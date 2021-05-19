内塔尼亚胡倒台 以色列新总理贝内特是谁？

（德国之声中文网）以色列国会13日投票，新组成的联合政府由极右翼民族主义者丶右派联盟「右倾」（Yamina）领袖贝内特（Naftali Bennett）领导，结束内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）执政12年的时代。

联合政府在国会信任投票中，以60票赞成，59票反对及1票弃权通过。贝内特根据执政联盟的权力分享协议，在首两年出任总理，之後由中间派未来党领袖拉皮德（Yair Lapid）接力出任两年。

新执政联盟横跨左翼丶右翼丶中间派与阿拉伯政党，占国会120个议席的61席。贝内特承诺，该联盟将「代表整个以色列」，将为国家与以色列的阿拉伯公民之间，开启新的篇章。

新政府上场後，倒台的内塔尼亚胡继续是所属利库德集团的领袖，该党占国会30席，成为最大在野党。内塔尼亚胡表示，以色列将有一个强大而清晰的反对派声音，「如果成为反对派是我们的命运，我们会昂首挺胸，直到拿下这个糟糕的政府，回到领导国家的道路上」。

这是以色列史上首次有阿拉伯政党入阁，「联合阿拉伯名单」（United Arab List，Ra’am）领袖阿巴斯（Mansour Abbas）表示，正为其选民做出巨大牺牲，将努力推进对话，「为国家所有公民，包括犹太人和阿拉伯人，带来更好丶更新丶有原则的关系」。

各国反应

数百人在以色列国会外观看投票直播，得悉结果後欢呼拍掌，大批民众前往特拉维夫的拉宾广场庆祝。

美国总统拜登向贝内特道贺，表示期待互相合作，加强两国密切丶悠久的关系，「以色列没有比美国更好的朋友」。华府又强调，美国坚定支持以色列的安全，推进以巴地区稳定和平。

德国总理默克尔表示，德国和以色列「因特别的友谊而联系在一起」，德国冀进一步加深这种关系，期待与贝内特紧密合作。

欧洲理事会主席米歇尔也发文道贺，表示期待加强欧盟与以色列的伙伴关系，以促进共同繁荣和实现持久的区域和平稳定。

巴勒斯坦哈马斯发言人巴尔胡姆（Fawzi Barhoum）则表示，以色列政府的变化，并不会改变哈马斯对以色列的看法。

贝内特是谁？

现年49岁的贝内特生於以色列海法市，父亲是来自美国加州三藩市的犹太裔移民，他童年在北美度过，能说流利美国口音的英语。

他早年投身商界，1999年创办反欺诈软件公司Cyota并搬到了纽约，2005年以1.45亿美元出售该企业。而从商的同时，他在耶路撒冷的希伯来大学取得法律学位，曾是特种部队突击队员，他目前与妻子和四名子女住在特拉维夫富裕郊区赖阿南纳（Ra'anana）。

贝内特2006年踏足政坛时，担任内塔尼亚胡的参谋长，两人形同师徒，甚至以内塔尼亚胡兄长约尼（Yoni）的名字，为其长子命名，约尼是一名突击队指挥官，1976年在任务中殉职。

兩人2008年分道扬镳，贝内特其後离开内塔尼亚胡的利库德党，加入右翼的犹太家园党（Jewish Home party），并在2013年大选中带领该党进入议会。此後每一届的内塔尼亚胡政府中，贝内特曾先後担任经济丶国防及教育部长。

2019年，他新组建的新右翼联盟在选举中未能取得席位，但不足一年後，他以右派联盟「右倾」（Yamina）领袖的身份重返议会。

贝内特早前宣布支持中间派拉皮德（Lapid）的联合政府，被内塔尼亚胡视为对以色列右翼政党的背叛，是抛弃民族主义原则，以便不惜代价成为总理，並形容这是「世纪骗局」。

事实上，贝内特与内塔尼亚胡政治理念相似，都主张吞并约旦河西岸的大部份地方，贝内特就曾带领过西岸一个屯垦运动组织Yesha，立场强硬。

贝内特拥护自由经济，曾支持简化政府行政及减税。而有别於一些宗教右派盟友，他在同性婚姻及宗教问题的立场上，持相对开放的态度。

荣耀与仇恨：以色列复国 宣告复国 1948年5月14日，以色列首任总理大卫·本·古里安(David Ben Gurion)在犹太全国议会上宣读了《以色列建国宣言》，从而宣告复国。《宣言》写道：“犹太人对故土忠心耿耿，始终不渝地希望返回故土，在那里重新获得政治自由，从没有为此停止过祈祷。”

