内塔尼亚胡施压默克尔退出伊朗核协议



（德国之声中文网）德国总理默克尔周四（10月4日）出访以色列。就在一周前，以色列总理内塔尼亚胡谴责欧洲国家领导人"溺爱伊朗的独裁者"。德以两国总理还将重新开启2017年中断的政府磋商，那年，默克尔总理就以色列在约旦河西岸修建居民点明确表达了不满。

目前，德以两国之间存在不少争议点，比如内塔尼亚胡试图迫使默克尔和其他欧盟国家跟随美国总统特朗普退出同伊朗签署的核协议。

上周在在联大发言时，内塔尼亚胡称欧盟对伊朗的政策是"绥靖政策"，这一说法令人想起上世纪三十年代欧洲国家对希特勒采取的纵容政策。他还提到，欧洲对以色列的要求是"绝对的发疯"行为，比如欧洲要求停止为修建居民点而迁移巴勒斯坦人。

德国反对拆毁巴勒斯坦人居住的村庄

默克尔抵达以色列前，约旦河西岸贝都因人坎·阿·阿赫马村落的孩子们周三打出标语希望默克尔总理制止以色列政府拆毁他们的家园。此前，默克尔曾表示反对摧毁这座村庄的计划。但以色列则坚持认为，该村庄是非法修建，且地理位置离高速公路很近因而危险。

周四默克尔还参观了犹太大屠杀纪念馆。海法大学按计划授予默克尔名誉博士头衔。

在犹太大屠杀纪念馆的留言簿上，默克尔提及"迫害犹太人的水晶之夜"并称， 鉴于史无前例的屠杀犹太人的罪行，德国将永远承担着同反犹主义、仇外情绪、仇恨与暴力做斗争的责任。

默克尔告诉媒体，他们还计划讨论贸易、技术创新以及对德国国内反犹情绪上升等议题。

李鱼/苗子（法新社、德新社）