具体行动？澳总理呼吁北京先放弃制裁

（德国之声中文网）澳大利亚新总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周二（6月14日）在布里斯班呼吁北京政府，在两国努力修复关系进程中迈出第一步。

2020年以来，澳中双边关系持续紧张，中国对澳实施事实上的制裁，澳大利亚前政府称之为“经济胁迫”。

尽管实施制裁，中国仍是澳大利亚最大出口市场。中方曾列出一份“不满项”清单，要求澳方解决相关问题。

阿尔巴尼斯：是中国改变了澳中关系性质

澳总理阿尔巴尼斯周二在布里斯班的记者会上表示，两国防长近日在新加坡香格里拉安全会议期间会晤是一件“好事”。不过，谈及北京呼吁采取“具体行动”以改善关系时，他强调，中方应首先取消制裁。

阿尔巴尼斯强调说，“是中国在制裁澳大利亚。他们应予取消，以改善关系”。这位澳大利亚新总理称：“是中国改变了两国关系性质。……他们是我们的主要贸易伙伴，所以，双边关系向前发展对澳大利亚的经济和就业非常重要，但中国需要取消所实施的制裁。这些制裁措施没有理由存在。”

中澳关系上发生了什么？

自中国对包括煤炭、葡萄酒、大麦、牛肉和海鲜在内的澳大利亚商品实施一系列官方和非官方制裁以来，两国外交关系一直处于冰冻状态。

中国外交部日前表示，注意到了上月胜选的阿尔巴尼斯对中国总理李克强的贺电作出回应，但双边关系的修复无“自动驾驶模式”，“需要采取具体行动”。

针对澳大利亚，北京列出了14项不满清单，其中包括澳大利亚要求对新冠病毒的起源进行国际调查、禁止电信巨头华为参与澳5G网络项目、对外来投资作国家安全审查。

在此背景下，两国间部长级别会谈和通话一直中断。这一情况直到本周一的新加坡安全会议期间才暂告结束：澳防长马尔斯（Richard Marles）和中国同行魏凤和会晤了一小时。马尔斯事后表示，此次会晤跨出了“重要的第一步”。

（美联社，路透社）

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