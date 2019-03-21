其实不想走！数百万英国人请愿留欧

（德国之声中文网）参与者如潮水般涌入，导致国会网站伺服器瘫痪，-至周四（3月21日）晚，220万以上网民签署了一份网络请愿书。

致英国国会下院的该请愿书要求取消英国退盟，继续留在欧盟内。请愿书指出，政府一再声称，退出欧盟是"人民的意愿"，现在，必须通过公众强烈支持继续留在欧盟的明确表示终止这一谎言。

影星格兰特也签了名

只要请愿书签名者数量超过10万，国会就必须举行辩论。理论上，英国可以单方面收回退盟声明。欧洲法院去年12月曾做出过相应裁决。如果这样，英国将继续是欧盟成员。该国以后再度申请退出的可能性并不因此被排除。

签名者中有多名社会名流，其中包括演员休·格兰特（Hugh Grant）。格兰特推文道，"我签了名，看来，似乎每个（神智）健全的国民都会签名。全国紧急状态。收回第50条。让我们留在欧盟内。"

女歌手蓝妮克丝（Annie Lennox）也在请愿书上签了名。

不过，收回退盟的可能极小。2016年全民公投中，有1740万英国选民赞同退盟。除非至少再举行一次公投，否则，没有哪位英国政界人士能忽视选民当年的这一多数意愿。

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Judith Kerr: 前进吧，欧洲！ Judith Kerr画笔下最受人喜爱的形象虎和猫正在前往欧洲的途中。它俩兴高采烈地挥举着欧盟旗帜。已91岁高龄的Judith Kerr出生于一个德裔犹太人的移民家庭，堪称当代最著名的儿童、青年文学作家与插图画家。

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Polly Dunbar: 欧罗巴夫人和她的孩子们 波浪秀发披肩的欧罗巴夫人在守护着一群快乐的孩子。这是英国画家 Polly Dunbar笔下的欧洲。儿童当中，只有一个身穿英国国旗的小男孩远远躲开了。孩子们不清楚为什么这个孩子不愿和大家一起玩了。

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Bruce Ingman: 停下，再等等！ 欧洲公共汽车马上就要开车了！但还没开，奔跑过来的英国音乐家还可以赶上这班车。出生于利物浦的英国画家 Bruce Ingman说，“我真心希望人们重归理智，现在还来得及。我喜欢成为欧洲大家庭的一员，我的孩子也是如此。”

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Emily Gravett: 奶酪还未吃完 英国小老鼠孤孤单单地坐在一个玻璃瓶里，眼前有一小块饼干，它斜眼偷看外面满盘的奶酪，这是英国女画家Emily Gravett脑海里英国退欧前的情形。她写道，“让我感到悲哀的是，退欧不仅分裂了国家，也分裂了邻里和家庭。”

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Thé Tjong-Khing: 在一起，是我们伟大的原因 欧盟各国成了杂技团的成员，他们的平衡术表演在欧洲牛的脊背上进行。这幅作品出自荷兰画家、生于移民家庭的Thé Tjong-Khing之手。他说，“齐心协力地办一件事，仍然还是梦想”。即便如此，他的作品充满了乐观精神，这幅画的标题便是“在一起，是我们伟大的原因”。

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Axel Scheffler: 欧洲猫头鹰 画家Axel Scheffler是德国汉堡人，但30年来生活在伦敦。他说，自从英国举行了脱欧公投后，他便感觉英国不再是家乡了。正因为如此，Axel Scheffler发起“为欧洲而画”的活动，并将收集的作品出版。 作者: Stefan Dege



凝炼/叶宣（德新社、路透社）