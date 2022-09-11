内外有别：栗战书在莫斯科公开支持俄战争

（德国之声中文网）栗战书此次访问俄罗斯，一开始并未引起中文舆论的特别关注，直到一段网络视频在推特等社交媒体上迅速传播。视频显示的是身为人大常委会委员长的栗战书和俄国家杜马议长沃洛金（Vyacheslav Volodin）等人长桌会谈时的一段讲话。

栗战书说："在涉及俄罗斯核心利益和一些重大关键问题上，中方对俄罗斯表示充分的理解和支持。"

他还表示："美国和北约直接逼到俄罗斯家门口。……俄罗斯采取其认为应采取的一些措施，中方表示理解，而且从不同的方面给予策应。"栗战书说，"可以说，俄罗斯被逼到了墙角，为维护国家核心利益而采取了一次反击。"

“最明确的表态”

虽然他没有直接提及乌克兰战争，但《纽约时报》的报道认为：这是北京迄今为止对俄罗斯在乌克兰发起战争最为明确的支持。

这一段话并没有出现在中国官媒对会谈的报道中。新华社通稿中只引述称："中方愿在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，把高水平政治互信转化为更多务实合作成果。"

而受到热传的视频中栗战书的发言内容则与德新社、CNN等媒体引述俄罗斯国家杜马发布的一份有关中俄双方会谈的声明相吻合。

不少推特中文用户认为讲话证明了北京一直意图遮掩的支持俄罗斯的立场："实锤了！绑一起了！"；"栗战书在俄罗斯的讲话，直接把中国出卖了"；有网民愤怒指出，栗战书对俄罗斯的战争行为不仅表示理解，而且还要"策应"。 "这次访俄，应该算得上当代国耻了"。

乌克兰战争爆发以来，中国虽然一直为俄罗斯所谓的核心利益受西方忽视打抱不平，拒绝谴责俄方的侵略，但在国际公开场合也始终试图展示中立姿态，迄今除能源贸易之外并未对俄罗斯提供直接的支持。

路透：美高官稱尚未發現中國援助俄羅斯

赞俄经济“未被制裁压垮”

据新华社的报道，栗战书在莫斯科还感谢俄方在台湾问题上对中国的坚定支持，并称中国人大和俄罗斯杜马愿"加强治国理政和反干涉、反制裁、反长臂管辖等方面的立法经验交流"。

「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

上周末以来乌克兰战局变化明显，乌军的反攻进展迅速，俄军节节败退，陷入被动。

在此背景下，栗战书在赴莫斯科前，在符拉迪沃斯托克参加俄罗斯主办的东方经济论坛上的一段发言视频，也引起了网络讨论。

他说，"俄罗斯经济并未被美西方严厉制裁击垮，而是在较短时间内实现了稳定，展现了韧性。……经济运行明显好于预期。"他宣布中方将进一步加强同俄罗斯在经贸、金融、科技、教育、文化等领域的全方位合作。

推特网民感叹这"表明中共统治集团已经失去了纠错能力，二十大后只能末路狂奔了"； "总是在关键时刻做出最坏的选择，这是中国人的宿命？"

不过也有分析人士认为，中国不会提供更多支持给俄罗斯。南京大学国际关系学院院长朱锋12日接受《联合早报》访问时分析称，栗战书访俄所作表态不代表中国会在乌克兰局势上加码支持俄罗斯。

（综合报道）

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