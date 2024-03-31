养老保险体系风雨飘摇 德国政府出新招

（德国之声中文网）1955年到1969年间，德国出现了一个生育高峰。现在，这一代人已经开始进入退休年龄。和之前的世代相比，这一代人的预期寿命更长。然而，德国的劳动力人口数量却没有随着如此显著地增长。对于养老保险体系而言，这意味着支付养老金的劳动者相对领取养老金的退休人员而言变少了。那么，谁来填补这个养老金缺口呢？

现行的德国养老保险制度起始于一个多世纪前的1889年，它采用"现收现付"原则，也就是当前退休人员的养老金由当前劳动者支付，相当于两代人之间的社会化赡养契约。在1960年代初，每一名退休人员大约对应六名劳动者，但是这个比例如今已经变成1：2，而且还在进一步恶化。

目前，养老金的巨大缺口主要依靠联邦财政来填补。2024年度，总共有1270亿欧元的税款被用于填补养老金亏空，占到了联邦财政支出的1/3。根据预测，到了2050年，养老金缺口还将翻倍。届时再依靠税款来填补，显然不太现实。

与此同时，不断上升的老龄人口比例，也让退休人员日益成为各政党争相拉拢的选民群体。于是，如何维护养老保险体系就成为了政界激辩的话题。各方纷纷提出了不同的方案。

当前联合执政的社民党、绿党、自民党建议，既不削减退休金，也不增加劳动者每月缴纳的退休保险费，退休年龄也不应该进一步上调。自民党籍的德国财政部长林德纳(Christian Lindner)提出的方案是：借债炒股挣钱。

借债炒股挣养老金

具体而言，联邦财政可以每年举债120亿欧元成立一笔公共基金，然后投入股市。这项基金应当独立运作，投资应尽量分散到全球市场。炒股的盈利则用于填补养老金缺口。财长林德纳在社交媒体上表示，"一个多世纪以来，养老金投资资本市场的潜力一直没被开发。现在，我们开始为社会的未来投资。"

根据设想，每年投入的本金今后应当每年追加3%；到了2030年代中期，股市养老基金应该至少拥有2000亿欧元的总规模，成为德国法定养老保险体系的重要支柱。

不过，在野党基民盟对这一方案的实际效果表示质疑。基民盟党籍议员、德国联邦议会劳动与社会委员会副主席克诺利希(Axel Knoerig)就指出，该方案根本不能为养老体系提供长期保障，反而"会在今后导致劳动者需要缴纳更多养老保险费，造成更大负担。"

克诺利希表示，基民盟并不反对养老金投入股市，但是财政部长提出的方案在增加债务的同时，却不能产生相应的足够盈利。

根据德国证券研究所(Deutschen Aktieninstitut)的统计，大面积分散投资股市的平均回报率大约为每年6%~8%。财政部长林德纳的预测则相对保守，认为养老金投入股市大约能产生每年超过3%到4%的收益。

按照财政部长的设想，还需要设立一笔缓冲基金，以平衡股市运作对养老基金构成的风险。

并不公平的养老保险体系

在德国，只有企事业单位雇员才需要每月强制缴纳法定养老保险费用。自由职业者可以自行选择法定养老保险或者私立保险。公务员则有着专门的退休金体系。后两个群体共占劳动力总人口的12%，其收入也相对较高。

因此，左翼各党多年来一直呼吁将这两个高收入群体也纳入强制缴纳法定养老保险的范围，从而长期巩固养老体系。

目前，雇员每月需要将其9.3%的税前收入缴纳给法定养老保险，雇主还要为其额外缴纳一笔同样的金额，也就是总计18.6%。每名雇员的每月养老保险费实行封顶制度，目前最高不超过1404.30欧元。德国政府预测，到了2028年，养老保险费率将从目前的18.6%上调到20%，2035年更是要上调到22.3%。

而退休人员目前得到的养老金水平大约为平均工资的48%。德国政府力争在2040年前维持住这个水平。根据官方统计，2023年，退休人员的平均养老金为每月1550欧元。大约有61%的退休人员每月收到的法定养老金低于1200欧元，大约有1/3的人其退休金甚至少于750欧元。

德国女性的退休金水平尤为引人担忧。她们的养老金相比男性更低，有的甚至分文没有，因为她们在退休前的工资水平也更低。许多女性长期担任家庭妇女，没有外出工作，或者是等到孩子长大之后才重新工作，缴纳养老保险的年数显著偏低。因此，许多老年女性的养老金往往不足以应对开支，她们不得不依靠社会补助，或者在退休年龄后继续工作。

选战话题

随着2025年德国大选的临近，养老保险日益成为各方辩论的话题。从左翼党脱离的著名政客瓦根克内希特(Sahra Wagenknecht)就将其新成立的政党标榜为"退休者之声"，誓言要为保障养老金而奋斗。她认为，养老金"很可能是我们时代的最大社会问题"；许多人长年工作缴纳社保，却只能得到微薄的养老金，"这堪称社保政策领域的丑闻。"

对于执政的社民党、绿党、自民党而言，也很难依靠养老金炒股计划来为即将到来的选战加分。就算联邦议会能够在大选前及时通过该方案，其填补亏空的效应也需要到多年后才能显现。

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