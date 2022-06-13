具体行动？澳总理呼吁北京先放弃制裁

（德国之声中文网）澳大利亚新总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周二（6月14日）在布里斯班呼吁北京政府，在两国努力修复关系进程中迈出第一步。
2020年以来，澳中双边关系持续紧张，中国对澳实施事实上的制裁，澳大利亚前政府称之为“经济胁迫”。
尽管实施制裁，中国仍是澳大利亚最大出口市场。中方曾列出一份“不满项”清单，要求澳方解决相关问题。
阿尔巴尼斯：是中国改变了澳中关系性质
澳总理阿尔巴尼斯周二在布里斯班的记者会上表示，两国防长近日在新加坡香格里拉安全会议期间会晤是一件“好事”。不过，谈及北京呼吁采取“具体行动”以改善关系时，他强调，中方应首先取消制裁。
阿尔巴尼斯强调说，“是中国在制裁澳大利亚。他们应予取消，以改善关系”。这位澳大利亚新总理称：“是中国改变了两国关系性质。……他们是我们的主要贸易伙伴，所以，双边关系向前发展对澳大利亚的经济和就业非常重要，但中国需要取消所实施的制裁。这些制裁措施没有理由存在。”
中澳关系上发生了什么？
自中国对包括煤炭、葡萄酒、大麦、牛肉和海鲜在内的澳大利亚商品实施一系列官方和非官方制裁以来，两国外交关系一直处于冰冻状态。
在中澳关系交恶后，澳大利亚牛肉的进口也受到影响
中国外交部日前表示，注意到了上月胜选的阿尔巴尼斯对中国总理李克强的贺电作出回应，但双边关系的修复无“自动驾驶模式”，“需要采取具体行动”。
针对澳大利亚，北京列出了14项不满清单，其中包括澳大利亚要求对新冠病毒的起源进行国际调查、禁止电信巨头华为参与澳5G网络项目、对外来投资作国家安全审查。
在此背景下，两国间部长级别会谈和通话一直中断。这一情况直到本周一的新加坡安全会议期间才暂告结束：澳防长马尔斯（Richard Marles）和中国同行魏凤和会晤了一小时。马尔斯事后表示，此次会晤跨出了“重要的第一步”。
（美联社，路透社）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
紧密的贸易伙伴
2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。
-
从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
工党议员被指“通华”
2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。
-
从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
带头禁用华为
2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。
-
从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
新冠疫情源头调查
尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。
-
从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
“反华急先锋”?
在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。
-
从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
澳驻华记者出于安全考虑紧急离境
2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。
-
从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
“战狼”：赵立坚推文惹风波
中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。
-
从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
北京下关税“狠手” 澳告到WTO
就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。
作者: 雨涵 （综合报道）