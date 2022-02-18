兴奋剂原指能刺激人体神经系统，使人产生兴奋从而提高机能状态的药物。现在常说的兴奋剂是国际体育界违禁药物的总称。

特别是在竞技体育，兴奋剂是屡禁不止的违规现象，个别运动员为了获得好成绩，不顾公平竞技的原则，也无视兴奋剂对自己身体的损害。