内蒙古教材改革持续发酵 德国学者和旅德蒙人抗议汉化政策

（德国之声中文网）9月13日，近百名生活在杜塞尔多夫及周边地区的蒙古人在中国驻杜塞尔多夫总领事馆前举行集会，抗议中国当局在内蒙古强制推行汉化教育。集会现场，示威者高举德文、英文及蒙古文的条幅和标语，上面写着"捍卫蒙古文化"，"停止文化屠杀"等字样。

集会组织者之一的泽玛·楚伦苏伦（Zermaa Chulunsuren)在演讲中称："中华人民共和国宪法明确承诺对少数民族语言文化的保护，而中国当局目前在内蒙古自治区推行的政策却是在消灭当地的语言文化。试问一个公然违背本国宪法、压制境内少数民族的政府，又如何能在国际事务中赢得信任呢？"。泽玛表示，中国此次在内蒙古地区强制推行汉化教育，已经激起了世界各地蒙古侨胞的强烈不满，近日内，除蒙古首都乌兰巴托外，华盛顿、东京、首尔、柏林及都柏林等地都举行了规模不等的抗议集会。

德高官：北京对蒙古族人发起"文化战"

流亡德国的南蒙古人权保卫同盟主席特姆奇勒图（Schovchuud Temtsilt)对德国之声表示: "中国当局在内蒙古推行强制汉化政策由来已久，但他们的强权手段只能促成蒙古人团结一致捍卫本民族文化传统的决心。香港、新疆、西藏以及内蒙民众的抗争足以显示，进入21世纪的当今世界不会允许强权为所欲为，习近平的独裁政治只能以失败告终。"

学者联名致信默克尔

欧中高峰会议召开前夕，德国等国数十名从事蒙古历史文化研究的教授学者联名致函德国总理默克尔，呼吁德国政界关注内蒙古局势并敦促中国政府停止在内蒙古强制推行汉化教育。信中写道："过去几年来，西藏和新疆所发生的一切，令我们对当前内蒙古的局势发展深表忧虑。作为从事蒙古及其他亚非文化研究的德国及国际学者，我们对内蒙古蒙古少数族裔的处境深表同情，并对他们反对系统性汉化政策的抗议活动表示声援。""我们呼吁德国政府在中华人民共和国人权问题上发挥影响力，并就内蒙古事态向中国政府明确表态。"

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中国官方的文件显示，内蒙古境内蒙古族中小学本学年开始实施新的双语教育改革，具体内容包括以汉文统编教材取代迄今以蒙古语授课的语文、历史及政治课程。这一突如其来的"新政"在蒙古族民众中引发广泛不满，呼和浩特、通辽和鄂尔多斯等地均爆发大规模集会请愿活动。当局则以开除公职、学籍，甚至终止针对农牧民的银行贷款等手段向民众施压。来自社交媒体的信息显示，截至目前至少已有两人不堪当局压力，以自杀方式表达抗议。另有数十人被解除公职。日经新闻9月14日报道称，因反对当局强推汉语教学，内蒙古已有130多人被逮捕。

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