 养不起了，芬兰动物园有意将大熊猫还给中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.01.2023

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新闻广角

养不起了，芬兰动物园有意将大熊猫还给中国

由于新冠疫情限制了旅游，一家芬兰动物园因饲养两只中国大熊猫债台高筑，可能不得不将它们还给中国。

图为芬兰艾赫泰里动物园的雌性大熊猫Lumi（中文名“金宝宝”）

图为芬兰艾赫泰里动物园的雌性大熊猫Lumi（中文名“金宝宝”）

（德国之声中文网）一家芬兰动物园周五（1月27日）表示，由于资金短缺、无力负担饲养费用，准备把从中国借来的两只大熊猫还回去。

2018年1月，在中国国家主席习近平访问北欧国家并签署保护动物联合协议九个月之后，这两只熊猫被带到芬兰，分别命名为Lumi（中文名“金宝宝”，雌性） 和Pyry（中文名“华豹”，雄性）。

芬兰的艾赫泰里动物园（Ahtari Zoo）是一家私营公司，它曾希望大熊猫能给该地区带来更多游客，但由于新冠疫情限制了旅行，不仅未能盈利，反而债台高筑。

芬兰政府在2021年为这家动物园提供了20万欧元的一次性资助，但拒绝了给动物园500万欧元的拨款申请。一些国会议员认为，该数额高于每年用于保护芬兰本国某些濒危物种的开支。

大熊猫宝宝集体亮相

芬兰外交部表示，已经成立了一个工作组来寻求大熊猫问题的解决方案，但不能确定能想出办法。该部的一位发言人说，“如果大熊猫被送回，我们相信中国会理解这是一家私营公司在财政困难的情况下做出的商业决定”。

这位发言人还表示，“我们不认为这将对芬兰和中国的关系产生广泛影响”。中国的熊猫外交可以追溯到1972年，当时中国赠与了美国两只大熊猫。

芬兰动物园表示，将在2月28日做出是否归还大熊猫的最终决定。

（路透社）

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