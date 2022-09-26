 具争议的中梵协议再度延长两年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.10.2022

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时政风云

具争议的中梵协议再度延长两年

梵蒂冈周六发布公告称，再次延长与中国签订的关于主教任命的临时协议。该项协议内容保密，自2018年签订以来饱受批评。

Vatikan | Papst ernennt 20 neue Kardinäle

资料照片：教宗方济各在8月的新枢机主教任命仪式上

（德国之声中文网）梵蒂冈延长了与中国的争议性秘密协议，该协议允许在双方同意的情况下有权各自任命主教。梵蒂冈周六（10月22日）没有说明是否在延期前修订过该协议。

一份由梵蒂冈发布的中文公告指出，梵蒂冈方面准备「继续与中方进行相互尊重和有建设性的对话，为使上述协议得到富有成效的执行，并进一步发展双边关系，促进天主教会的使命和中国人民的福祉。」

还有很长的路要走

今年9月，负责此事的枢机主教国务秘书帕罗林（Pietro Parolin）曾向意大利电视台表示，梵蒂冈的一个代表团已经前往中国进行会谈。他坦承有「许多困难」，而且仍有「很长的一段路要走」。更早之前，他曾谈到可能对协议的各个要点进行澄清和调整。梵蒂冈的外交事务特使加拉格尔大主教（Paul Gallagher）称，迄今为止协议的结果「不是特别出色」。教宗方济各最近也曾表示，与中国的交流是困难的，但同时也呼吁要有耐心和促进对话。

秘密协议遭批评

该临时协议最早于2018年10月生效，并在2020年首次延长两年。此后，少有主教的任命同时得到中国官方和教宗的批准。帕罗林被认为是这项协议的主使人。

河北的一家天主教堂

河北的一家天主教堂

该协议的措辞一直处于保密状态，一些人批评协议没有改善中国天主教徒的处境，也让所谓地下教会的成员更加被边缘化。

香港前主教陈日君遭调查

90岁的前香港枢机主教陈日君目前正与其他五名被告在中国受审，他们被指控未正确登记已遭解散的「612」人道主义救济基金。据媒体报道，警方正以「与外国势力勾结 」的罪名对被告们进行调查。

今年7月，欧盟议会呼吁撤销针对陈日君和其他民主运动支持者的案件。在一项决议中，欧洲议会议员呼吁梵蒂冈「加强对中国当局的压力」，并要求中国政府停止迫害和侵犯人权。陈日君是北京政府及其宗教政策的主要批评者之一，最近他也频繁地批评梵蒂冈及其对华政策。

（天主教通讯社）

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