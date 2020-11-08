 冀重修旧好？ 拜登与欧洲首脑密集通话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.11.2020

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时政风云

冀重修旧好？ 拜登与欧洲首脑密集通话

继加拿大总理杜鲁多之後，欧洲多国元首成爲美国当选总统拜登的第二批通话对象，这释放了什麽讯号？

USA Washington | Gesprächspartner | Merkel und Biden (Reynolds/dpa/picture alliance )

默克尔与拜登通电话，一致认为跨大西洋合作非常重要

DW.COM

拜登庆祝胜选之时，美国两大阵营的斗争仍在继续。一些共和党人及其支持者仍怀疑选举被操纵。德国之声对这些论点进行了核实。

1896年以来，美国大选中，失败的候选人都会公开承认参选失败。现在的问题是，特朗普总统是否也会继承这一美国优良传统，优雅卸任呢？

特朗普一直被认为在经济方面比他的挑战者乔·拜登更有能力。现在，拜登必须要能够证明，他有能力让美国经济重回正轨。

从10月13日，早期投票开始，大选就成了奥斯汀人民最关心的话题。11月7日，奥斯汀时间早晨十点多，各家媒体宣布拜登赢得了宾夕法尼亚州，继而赢得了此次总统大选。有人欢喜，也有人伤心。

世界各主要国家对民主党人拜登参选获胜表达祝贺之际，中国官方却迟迟不肯表态。而在四年前特朗普当选之际，中国曾是最先发去贺电的国家之一。

随着拜登开始公布新政府团队的名单，各界也开始检视他的各项政策。针对印太地区的政策，专家告诉德国之声，他们预期拜登在处理中国议题时会面临诸多挑战。

（德国之声中文网）特朗普任内与欧洲关系紧张，刚刚当选总统的拜登周二（10日）分别与德国丶英国丶法国和爱尔兰元首通电话，互相表达了重修旧好的意愿。

德国总理办公室周二（10日）表示，默克尔与拜登通电话时恭贺他胜选，希望两国密切丶互信合作，并「一致认为在众多全球挑战面前，跨大西洋合作非常重要」。

此前，默克尔已在周一（9日）的贺电中说期待与拜登密切合作，这显然有别於她在2016年特朗普赢得大选后的语调，当时默克尔重申了尊重民主价值的必要性。

过去4年特朗普政府实行「美国优先」政策，退出《巴黎协定》并对欧盟商品征收关税，这都让美国与其欧洲盟友分歧越来越大，拜登当选后能否重修关系成为焦点。

拜登丶约翰逊关系微妙

美英的特殊关系尤其备受触目，外界关注拜登与英国首相约翰逊能否交好，因约翰逊与特朗普表现得亲密。选前有英媒报导指，约翰逊的幕僚看好拜登当选，首相府要求高官与拜登搞好关系，以免拜登当选後冷待英国。

英国首相府透露，约翰逊与拜登通电话约25分钟，「热烈祝贺」对方当选，双方讨论的内容涉及贸易丶北约丶民主等话题。约翰逊还邀请拜登参加明年在格拉斯哥举行的COP26气候变化峰会，以及讨论明年於英国举行的G7峰会上会面。

约翰逊在通话後发推文写道：「我期待加强双方的伙伴关系，并与在我们共同的优先事项上合作——从应对气候变迁到推动民主，并从新冠疫情中复苏。」

但路透社引述英媒报道，拜登在电话通话中向约翰逊警告，不要让英国脱欧破坏北爱尔兰和平进程。拜登此前曾警告，若英国与欧盟脱欧谈判中未能履行和平协议，将不会有美英贸易协议。

Irland Lockdown im Oktober 2020 (Julien Behal/POOL/AFP/Getty Images)

爱尔兰总理马丁

祖籍爱尔兰  拜登：挺《贝尔法斯特协议》

拜登本身是爱尔兰後裔的，他被指不满约翰逊在2016年推动脱欧公投时的立场和言论，包括曾指其上司丶前总统奥巴马具肯尼亚血统「有源自祖先对大英帝国的反感」。

爱尔兰总理马丁（Micheal Martin）与拜登通话后表示，拜登重申他支持1998年通过丶奠定北爱尔兰和平的《贝尔法斯特协议》（Good Friday Agreement），两人还谈到拜登与爱尔兰的渊源。

法国方面，总统马克龙与拜登通话十多分钟，马克龙表示冀在气候变迁丶全球卫生和反恐方面合作。拜登则对马克龙说，希望能重振与欧洲的关系。

马克龙与特朗普最初关系友好，但当特朗普决定退出《巴黎协定》和伊朗核协议，两国关系迅速恶化。

观看视频 02:15

默克尔首次对美国大选结果发表讲话

李澄欣（综合报导）

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