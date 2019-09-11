内塔尼亚胡吞并计划遭强烈抨击

（德国之声中文网）以色列总理内塔尼亚胡在实况转播的电视讲话中称，"今天，我宣布我的计划，一旦新政府组成，就将以色列的主权扩展至约旦河谷和死海北部"。他称， 大选结束后，这一计划可以"立即"实施。以色列议会选举定于9月17日举行。

"战争犯罪"

巴勒斯坦方面立即作出反应。巴勒斯坦和平谈判首席代表埃雷卡特（Saeb Erekat）称内塔尼亚胡的这一计划是"战争犯罪"，违反国际法。

巴勒斯坦人要求拥有对1967年被以色列占领的约旦河西岸地区和东耶路撒冷的主权，将其视为未来巴勒斯坦国领土。

据以色列人权组织Betselem提供的数字，与约旦接壤的约旦河谷约占约旦河西岸地区总面积的30%，居住着大约6万巴勒斯坦人、5000犹太定居者。以色列将其视为重要的防卫屏障。

内塔尼亚胡称，他只想把约旦河谷的所有犹太定居点以及"北部死海"纳入以色列版图，杰里科（Jericho）等巴勒斯坦地区不受影响。然而，所谓的定居点相当于该地区面积的90%。

阿拉伯世界激烈抨击

阿拉伯联盟外长批评内塔尼亚胡的相关计划有害于中东地区和平进程。沙特阿拉伯发出严厉谴责。利雅得王室在一份声明中表示，内塔尼亚胡的宣布是一种"非常危险的激化"，针对的是巴勒斯坦人民，并是对联合国宪章及国际法的"严重违反"。沙特要求拥有57个成员国的伊斯兰合作组织（OIC）召开外长紧急会议。

极端伊斯兰组织哈马斯的一名发言人认为，内塔尼亚胡兜售他"能永久占领巴勒斯坦地区的神话"，意在获得极右选民的支持。约旦外交大臣萨法迪（Ayman Safadi）警告说，以方这一单边行动有可能导致"整个地区沦入暴力"。土耳其也表示谴责。该国外长恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）推文表示，内塔尼亚胡的这一"竞选承诺"意在建立一个"种族主义的种族隔离国家"，土耳其将捍卫巴勒斯坦兄弟姐妹们的权益，"直至最后一刻"。

约旦河西岸地区的约旦河谷

旨在争取极右人士和定居者

有可能因包括腐败在内的指控而被立案调查的内塔尼亚胡正使出浑身解数，以求政治存活。下周的议会选举中将出现内塔尼亚胡右翼保守主义的利库德集团同以军前总参谋长甘茨（Benny Gantz）为首的反对派"蓝白"联盟之间难解难分的较量。因此，内塔尼亚胡极力寻求来自极右阵营和犹太定居者运动的选票。

还在今年4月的议会选举前，内塔尼亚胡即已宣布，将把约旦河西岸的犹太人定居点纳入本国版图，但后来没有落实。在随后的选战中，他又多次重申了相关计划。

在被占约旦河西岸地区的定居点和以色列吞并的东耶路撒冷居住有60多万以色列人、300万巴勒斯坦人。联合国视定居点为非法。联合国发言人杜加里克（Stephane Dujarric）强调，以色列将其行政、法律和释法强加于约旦河西岸的任何决定在国际上都站不住脚。

凝炼/乐然（德新社、路透社）