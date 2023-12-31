内外需走弱 中国12月制造业PMI创6个月新低

（德国之声中文网）据中国官方数据12月制造业采购经理指数为49.0%，比上月下降0.4个百分点。

路透社指出，上述官方数字显示，中国12月制造业采购经理指数低于50%的枯荣线，也低于路透社调查中预测的中值 49.5%。

中国国家统计局称，12月制造业PMI下降受部分基础原材料行业生产淡季等因素影响。中国华宝信托经济学家聂文表示："我们必须加大政策支持力度，否则增长放缓的趋势将持续下去。" 聂文预计央行将在未来几周内降低利率和银行存款准备金率（RRR）。

他说，"物价下跌极大地影响了企业利润，并进一步影响了人们的就业和收入。我们可能会看到一个恶性循环。"

央行或转向宽松的货币政策

中国政府今年10月宣布增发1万亿元人民币国债。12月28日，中国央行货币政策委员会在2023年第四季度例会上强调，要加大已出台货币政策实施力度；保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。这表明中国央行在通货紧缩压力加大的迹象下，将加大政策调节力度，推动物价反弹。

12月22日，中国五家最大的国有银行降低了部分存款利率，这是今年的第三轮降息，可能有助于央行转向宽松的货币政策。

分析师认为，中国政府可能还将采取更多财政政策，支持明年的经济增长。

2023中国大事记 结束清零 疫情爆发 2022年年底，中国政府突然放松了坚持实施多年的新冠清零政策，随后各大城市出现了爆发式的疫情。感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

2023中国大事记 气球事件 中美关系雪上加霜 2月4日，本来就已经紧张多年的中美关系再添摩擦。中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

2023中国大事记 习近平打破规则 连任成功 在2023年的中国“两会”期间，中国国家主席习近平3月10日取得了国家领导人第三个五年任期，成为中共建政以来任期最长的国家元首，权力比肩毛泽东。在习近平之前，前任中国国家主席江泽民和胡锦涛，都在任期10年后放弃了领导权。习近平打破了这项规则，在2018年废除了任期限制。这意味著若没有其他对手出现，习近平将统治中国至其届龄70多岁，甚至更久。图片上与习握手的前上海市委书记李强，正是后来宣布的新一任国务院总理。

2023中国大事记 消失的青年失业率 2023年，中国的青年人失业率已经达到历史最高水平。对于很多迷茫的年轻人来说，他们面前的选择不是“躺平”，就是“润”到国外。有关中国把“就业”标准订的过低的讨论一度成为焦点。根据中国国家统计局的官方网页，每周工作时间1小时即算为就业。今年六月，16至24岁年龄段的年轻人当中，失业率高达创纪录的21.3%。七月开始，政府宣布将不再发布青年失业率数据， 民间猜测失业数据之高已经到了影响政局稳定的程度。

2023中国大事记 秦刚去哪儿了？ 今年7月底，中国外交部长秦刚已经近一个月没有出现在公众视野，舆论纷纷发问“秦刚去哪儿了？”官方语焉不详，更是引发巨大猜想、催生各种传闻，毕竟，秦刚是近半世纪以来中国最年轻的外长，曾在三个月内连升两级，被看作是习近平的心腹。随后中国官媒报道称，全国人大常委会第四次会议经过表决，秦刚被免去中国外交部部长一职。会议决议任命王毅为外交部部长。秦刚在2022召开的中共二十大上当选中共中央委员，当年被任命为外交部部长，今年初上任，届时56岁，成为人民共和国历史上最年轻的外长。秦刚以外长身份最后一次公开露面是他6月25日在北京见斯里兰卡、俄罗斯和越南官员。其国务委员的职务也于10月底被习近平的第十四号主席令免除。

2023中国大事记 核废水排放 中日陷入争端 日本政府召开相关阁僚会议，并在会中正式敲定核废水的排放时程为8月24日。虽然首相岸田文雄保证国家“会负起全责”，但是对于核废水的安全与否，存在不安的人仍是很多，更可能对当地的农渔业等风评造成极大影响。国际原子能机构（IAEA）曾于7月发表报告指出，日本将储存在福岛第一核电站的处理水排海的计划符合该机构安全标准。随后不久，中国海关总署宣布，为防范受到放射性污染的日本食品输华，中国海关禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，中日因此陷入争端。

2023中国大事记 多灾的7月 台风“杜苏芮”（Doksuri）在中国北方造成严重洪灾，灾情从华北蔓延至东北。中国在今年7月短短一个月内遭遇两次台风袭击，因自然灾害造成直接经济损失飙升至411.8亿元人民币（约57.4亿美元），超过今年上半年的灾损总和。外界认为，这将冲击本已缺乏经济刺激的中国及其三季经济成长率。虽然台风造成中国华北泛滥成灾，但中国国家主席习近平并未公开出现在灾区，引发网民热议及部分舆论不满。

