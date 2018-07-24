内地疫苗丑闻 香港未雨绸缪

(德国之声中文网) 香港西医工会会长、儿科医生杨超发近日对媒体表示，他猜测香港几个月后五合一疫苗制剂(预防百日咳、白喉、破伤风以及小儿麻痹、B型嗜血杆菌)的需求量将会翻倍。他指出，目前香港私立医院中，大约一成的"五合一"疫苗接种者为来自中国内地的婴幼儿。

就在本月早些时候，中国药监部门发现，长生生物科技公司在生产狂犬病疫苗时对生产记录进行造假。几天后，该公司此前因生产不合格百白破联合疫苗而遭药监部门处罚一事也被曝光。这一质量丑闻，再次动摇了中国民众对公共疫苗接种体系的信任。

目前，中国大陆市场上约95%的疫苗制剂由国内厂商生产。而在香港，许多私立医院则使用进口疫苗，通常由葛兰素史克、赛诺菲等国际大型制药集团生产。

一名来自深圳的31岁母亲正带着孩子拜访位于香港尖沙咀的"逸苗会所"。她对路透社表示，她很早前就决定让她的孩子去邻近的香港接种疫苗；而在丑闻爆出后，她更是感到庆幸："我之前就考虑过这个问题。相比中国内地的疫苗，我认为香港的疫苗更好，所以我来这里。"

"逸苗会所"方面则对路透社记者说，最近几天，来自中国内地的问询数量翻了5~6倍。

目前，长生生物科技公司已经成为众矢之的，中国警方、反腐部门、药监部门都已经对该公司立案调查。总理李克强、国家主席习近平先后表态，要求相关部门严肃问责、调查真相，并认为此次疫苗事件"突破了人的道德底线"，还表示要强化完善中国的疫苗管理体制。

长生生物科技公司疫苗丑闻再次动摇了中国民众对公共卫生体系的信任

中国疫苗生产丑闻近年来已经出现多次。2007年，山西发生多起儿童注射疫苗后致伤、致死事件，此事件直到2010年才在舆论压力下予以公布。另外，2016年初，中国警方披露，一些没有按照标准储运、本应进行报废处理的疫苗流入了市场，相关嫌疑人非法经营疫苗业务，涉案金额高达数亿人民币。当时，中国总理李克强也对表示要对相关失职、渎职行为严肃问责，并承认疫苗安全事件暴露出了监管方面的诸多漏洞。

而香港则在近年成为了内地民众的食品、药品安全"避风港"，许多中国大陆消费者涌入香港，采购奶粉、接种疫苗。香港西医工会会长杨超发则表示，香港的疫苗供应情况稳定。赛诺菲、葛兰素史克的发言人也作出了同样的表态。

文山/石涛(路透社、香港电台)