内塔尼亚胡倒台 以色列新总理贝内特是谁？

以色列政局变天，内塔尼亚胡执政12年後被迫下台，新总理为右翼领袖贝内特。他本来与内塔尼亚胡形同师徒关系，这次为何会做出政治背叛？
（德国之声中文网）以色列国会13日投票，新组成的联合政府由极右翼民族主义者丶右派联盟「右倾」（Yamina）领袖贝内特（Naftali Bennett）领导，结束内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）执政12年的时代。
联合政府在国会信任投票中，以60票赞成，59票反对及1票弃权通过。贝内特根据执政联盟的权力分享协议，在首两年出任总理，之後由中间派未来党领袖拉皮德（Yair Lapid）接力出任两年。
新执政联盟横跨左翼丶右翼丶中间派与阿拉伯政党，占国会120个议席的61席。贝内特承诺，该联盟将「代表整个以色列」，将为国家与以色列的阿拉伯公民之间，开启新的篇章。
新政府上场後，倒台的内塔尼亚胡继续是所属利库德集团的领袖，该党占国会30席，成为最大在野党。内塔尼亚胡表示，以色列将有一个强大而清晰的反对派声音，「如果成为反对派是我们的命运，我们会昂首挺胸，直到拿下这个糟糕的政府，回到领导国家的道路上」。
这是以色列史上首次有阿拉伯政党入阁，「联合阿拉伯名单」（United Arab List，Ra’am）领袖阿巴斯（Mansour Abbas）表示，正为其选民做出巨大牺牲，将努力推进对话，「为国家所有公民，包括犹太人和阿拉伯人，带来更好丶更新丶有原则的关系」。
数百人在以色列国会外观看投票直播，得悉结果後欢呼拍掌，大批民众前往特拉维夫的拉宾广场庆祝。
美国总统拜登向贝内特道贺，表示期待互相合作，加强两国密切丶悠久的关系，「以色列没有比美国更好的朋友」。华府又强调，美国坚定支持以色列的安全，推进以巴地区稳定和平。
德国总理默克尔表示，德国和以色列「因特别的友谊而联系在一起」，德国冀进一步加深这种关系，期待与贝内特紧密合作。
欧洲理事会主席米歇尔也发文道贺，表示期待加强欧盟与以色列的伙伴关系，以促进共同繁荣和实现持久的区域和平稳定。
巴勒斯坦哈马斯发言人巴尔胡姆（Fawzi Barhoum）则表示，以色列政府的变化，并不会改变哈马斯对以色列的看法。
现年49岁的贝内特生於以色列海法市，父亲是来自美国加州三藩市的犹太裔移民，他童年在北美度过，能说流利美国口音的英语。
他早年投身商界，1999年创办反欺诈软件公司Cyota并搬到了纽约，2005年以1.45亿美元出售该企业。而从商的同时，他在耶路撒冷的希伯来大学取得法律学位，曾是特种部队突击队员，他目前与妻子和四名子女住在特拉维夫富裕郊区赖阿南纳（Ra'anana）。
贝内特2006年踏足政坛时，担任内塔尼亚胡的参谋长，两人形同师徒，甚至以内塔尼亚胡兄长约尼（Yoni）的名字，为其长子命名，约尼是一名突击队指挥官，1976年在任务中殉职。
兩人2008年分道扬镳，贝内特其後离开内塔尼亚胡的利库德党，加入右翼的犹太家园党（Jewish Home party），并在2013年大选中带领该党进入议会。此後每一届的内塔尼亚胡政府中，贝内特曾先後担任经济丶国防及教育部长。
2019年，他新组建的新右翼联盟在选举中未能取得席位，但不足一年後，他以右派联盟「右倾」（Yamina）领袖的身份重返议会。
贝内特早前宣布支持中间派拉皮德（Lapid）的联合政府，被内塔尼亚胡视为对以色列右翼政党的背叛，是抛弃民族主义原则，以便不惜代价成为总理，並形容这是「世纪骗局」。
事实上，贝内特与内塔尼亚胡政治理念相似，都主张吞并约旦河西岸的大部份地方，贝内特就曾带领过西岸一个屯垦运动组织Yesha，立场强硬。
贝内特拥护自由经济，曾支持简化政府行政及减税。而有别於一些宗教右派盟友，他在同性婚姻及宗教问题的立场上，持相对开放的态度。
（路透社丶美联社等）
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