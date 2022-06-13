 具体行动？澳总理呼吁北京先放弃制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.06.2022

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时政风云

具体行动？澳总理呼吁北京先放弃制裁

上月履新的澳大利亚总理阿尔巴尼斯强调，中国无理由制裁澳大利亚，敦促中方予以放弃。此一呼吁是在两国防长日前举行了数年以来的首次会晤、中方要求为改善关系拿出“具体行动”后发出的。

澳大利亚新总理阿尔巴尼斯5月23日在澳大利亚首都堪培拉就职

澳大利亚新总理阿尔巴尼斯5月23日在澳大利亚首都堪培拉就职

（德国之声中文网）澳大利亚新总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周二（6月14日）在布里斯班呼吁北京政府，在两国努力修复关系进程中迈出第一步。   

DW.COM

澳大利亞新總理阿爾巴尼斯23日在在首都坎培拉就職，成為第31任總理。他非主流白人後裔的身份，貧困身世和父母的故事，引發外界好奇。

澳大利亞將在5月21日舉行聯邦大選，各界關注對華鷹派的現任總理莫里森能否再度連任。而在這個亞洲以外，華人人口比例最高的國家，不同背景的華人又會做出什麼選擇？

中澳两国国防部长在香格里拉对话会上举行会晤，这是2020年1月以来两国首次举行的高级别外交会谈。不过专家们都认为，澳中两国的关系距离正常化依然长路漫漫。

南太平洋岛国萨摩亚总理马塔阿法周四表示，太平洋各岛国领导人们一致认为，就中国提出的全面贸易和安全协议做出任何决定前，都应该先在区域会议上进行讨论。

2020年以来，澳中双边关系持续紧张，中国对澳实施事实上的制裁，澳大利亚前政府称之为“经济胁迫”。   

尽管实施制裁，中国仍是澳大利亚最大出口市场。中方曾列出一份“不满项”清单，要求澳方解决相关问题。   

阿尔巴尼斯：是中国改变了澳中关系性质

澳总理阿尔巴尼斯周二在布里斯班的记者会上表示，两国防长近日在新加坡香格里拉安全会议期间会晤是一件“好事”。不过，谈及北京呼吁采取“具体行动”以改善关系时，他强调，中方应首先取消制裁。 

阿尔巴尼斯强调说，“是中国在制裁澳大利亚。他们应予取消，以改善关系”。这位澳大利亚新总理称：“是中国改变了两国关系性质。……他们是我们的主要贸易伙伴，所以，双边关系向前发展对澳大利亚的经济和就业非常重要，但中国需要取消所实施的制裁。这些制裁措施没有理由存在。”   

中澳关系上发生了什么？   

自中国对包括煤炭、葡萄酒、大麦、牛肉和海鲜在内的澳大利亚商品实施一系列官方和非官方制裁以来，两国外交关系一直处于冰冻状态。

  

在中澳关系交恶后，澳大利亚牛肉的进口也受到影响

在中澳关系交恶后，澳大利亚牛肉的进口也受到影响

中国外交部日前表示，注意到了上月胜选的阿尔巴尼斯对中国总理李克强的贺电作出回应，但双边关系的修复无“自动驾驶模式”，“需要采取具体行动”。   

针对澳大利亚，北京列出了14项不满清单，其中包括澳大利亚要求对新冠病毒的起源进行国际调查、禁止电信巨头华为参与澳5G网络项目、对外来投资作国家安全审查。     

在此背景下，两国间部长级别会谈和通话一直中断。这一情况直到本周一的新加坡安全会议期间才暂告结束：澳防长马尔斯（Richard Marles）和中国同行魏凤和会晤了一小时。马尔斯事后表示，此次会晤跨出了“重要的第一步”。 

 （美联社，路透社） 

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  • Xi Jinping Malcolm Turnbull

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    紧密的贸易伙伴

    2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

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  • Deutschland Mobilfunkausbau l Huawei 5G

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    带头禁用华为

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  • China Coronavirus Klinik in Wuhan

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    新冠疫情源头调查

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  • DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

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    “反华急先锋”?

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  • Australien Journalist Mike Smith aus China Shanghai ausgewiesen

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

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  • Screenshot Twitter - Lijian Zhao

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    作者: 雨涵 （综合报道）


 

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