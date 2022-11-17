内容太敏感？上海进博会取消欧盟领导人视频讲话

（德国之声中文网）中国当局将欧洲理事会主席夏尔·米歇尔（Charles Michel）应邀为上海进博会录制的视频致辞从开幕式"剔除"，引起关注。在这段发言中，米歇尔谴责了俄罗斯对乌克兰的侵略战争，并呼吁减少对中国的贸易依赖。

多名欧洲外交官对路透社表示，正在上海举行的第五届中国国际进口博览会，邀请了包括欧盟在内的多个国家和国际组织领导人为开幕式制作发言视频。这些外交官说，周五的开幕式上没有播出米歇尔的致辞，他们对此感到意外。

欧洲理事会主席是欧盟最高阶官员之一，其职责包括在双边和多边国际场合代表欧盟。米歇尔同欧盟委员会主席冯德莱恩同为欧盟最高机构的领导人。

欧洲理事会主席米歇尔

米歇尔的发言人莱茨（Barend Leyts）证实，米歇尔是应邀发言，并提供了录制好的视频，但视频没有在进博会开幕式上播出。"我们已通过正常的外交途径进行了交涉。"

“帮助结束这场战争”

进博会组织方中国商务部和上海市政府均未对路透社的有关问询做出回应。中国外交部发言人赵立坚在周二（11月8日）的例行记者会上回答有关提问时说，"不了解情况"，无法就此置评。

有欧盟外交官对法新社透露，中方事先提出要删减米歇尔讲话，尤其是涉及乌克兰战争的部分，欧盟方面不同意，双方未能协商出结果。

据进博会官网发布的信息，在开幕式上发表视频讲话的除了中国领导人习近平，还有国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世贸组织总干事伊维拉以及印尼、斯里兰卡和白俄罗斯的总统。

欧洲能否摆脱对中国稀土的依赖？

据路透社得到的视频讲话稿，米歇尔在致辞中将俄罗斯对乌克兰的侵略称为"非法战争"，表示欧盟正在从中汲取"重要的教训"。他指出欧洲过去过于依赖俄罗斯的化石能源，造成了贸易的不平衡。他说："我们要平衡贸易关系……以避免形成过度依赖。这一点也适用于同中国的贸易关系。"

他还在讲话中呼吁中国为尽快结束乌克兰的战争做出更多努力。"中国可以运用其影响力，在制止俄罗斯的血腥战争方面发挥作用，……通过与俄罗斯之间所谓 '无止境' 的伙伴关系。"米歇尔说："中国，你可以帮助结束这（场战争）。"

米歇尔和习近平预计都将出席下周在印尼巴厘岛举行的G20峰会。

2019年以来，欧盟官方将中国定义为伙伴、经济竞争者和制度性对手。上个月欧盟外交政策研究机构的一份文件称，鉴于中国试图推广"世界秩序的另一个版本"，现在对欧盟来说，中国首先应被视为对手。

（路透社）

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