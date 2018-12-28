内塔尼亚胡在巴西找到“兄弟”

（德国之声中文网）两位政治家在里约热内卢会晤后，内塔尼亚胡称，以色列和巴西将结成"联盟"，双边关系将登上"新高峰"。政治风格极具右翼色彩的博尔索纳罗表示，两国未来将不仅是伙伴，而且是"兄弟"。内塔尼亚胡称，博尔索纳罗接受了在明年3月前回访以色列的邀请。这位以色列总理是在为期5天的巴西之行中会晤博尔洛纳罗的。

内塔尼亚胡欲在所有领域增进两国关系

两人在著名的里约科帕卡瓦纳海滩堡共进午餐。内塔尼亚胡在午餐会结束后表示，难以想象，两国以前居然未结成现在这样的关系。博尔索纳罗称，两国未来将在经济、技术和农业领域密切合作，并也会在军事和安全领域增进合作。

内塔尼亚胡在当地一个犹太人教堂会见巴西犹太人社区成员时表示，与美国等有相同意识形态的国家一起，以色列和这些国家拥有一切能互相帮助、给各自国家造福的手段。

还在飞往巴西途中，内塔尼亚胡就表示，以色列和巴西将迎来双边关系上的一个"新时代"。他称，从经济、外交和安全角度看，巴西之于以色列是一个拥有巨大潜力的大国，对自己能为双边关系谱写新篇章作出贡献"深感欣慰"。

对博尔索纳罗施压

这位以色列政府首脑透露，他将要求博罗索纳罗正式宣布把该国大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷。博罗索纳罗将于明年1月1日就职。去年11月初，他曾以候任总统的身份表达过这一计划，不过，数天后即表示，尚未最后定夺。2017年12月，美国总统特朗普宣布，承认耶路撒冷为以色列首都；今年5月，美国大使馆迁至该市。

奥尔班亦将出席就职典礼

此次是以色列政府首脑第一次访问巴西。明年元旦，内塔尼亚胡将在巴西利亚出席博尔索纳罗的就职典礼。智利总统皮涅拉和匈牙利总理奥尔班也预定出席。

博尔索纳罗在里约的一个犹太教堂发言

特朗普派国务卿蓬佩奥作为代表出席博尔索纳罗的就职典礼。以政府称，蓬佩奥将利用此次机会与内塔尼亚胡会谈，美方所宣布的从以色列邻国叙利亚撤出2000美军官兵的计划将是两人会谈的内容之一。华盛顿一位高官周五还透露，这位巴西总统上任之后，有望在明年年初就访问美国。

极右翼人士博尔索纳罗曾一再表示过对巴西军人专政（1964-1985）的好感。去年10月，他在第二轮投票中获得55%的选票，当选为巴西新总统。他是特朗普的坚定支持者，同样拒绝多元主义。

凝炼/雨涵（法新社、美联社）