2023中国大事记 “遥遥领先” 今年8月底华为出人意料地推出了自称为“遥遥领先”的高端智能手机Mate 60 Pro，引起广泛关注。推出的新手机用上了中国最大的芯片制造商中芯国际自研的一款7纳米芯片，涉及美国希望通过制裁阻止中国获得的技术。设在渥太华的半导体研究机构TechInsights在拆解了这款手机分析后发现，其使用的是中国国产的麒麟9000s的7纳米制程芯片。制程越小，集成电路的精密度就越高，制造工艺也更复杂。此外Mate 60 Pro还具有相当于5G手机的性能。华为新手机的亮相在一定程度上被视为中国的一个民族胜利。很多人注意到，发售新手机是在美国商务部长雷蒙多访华期间，并将其解读为中国显示自己不再依赖美国的一个信号。

2023中国大事记 “眼见他楼塌了” 曾经名噪一时的中国房地产大亨——恒大集团创始人许家印传出被警方监视居住后，恒大系港股9月28日集体停牌。中国恒大、恒大汽车、恒大物业的股票均在香港交易所暂停交易。之后，恒大集团立即官宣了许家印的去向表示，接到有关部门通知，“许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施”，其公司股票也将继续停牌。许家印被依法采取强制措施的消息也引起网民的高度关注，很多网民挪用《桃花扇》中的一句话“眼见他起朱楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了”来评论这位曾经的地产大亨。

2023中国大事记 李克强之死 据中国官媒报道，中国前国务院总理李克强10月26日突发心脏病，并于10月27日0时10分在上海逝世，享年68岁。消息传出后，在安徽定远李家祖屋和合肥李克强幼时故居（图）前往献花的人群络绎不绝，鲜花在街道上堆积如山。“李克强同志逝世”的话题在中国社媒平台微博立刻登上了热搜第一位，并于十个小时后收获22.5亿阅读与60.9万讨论量。微博网民纷纷在此报道下留言“一路走好”悼念，留下蜡烛符号缅怀，并表示“太突然了”“不敢置信”。虽然官媒对评论区严加管控，部分网民却于大陆禁止的社媒平台质疑李克强死因恐怕是“被心脏病”。李克强的遗体于11月2日在北京火化。

2023中国大事记 “富有成果”的拜习会？ 时隔整整一年，中美两国元首再次会晤。在旧金山近郊的斐洛里庄园，拜登与习近平于11月15日进行了四个多小时的会谈，就芬太尼、双边军事交流等议题达成共识。美国总统拜登在会后对外界表示，对话“极其富有建设性、极其富有成果”；中国国家主席习近平则说，中国愿意当好美国的“伙伴和朋友”。一位不愿透露姓名的美国官员向美联社表示，两位领导人在台湾问题上有重大交锋，拜登指责中国在台湾周围大规模军事集结，习近平则告诉拜登，他没有入侵台湾的计划。

2023中国大事记 拿免签来拯救你 我的经济 中国外交部发言人毛宁周五（11月24日）表示，为进一步促进中外人员往来，服务高质量发展和高水平对外开放，从2023年12月1日至2024年11月30日，将对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙和马来西亚等国家的公民试行单方面免签政策。上述国家护照的持有者因商务、旅游、探亲访友或过境中国不超过15天，可免办签证入境。路透社报道指出，在经历近三年的严格新冠防疫政策，使中国在很大程度上与外界中断交流之后，最近几个月中国一直在采取包括恢复国际航线等各种措施以重振旅游业。此外，在与许多西方国家就新冠疫情政策、人权、贸易和台湾议题等各种问题发生冲突后，中国政府也在寻求重建其在全球的形象。马来西亚随后宣布了向中国游客开放免签证入境的消息。12月中旬，新加坡和中国也推出了相互免签政策。 作者: 闫骏



新订单减少叠加国内有效需求不足

中国国家统计局12月31日公布的数据还显示，12月份，生产指数为50.2%，比上月下降0.5个百分点，仍高于临界点，表明制造业生产延续扩张；新订单指数为48.7%，比上月下降0.7个百分点，表明制造业市场需求有所下降；从业人员指数为47.9%，比上月下降0.2个百分点，表明制造业企业用工景气度有所回落。

中国官媒还发表国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2023年12月中国采购经理指数一文称，"当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，调查中部分企业反映，海外订单减少叠加国内有效需求不足是企业面临的主要困难。"

中国国家统计局数据还显示，12月份，非制造业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点，表明非制造业扩张有所加快。

(据路透社等综合报道）

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