荣耀与仇恨：以色列复国 崭新旗帜 纽约的联合国总部门前，很快就升起了以色列国旗。对于这个古老又年轻的国家而言，这是外交胜利，也是安全和自由的保障：犹太民族终于有了一个获得国际认可的国家。

荣耀与仇恨：以色列复国 黑暗年代 在以色列复国之前，犹太人经历了惨绝人寰的大屠杀。第二次世界大战期间，纳粹政权共杀害了约600万犹太人。他们用工业化的手段，对欧洲犹太人进行系统性灭绝。本图摄于奥斯维辛集中营被解放之后。

荣耀与仇恨：以色列复国 巴以冲突 而对于原本生活在这片土地上的巴勒斯坦人而言，以色列复国则是彻头彻尾的灾难。大约70万巴勒斯坦人不得不离开自己的家园，为犹太人腾出地方。巴以冲突也延续了七十年，迄今未息。

荣耀与仇恨：以色列复国 现代化 1950年通车的2号高速公路，连接了特拉维夫和内塔尼亚。这条公路象征着新生国家的活力。图为时任总理梅厄(Golda Meir)主持通车典礼。梅厄规定以色列，坚定走经济及社会现代化之路。

荣耀与仇恨：以色列复国 集体农社 “基布兹”在希伯来语中的含义是“集体农社”。大多数农社都创建于复国初期，许多拥有世俗意识形态或是社会主义立场的犹太人在这里实践他们的社会理念。

荣耀与仇恨：以色列复国 六日战争 以色列从复国之日起，与阿拉伯邻国之间的冲突就从未中断。1967年的“六日战争”是冲突的最高峰。首先发起进攻的是埃及、约旦、叙利亚，但是最终的胜利者却是以色列。这场战争中，以色列控制了东耶路撒冷以及约旦河西岸地区，成为了后续冲突与战争的导火索。

荣耀与仇恨：以色列复国 决不动摇 以色列修建犹太人定居点的政策，不断激化与巴勒斯坦的冲突。巴方指责以色列试图通过修建定居点来彻底断绝巴勒斯坦建国的希望。尽管联合国也一直谴责修建犹太人定居点的政策，但是以色列在这一问题上的立场从未动摇。

荣耀与仇恨：以色列复国 六年冲突 1987年冬天，巴勒斯坦人在被以色列占领的土地上发起了示威抗议行动。抗议从加沙城内开始，很快就蔓延到了东耶路撒冷以及约旦河西岸地区。这场冲突持续了好几年，一直到1993年，巴以双方才以《奥斯陆协议》终止了冲突。

荣耀与仇恨：以色列复国 和平不易 在美国总统克林顿的调停下，以色列总理拉宾与巴勒斯坦解放组织领导人阿拉法特举行和谈。双方后来达成了《奥斯陆协议》，被认为是巴以和平进程中的里程碑。然而，两年后，拉宾遭到以色列激进分子的刺杀，导致和平进程遭无限期中断。

荣耀与仇恨：以色列复国 拉宾之死 拉宾之死折射出了以色列社会的割裂。温和、世俗派与极端、虔诚犹太教徒越来越势不两立。拉宾就是在1995年11月4日的一场集会上被一名极端派的大学生刺杀的。次日，代总理佩雷斯神色凝重地主持内阁会议，他边上的空椅子，原本是拉宾的坐席。

荣耀与仇恨：以色列复国 修筑高墙 以色列修建犹太人定居点的政策，让巴以关系持续处于紧张状态。2002年，以色列在约旦河西岸地区修建了一条107公里长的隔离墙。筑墙固然可以阻挡暴力，但是却无助于消解七十年之久的冲突。

荣耀与仇恨：以色列复国 德国责任 纳粹屠杀犹太人，一直到今天依然对德国与以色列的关系有着深远的影响。2000年，时任德国联邦总统约翰内斯·劳访问以色列，并在国会用德语发表演讲。对于两国而言，这都是一个重大的挑战，同时也是继续和解的标志。

荣耀与仇恨：以色列复国 延续传统 2018年3月上任的德国外长马斯坚定继承德以和解的传统。他上任后的首次出访就安排在了以色列。2018年3月25日，他在耶路撒冷城西侧的犹太大屠杀纪念馆为死难者献花。 作者: Kersten Knipp



（路透社丶美联社等）

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