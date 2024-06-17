内塔尼亚胡解散以色列战争内阁

以色列总理内塔尼亚胡解散了在加沙战争中扮演关键作用的战争内阁。此前，因与内塔尼亚胡意见不合，前国防部长甘茨已退出战争内阁。

（德国之声中文网）以色列总理发言人周一（6月17日）证实，总理内塔尼亚胡解散了战争内阁。去年成立的战争内阁负责指挥加沙战争，具有重要影响力。

上周，战争内阁3名成员之一、前国防部长本尼·甘茨（Benny Gantz）宣布退出后，外界普遍预期内塔尼亚胡会采取这一步骤。甘茨与内塔尼亚胡就加沙战争走向的立场分歧日益明显，尤其是对于加沙地带在战争结束后应如何处置。

美联社报道称，甘茨的离职使内塔尼亚胡愈发依赖其极端民族主义的执政伙伴。而战时内阁的解散表明，随着以色列在加沙继续已进行了八个月的战争，国内政坛的转变正在发生。

本尼·甘茨宣布退出战争内阁 图像来源: Nir Elias/REUTERS

多名以色列官员透露，今后内塔尼亚胡将与他的一些政府成员举行规模较小的磋商，讨论与战争有关的敏感问题。比如政府安全内阁，该内阁成员也包括内塔尼亚胡的极右翼执政伙伴，他们反对停火谈判，并表示支持重新占领加沙地带。

战争内阁是在加沙战争初期组建的，当时中间派反对党领导人甘茨加入了联合政府，以显示在以色列受到攻击后对政府的支持。

去年10月7日，伊斯兰主义极端组织哈马斯武装分子对以色列南部发起恐怖袭击，造成一千多名以色列人被杀，并绑架了两百多名人质。

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甘茨当时要求由一个小型决策机构来指导战争，目的是将内塔尼亚胡政府中的极右翼成员边缘化。战争内阁由3人组成：总理内塔尼亚胡、甘茨和国防部长加兰特（Yoav Gallant），他们共同对战争的路线问题做出重要决策。

甘茨的离职尽管暂时不会对内塔尼亚胡的执政地位构成直接威胁，但在敏感时刻让以色列的政坛受到冲击。作为在民众中受欢迎程度较高的曾经的军队领导人，甘茨被视为提升以色列国际信誉的领导人物，尤其是在目前该国受到空前孤立的背景下。

而缺少了甘茨领导的党派的支持，内塔尼亚胡可能会更加听命于极右翼盟友。这些盟友曾多次威胁，如果不满足他们的要求，他们就会让联合政府垮台。

批评者认为，内塔尼亚胡的战争内阁过于受到政府中极端民族主义党派的影响。内塔尼亚胡否认上述指责，坚称自己始终以国家利益为重。

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（美联社、德新社）

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