养不起了，芬兰动物园有意将大熊猫还给中国

（德国之声中文网）一家芬兰动物园周五（1月27日）表示，由于资金短缺、无力负担饲养费用，准备把从中国借来的两只大熊猫还回去。
2018年1月，在中国国家主席习近平访问北欧国家并签署保护动物联合协议九个月之后，这两只熊猫被带到芬兰，分别命名为Lumi（中文名“金宝宝”，雌性） 和Pyry（中文名“华豹”，雄性）。
芬兰的艾赫泰里动物园（Ahtari Zoo）是一家私营公司，它曾希望大熊猫能给该地区带来更多游客，但由于新冠疫情限制了旅行，不仅未能盈利，反而债台高筑。
芬兰政府在2021年为这家动物园提供了20万欧元的一次性资助，但拒绝了给动物园500万欧元的拨款申请。一些国会议员认为，该数额高于每年用于保护芬兰本国某些濒危物种的开支。
芬兰外交部表示，已经成立了一个工作组来寻求大熊猫问题的解决方案，但不能确定能想出办法。该部的一位发言人说，“如果大熊猫被送回，我们相信中国会理解这是一家私营公司在财政困难的情况下做出的商业决定”。
这位发言人还表示，“我们不认为这将对芬兰和中国的关系产生广泛影响”。中国的熊猫外交可以追溯到1972年，当时中国赠与了美国两只大熊猫。
芬兰动物园表示，将在2月28日做出是否归还大熊猫的最终决定。
（路透社）
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谁说大熊猫只喜欢“独处”？
误解！
图片上是生活在中国山林里的可爱大熊猫。能唯一引起它们兴趣的就是熊猫们最喜爱的美食——竹子。熊猫每天要吃掉10到20公斤的竹子。而现在它们最喜欢独处的看法似乎是个错误！
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谁说大熊猫只喜欢“独处”？
一起享受美食
现在，来自美国和中国的科学家表示，大熊猫并不纯粹喜欢独来独往。科学家们用两年时间对五只装有GPS定位系统的熊猫进行跟踪并发现，其中三只的活动范围显示，它们在很长一段时间生活的十分接近。这一结果令研究人员感到震惊。
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嗜睡狂！
到目前为止，科学家对大熊猫的观察通常都是在动物园和养殖站进行。因为，在自然界人们很少能看到野生大熊猫。它们主要栖息在中国四川盆地附近的茂密丛林中，而且一天大部分时间就是选择一个树洞或岩洞躲起来睡觉。
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没性欲可咋办？
普遍认为，大熊猫只有在交配季才会彼此接近，但新的研究表明，熊猫实际上比人们认为的更善于交际。但大部分大熊猫都是没有性欲的。因此在自然界很少有熊猫通过自然交配繁衍成功。如果有成功的例子，也是在动物园人工养殖站的帮助下完成的。
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可爱宝宝
实际上，熊猫是有发情期的。一年之中母熊猫只有一次受孕的机会，而且机会只有两天。不过，如果交配成功，它们诞下的熊猫宝宝就像图片上一样可爱，只是这只已经出生了一段时间。
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嗷嗷待哺
图片上是刚出生不久的小熊猫。它看起来十分娇小，体重只有90到120克，还有一条长尾巴。它不仅毛发很少，而且看起来更像一只老鼠或鼹鼠。
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流水线上“生产”的大熊猫
在中国，人们已经开始着手挽救濒临灭绝的大熊猫了。与此同时，科学家们已完善了大熊猫的“复制”。生殖医学专家通过对雌性熊猫生育期肢体语言的观察，为其进行人工受精，帮助大熊猫完成繁衍后代的任务。
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谁说大熊猫只喜欢“独处”？
保护项目
大熊猫不仅生活在动物园还生活在野外。大熊猫的生存已成为中国的一项国家级任务。过去十年，野生大熊猫的数量又有所增加，从268只增加到1864只。
作者: Judith Hartl