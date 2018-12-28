内塔尼亚胡在巴西找到“兄弟”

（德国之声中文网）两位政治家在里约热内卢会晤后，内塔尼亚胡称，以色列和巴西将结成"联盟"，双边关系将登上"新高峰"。政治风格极具右翼色彩的博尔索纳罗表示，两国未来将不仅是伙伴，而且是"兄弟"。内塔尼亚胡称，博尔索纳罗接受了在明年3月前回访以色列的邀请。这位以色列总理是在为期5天的巴西之行中会晤博尔洛纳罗的。
内塔尼亚胡欲在所有领域增进两国关系
两人在著名的里约科帕卡瓦纳海滩堡共进午餐。内塔尼亚胡在午餐会结束后表示，难以想象，两国以前居然未结成现在这样的关系。博尔索纳罗称，两国未来将在经济、技术和农业领域密切合作，并也会在军事和安全领域增进合作。
谈笑风生？
内塔尼亚胡在当地一个犹太人教堂会见巴西犹太人社区成员时表示，与美国等有相同意识形态的国家一起，以色列和这些国家拥有一切能互相帮助、给各自国家造福的手段。
还在飞往巴西途中，内塔尼亚胡就表示，以色列和巴西将迎来双边关系上的一个"新时代"。他称，从经济、外交和安全角度看，巴西之于以色列是一个拥有巨大潜力的大国，对自己能为双边关系谱写新篇章作出贡献"深感欣慰"。
对博尔索纳罗施压
这位以色列政府首脑透露，他将要求博罗索纳罗正式宣布把该国大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷。博罗索纳罗将于明年1月1日就职。去年11月初，他曾以候任总统的身份表达过这一计划，不过，数天后即表示，尚未最后定夺。2017年12月，美国总统特朗普宣布，承认耶路撒冷为以色列首都；今年5月，美国大使馆迁至该市。
奥尔班亦将出席就职典礼
此次是以色列政府首脑第一次访问巴西。明年元旦，内塔尼亚胡将在巴西利亚出席博尔索纳罗的就职典礼。智利总统皮涅拉和匈牙利总理奥尔班也预定出席。
博尔索纳罗在里约的一个犹太教堂发言
特朗普派国务卿蓬佩奥作为代表出席博尔索纳罗的就职典礼。以政府称，蓬佩奥将利用此次机会与内塔尼亚胡会谈，美方所宣布的从以色列邻国叙利亚撤出2000美军官兵的计划将是两人会谈的内容之一。华盛顿一位高官周五还透露，这位巴西总统上任之后，有望在明年年初就访问美国。
极右翼人士博尔索纳罗曾一再表示过对巴西军人专政（1964-1985）的好感。去年10月，他在第二轮投票中获得55%的选票，当选为巴西新总统。他是特朗普的坚定支持者，同样拒绝多元主义。
凝炼/雨涵（法新社、美联社）
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全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？
台湾：宪法保障 平权路遥
台湾大法官在2017年5月释宪保障同性婚姻，要求相关部门在两年内修法。这让台湾成为亚洲第一个同性婚姻合法的国家。不过迄今为止，修法停滞不前。选民将在在周六（11月24日）的选举中，同时会就该议题进行公投。
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澳大利亚议会通过同性婚姻法案
2017年12月7日，澳大利亚联邦议会通过法案让同性婚姻合法化。由此，同性婚姻将正式写进澳大利亚法律。从明年1月开始，澳大利亚的同性伴侣就可以迈入婚姻殿堂了。
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奥地利宪法法院批准同性婚姻
2017年12月5日，奥地利宪法法院为同性婚姻开绿灯。宪法法院陈述称，将异性婚姻与同性伴侣登记关系区别对待是一种歧视的做法。根据宪法法院的裁决，从2019年1月起，奥地利境内同性恋人可以正式登记结婚。
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德国迎来历史性时刻
6月30日，德国联邦议院在暑期休会到来前一天，以393票对应226票大比分优势通过德国同性婚姻合法化提案。默克尔在投票中投出的是反对票。图中是德国政论电视节目的"一姐"安妮·威尔（Anne Will）和她的生活伴侣传播学学者梅克尔（Miriam Meckel）。
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亚洲第一 台湾迈向同婚合法
今年5月台湾大法官认定民法未保障同性婚姻是“违宪”的，大法官并要求2年内改正。换句话说，同性婚姻2年后合法。
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爱尔兰人多数赞成同性婚姻
爱尔兰2015年5月举行的全民公投中，支持同性婚姻合法化的票数超过62%。反对这一法案的天主教会在公投结果面前自认失败。深受天主教影响的保守国家爱尔兰是欧洲又一个同性婚姻合法化国家，也是第一个通过公民表决让同性婚姻合法化的国家。
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荷兰是先锋
2001年，荷兰是首个同性婚姻合法化的欧洲国家，之后比利时、西班牙、挪威、瑞典、葡萄牙也陆续立法允许同性恋结婚，2013年以来，法国、英国、卢森堡也将同性婚姻合法化，芬兰议会已经通过相关法案，2017年生效。（图为一对荷兰情侣2011年步入婚姻殿堂。）
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卢森堡首相大婚
2015年5月15日，卢森堡首相贝特尔（Xavier Bettel）与其多年同性恋伙伴正式结婚，成为缔结同性婚姻的首位欧盟政府领导人。现年42岁的贝特尔与其同性伴侣、比利时建筑师德特奈（Gauthier Destenay ）在卢森堡市政厅进行了结婚登记。
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冰岛总理携夫人访华
冰岛议会2010年通过同性婚姻合法化法案。2015年4月，冰岛女总理约翰娜·西于尔扎多蒂（Johanna Sigurdardottir）携夫人乔尼娜·莱奥斯多提尔(Jonina Leosdottir)访问中国。中国媒体报道时“和谐”了总理夫人的镜头和内容。
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南美国家并不落后
南美洲天主教为主的国家，走过了比较曲折的同性婚姻合法化道路。阿根廷议会2010年7月21日通过允许同性恋结婚的法案。该国总统克里斯蒂娜·费尔南德兹是该法案的支持者，阿根廷天主教会则坚决反对。阿根廷民众中70%以上支持同性婚姻合法化。全球最大的天主教国家巴西以及南美另一国家乌拉圭也在2013年将同性婚姻合法化。
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美国全面实现同性婚姻合法化
北美国家加拿大议会2005年7月20日通过法案将同性婚姻合法化。美国联邦政府承认同性婚姻，但直至2015年，各州有拒绝承认其他州同性婚姻的权利。2015年6月26日，美国最高法院判決同性婚姻的权利受到宪法保障，全国各州不得立法禁止同性婚姻，全美同性婚姻合法化。
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新西兰有个例外
物产丰富、景色宜人的新西兰不仅盛产羊绒、痴迷板球，在同性婚姻合法化方面，该国议会也在2013年加入了允许同性恋结婚的国家行列。唯一的例外是托克劳群岛（Tokelau）。这一群岛行政上属新西兰管辖，共有1300多居民。
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承认境外缔结的同性恋婚姻
以色列从2006年起，承认在外国民事政策范围内注册的同性婚姻，但不允许、不承认本国领土上实行的同性婚姻。欧盟小国马耳他自2014年4月14日起也实行类似政策。