具备自我清洁功能的口罩即将问世？

（德国之声中文网）这位名叫萨拉的女学生原本是在丹麦小城科尔丁（ Kolding）学习设计。她学习的专长领域原本是设计研发高科技墙面材料，新型墙面材料中的特殊材料可以净化室内空气，例如清除有毒溶剂或者汽车尾气中的有害物质。

有一次在做实验的过程中她偶然发现，“自洁表面物质”也可以杀死病毒和细菌。她的教授对她说，她可以去试着找到一种类似的材料，用来制作可自洁的口罩。

病毒之类的有机物质被破坏



这些材料的工作原理都是一致的。自我清洁表面的物质通过半导体氧化完成清洁过程。萨拉说，这需要在制作口罩的材料中加入金属氧化物。

金属氧化剂通过小型紫外线光源照射进口罩内部，并杀死病毒或者细菌这些有机物。这个过程可以反复进行，所以这种口罩也可以反复使用。

还有一些需要解决的问题

现在还有一些需要解决的问题。样本口罩配备了一个小型电池作为紫外线电源，再通过一条电线与口罩材料中的微型灯相连。第一眼看上去，这个口罩并不是那么方便。电池和电线都应该放置在哪里才不会显得那么碍事呢？所以萨拉所在的研发小团队还需要做出进一步的改良。不过29岁的萨拉觉得研制这种可以反复使用的口罩十分必要。她说：“英国现在开始执行口罩强制令，所以那些一次性的口罩被扔得到处都是。这多可惜啊！”

也许萨拉正在研究的可反复使用的口罩还需要等上几个月的时间才能投放市场，而且对于这场新冠疫情来说也许出现得太晚了，但是专业人士们认为，这依旧是一个出色的点子。因为如果这种口罩不仅可以消灭有毒有害物质和花粉，同时还可以灭活病毒和细菌，那么这种口罩未来肯定可以得到广泛的应用。患有呼吸道疾病的病患或者对花粉过敏的人群，还有老年人群以及因患病而体质弱的人群在未来流感季到来时，都可以佩戴这种口罩。

萨拉想到的是如何帮助这些有需要的人群，而不是如何用她的发明大赚一笔。她说：“对于我来说，人最为重要。我想帮助其他人。”

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究