比赛纷纷延期。兰州市各类居民小区均实行封闭式管理。内蒙古一旗委书记因防疫不力被免职。
中国新一波疫情再次爆发，较严重的内蒙古额济纳旗已禁止居民及游客出门。离北京冬奥开幕只剩约一百天，採「清零政策」的中国政府防疫压力也越来越大。北京冬奥组委10月25日发布了《防疫手册》。
继沈阳内蒙古阿拉善发生燃气爆炸事故后，中国东北海港城市大连周日凌晨也发生居民楼爆炸，至少两人死亡。
继河南、内蒙古等地后，湖北多地也遭遇特大暴雨，引发灾情。截至8月13日，已造成21人死亡。目前，强降水仍在继续，多地发布预警。与此同时，“为何今年暴雨频发”、“雨还要下多久” 也成为中国网络热搜词条。
中国外长王毅访问蒙古期间，一些示威者聚集在蒙古首都乌兰巴托，抗议中国在内蒙古地区推行的强化汉语政策。
中国政府在内蒙古强化汉语的政策遭遇强烈反弹，不仅内蒙古多地爆发抗议和罢课，海外的蒙古人也举行示威，捍卫蒙古文化。
因内蒙古民众拒绝接受所谓的新型双语教学模式，北京当局加大打压力度。与此同时，德国一些学者致函德国总理呼吁停止中国在内蒙古的汉化政策，旅居德国的蒙古人则举行了抗议集会。
有文章指出，“第二代民族政策”天生畸形，后天不足，可能将内蒙古从“模范自治区”推向抗议新地区，和维吾尔、哈萨克、回、藏一样，成为“民族大熔炉”中再无差异的一个数字和“治理对象”。
《新苏黎世报》访问了墨卡托中心的中国专家胡谧空，谈及欧洲如何调整应对中国的姿态。《法兰克福汇报》则质问，内蒙古是否将成为中国的下一个冲突根源？
内蒙古宣布推广汉语教学后引发当地人举行抗议表达不满。北京加强安保措施并发出通告悬赏通缉多人。德国人权政策发言人布朗德对中国提出批评，他指责北京对蒙古族人发起"文化战"。
中国内蒙古自治区官方近日出台新政加强汉语授课，引发争议。《洛杉矶时报》一名记者在内蒙古采访时被警方拘留，之后被迫离开当地。
当局在内蒙古推广汉语教学后，引起了不少当地民众不满，他们反对新的双语教育政策，指出新政危及蒙古语的生存。
内蒙古自治区民族语言授课学校将加强汉语教学，甚至用汉语授课的消息在当地引发舆论波澜和抗议。许多蒙古族学者以及老师和家长担心，新措施是政府强行加速同化进程的手段，不仅将令蒙古语陷入生存危机，也是剥夺蒙古人最后的民族身份的象征。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式