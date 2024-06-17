内塔尼亚胡解散以色列战争内阁

内塔尼亚胡解散以色列战争内阁2024年6月17日
（德国之声中文网）以色列总理发言人周一（6月17日）证实，总理内塔尼亚胡解散了战争内阁。去年成立的战争内阁负责指挥加沙战争，具有重要影响力。
上周，战争内阁3名成员之一、前国防部长本尼·甘茨（Benny Gantz）宣布退出后，外界普遍预期内塔尼亚胡会采取这一步骤。甘茨与内塔尼亚胡就加沙战争走向的立场分歧日益明显，尤其是对于加沙地带在战争结束后应如何处置。
美联社报道称，甘茨的离职使内塔尼亚胡愈发依赖其极端民族主义的执政伙伴。而战时内阁的解散表明，随着以色列在加沙继续已进行了八个月的战争，国内政坛的转变正在发生。
多名以色列官员透露，今后内塔尼亚胡将与他的一些政府成员举行规模较小的磋商，讨论与战争有关的敏感问题。比如政府安全内阁，该内阁成员也包括内塔尼亚胡的极右翼执政伙伴，他们反对停火谈判，并表示支持重新占领加沙地带。
战争内阁是在加沙战争初期组建的，当时中间派反对党领导人甘茨加入了联合政府，以显示在以色列受到攻击后对政府的支持。
去年10月7日，伊斯兰主义极端组织哈马斯武装分子对以色列南部发起恐怖袭击，造成一千多名以色列人被杀，并绑架了两百多名人质。
甘茨当时要求由一个小型决策机构来指导战争，目的是将内塔尼亚胡政府中的极右翼成员边缘化。战争内阁由3人组成：总理内塔尼亚胡、甘茨和国防部长加兰特（Yoav Gallant），他们共同对战争的路线问题做出重要决策。
甘茨的离职尽管暂时不会对内塔尼亚胡的执政地位构成直接威胁，但在敏感时刻让以色列的政坛受到冲击。作为在民众中受欢迎程度较高的曾经的军队领导人，甘茨被视为提升以色列国际信誉的领导人物，尤其是在目前该国受到空前孤立的背景下。
而缺少了甘茨领导的党派的支持，内塔尼亚胡可能会更加听命于极右翼盟友。这些盟友曾多次威胁，如果不满足他们的要求，他们就会让联合政府垮台。
批评者认为，内塔尼亚胡的战争内阁过于受到政府中极端民族主义党派的影响。内塔尼亚胡否认上述指责，坚称自己始终以国家利益为重。
（美联社、德新社）
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