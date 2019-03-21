 其实不想走！数百万英国人请愿留欧 | 经济纵横 | DW | 22.03.2019

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经济纵横

其实不想走！数百万英国人请愿留欧

中午是70万人，深夜时分，已逾200万：英国人网上联名呼吁英国留在欧盟内。根据规定，签名人数过10万，国会就必须将有关议题提上议事日程。

Belgien Proteste von Brexit-Gegner in Brüssel (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

只要请愿书签名者数量超过10万，国会就必须举行辩论

（德国之声中文网）参与者如潮水般涌入，导致国会网站伺服器瘫痪，-至周四（3月21日）晚，220万以上网民签署了一份网络请愿书。

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在欧盟同意英国将脱欧期限延至4月12日后。難題又回到特蕾莎梅的身上。她得说服英国同意已遭否决两次的脱欧协议。 英国脱欧能「拖」多久?最后会无协议脱欧，还是有其他的可能性? (22.03.2019)

致英国国会下院的该请愿书要求取消英国退盟，继续留在欧盟内。请愿书指出，政府一再声称，退出欧盟是"人民的意愿"，现在，必须通过公众强烈支持继续留在欧盟的明确表示终止这一谎言。

影星格兰特也签了名

只要请愿书签名者数量超过10万，国会就必须举行辩论。理论上，英国可以单方面收回退盟声明。欧洲法院去年12月曾做出过相应裁决。如果这样，英国将继续是欧盟成员。该国以后再度申请退出的可能性并不因此被排除。

签名者中有多名社会名流，其中包括演员休·格兰特（Hugh Grant）。格兰特推文道，"我签了名，看来，似乎每个（神智）健全的国民都会签名。全国紧急状态。收回第50条。让我们留在欧盟内。"

女歌手蓝妮克丝（Annie Lennox）也在请愿书上签了名。

不过，收回退盟的可能极小。2016年全民公投中，有1740万英国选民赞同退盟。除非至少再举行一次公投，否则，没有哪位英国政界人士能忽视选民当年的这一多数意愿。

  • Zeichnung von Judith Kerr mit Tiger und Kater für das Buch Zeichnen für ein Europa. (2019 Beltz & Gelberg)

    为欧洲而画：用画笔反对脱欧

    Judith Kerr: 前进吧，欧洲！

    Judith Kerr画笔下最受人喜爱的形象虎和猫正在前往欧洲的途中。它俩兴高采烈地挥举着欧盟旗帜。已91岁高龄的Judith Kerr出生于一个德裔犹太人的移民家庭，堪称当代最著名的儿童、青年文学作家与插图画家。

  • Illustration von Polly Dunbar für das Buch Zeichnen für ein Europa. (2019 Beltz & Gelberg)

    为欧洲而画：用画笔反对脱欧

    Polly Dunbar: 欧罗巴夫人和她的孩子们

    波浪秀发披肩的欧罗巴夫人在守护着一群快乐的孩子。这是英国画家 Polly Dunbar笔下的欧洲。儿童当中，只有一个身穿英国国旗的小男孩远远躲开了。孩子们不清楚为什么这个孩子不愿和大家一起玩了。

  • Zeichnung von Bruce Ingman für Zeichnen für ein Europa: Der britische Junge eilt dem europäischen Bus hinterher. (2019 Beltz & Gelberg)

    为欧洲而画：用画笔反对脱欧

    Bruce Ingman: 停下，再等等！

    欧洲公共汽车马上就要开车了！但还没开，奔跑过来的英国音乐家还可以赶上这班车。出生于利物浦的英国画家 Bruce Ingman说，“我真心希望人们重归理智，现在还来得及。我喜欢成为欧洲大家庭的一员，我的孩子也是如此。”

  • Die britische Maus sitzt isoliert unter einer Käseglocke. Zeichnung von Emily Gravett für Zeichnen für ein Europa. (2019 Beltz & Gelberg)

    为欧洲而画：用画笔反对脱欧

    Emily Gravett: 奶酪还未吃完

    英国小老鼠孤孤单单地坐在一个玻璃瓶里，眼前有一小块饼干，它斜眼偷看外面满盘的奶酪，这是英国女画家Emily Gravett脑海里英国退欧前的情形。她写道，“让我感到悲哀的是，退欧不仅分裂了国家，也分裂了邻里和家庭。”

  • Europas Staaten vollführen auf dem europäischen Stier einen Balanceakt. Illustration von Thé Tjong-Khing für Zeichnen für ein Europa. (2019 Beltz & Gelberg)

    为欧洲而画：用画笔反对脱欧

    Thé Tjong-Khing: 在一起，是我们伟大的原因

    欧盟各国成了杂技团的成员，他们的平衡术表演在欧洲牛的脊背上进行。这幅作品出自荷兰画家、生于移民家庭的Thé Tjong-Khing之手。他说，“齐心协力地办一件事，仍然还是梦想”。即便如此，他的作品充满了乐观精神，这幅画的标题便是“在一起，是我们伟大的原因”。

  • Blaue EU-le von Axel Scheffler für das Buch Zeichnen für ein Europa. (2019 Beltz & Gelberg)

    为欧洲而画：用画笔反对脱欧

    Axel Scheffler: 欧洲猫头鹰

    画家Axel Scheffler是德国汉堡人，但30年来生活在伦敦。他说，自从英国举行了脱欧公投后，他便感觉英国不再是家乡了。正因为如此，Axel Scheffler发起“为欧洲而画”的活动，并将收集的作品出版。

    作者: Stefan Dege


 

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

 

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为欧洲而画：用画笔反对脱欧

生活在伦敦的德国画家Axel Scheffler发起“为欧洲而画”的活动，同许多其他艺术家一道，他希望在最后时刻阻止英国离开欧盟。 (21.02.2019)  

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