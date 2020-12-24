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兴奋剂丑闻

兴奋剂原指能刺激人体神经系统，使人产生兴奋从而提高机能状态的药物。现在常说的兴奋剂是国际体育界违禁药物的总称。

特别是在竞技体育，兴奋剂是屡禁不止的违规现象，个别运动员为了获得好成绩，不顾公平竞技的原则，也无视兴奋剂对自己身体的损害。

FILE - In this Friday, July 26, 2019 file photo, China's Sun Yang waves following the men's 4x200m freestyle relay heats at the World Swimming Championships in Gwangju, South Korea. Ahead of a verdict pending within days in the doping case of three-time Olympic champion Sun Yang, a Swiss supreme court document on Tuesday, Feb. 25, 2020 shows swimming’s governing body wanted to stop the World Anti-Doping Agency’s appeal. World swim body FINA supported arguments by Sun’s lawyers who asked the Court of Arbitration for Sport to throw out WADA’s case early last year in a pre-trial dispute over an alleged conflict of interest for the agency’s American lead prosecutor, Richard Young. (AP Photo/Mark Schiefelbein, file) |

孙杨药检案突现逆转 禁赛令被法庭撤销 24.12.2020

瑞士联邦最高法院12月23日做出裁决，撤销了国际体育仲裁庭对孙杨的禁赛8年裁决。瑞士最高院在裁决书中指出，此案逆转的主要原因是体育仲裁庭的首席仲裁官受到了质疑。孙杨案接下来将会回到国际体育仲裁庭进行重审。
FILE - In this Friday, July 26, 2019 file photo, China's Sun Yang waves following the men's 4x200m freestyle relay heats at the World Swimming Championships in Gwangju, South Korea. Ahead of a verdict pending within days in the doping case of three-time Olympic champion Sun Yang, a Swiss supreme court document on Tuesday, Feb. 25, 2020 shows swimming’s governing body wanted to stop the World Anti-Doping Agency’s appeal. World swim body FINA supported arguments by Sun’s lawyers who asked the Court of Arbitration for Sport to throw out WADA’s case early last year in a pre-trial dispute over an alleged conflict of interest for the agency’s American lead prosecutor, Richard Young. (AP Photo/Mark Schiefelbein, file) |

孙杨最后时刻提起上诉 网友：真为难啊 05.05.2020

据媒体披露，孙杨4月29日针对被禁赛8年，向瑞士联邦最高法院提起上诉，这时距离截止日期只剩一天。在中国社交媒体上，不少网友对其进行了批评与讽刺。
FILE - In this Feb. 18, 2014, file photo, a Russian flag is held above the Olympic Rings at Adler Arena Skating Center during the Winter Olympics in Sochi, Russia. A World Anti-Doping Agency (WADA) panel on Monday Nov. 25, 2019, has recommended Russian athletes be forced to compete as neutrals at the 2020 Olympics in Tokyo and other major upcoming events. (AP Photo/David J. Phillip, File) |

WADA：禁止俄罗斯四年内参加重大体育赛事 09.12.2019

世界反兴奋剂组织今日（12月9日）公布的处罚措施意味着，俄罗斯可能将无法参与2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会。不过，没有使用违禁药物的俄罗斯运动员依然有机会在中立旗帜下出赛。
Handelskonflikt USA - China ARCHIV - 23.04.2017, China, Shanghai: Containerdock im Tiefwasserhafen Yangshan. Ungeachtet der laufenden Handelsgespräche mit China haben die USA die Sonderzölle auf Einfuhren aus dem Reich der Mitte in der Nacht zum 10.05.2019 mehr als verdoppelt. (zu dpa Eskalation in Handelskrieg: USA erhöhen Zölle auf Importe aus China) Foto: Ding Ting/Xinhua/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

德语媒体：威权经济奇迹不可持续 27.07.2019

《时代周报》认为，威权政府能够实现工业化奇迹，但是之后的增长率不可避免地会下滑，中国也不例外。《法兰克福汇报》则猛烈抨击了围绕孙杨的争议中，国际泳联“护犊子”心态。
Australia's Shayna Jack smiles after the swimming women's 50m freestyle qualifications during the 2018 Gold Coast Commonwealth Games at the Optus Aquatic Centre in the Gold Coast on April 6, 2018 / AFP PHOTO / MANAN VATSYAYANA (Photo credit should read MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

光州世锦赛：澳大利亚女游泳选手疑服兴奋剂 27.07.2019

在澳洲游泳选手霍顿对中国名将孙杨进行抵制后，澳泳协却不得不承认本队出现一起兴奋剂事件。20岁的女选手杰克被查出对一种违禁物质呈阳性反应。在两年前的布达佩斯世锦赛上，杰克曾获得4枚金牌。
21.07.2019, China: ©/MAXPPP - GWANGJU, SOUTH KOREA - JULY 21: (L - R) Silver medalist Mack Horton of Australia, gold medalist Sun Yang of China and bronze medalist Gabriele Detti of Italy pose during the medal ceremony for Men's 400m Freestyle Final on day one of the Gwangju 2019 FINA World Championships at Nambu International Aquatics Centre on July 21, 2019 in Gwangju, South Korea. (Photo by VCG) Foto: Mijiafeng-China-Shandong-Zibo/MAXPPP/dpa |

质疑之声不断 澳洲名教力挺爱徒孙杨 25.07.2019

围绕中国游泳名将孙杨的争议持续不断，又有运动员对国际泳联的做法提出批评。但孙杨的支持者也不断发声，其中包括孙杨的澳大利亚恩师。
21.07.2019, China: ©/MAXPPP - GWANGJU, SOUTH KOREA - JULY 21: (L - R) Silver medalist Mack Horton of Australia, gold medalist Sun Yang of China and bronze medalist Gabriele Detti of Italy pose during the medal ceremony for Men's 400m Freestyle Final on day one of the Gwangju 2019 FINA World Championships at Nambu International Aquatics Centre on July 21, 2019 in Gwangju, South Korea. (Photo by VCG) Foto: Mijiafeng-China-Shandong-Zibo/MAXPPP/dpa |

霍顿与孙杨：场内以眼还眼 场外孰是孰非 23.07.2019

男子400米自由泳颁奖典礼上的这一幕传遍世界：获得亚军的霍顿拒绝登上领奖台，与冠军孙杨合影。就此，国际泳联对这位澳大利亚运动员及其所在机构发出警告。而霍顿本人的社交媒体也被中国网友“攻陷”。尽管如此，类似的一幕仍在200米自由泳的颁奖台再次上演。
21.07.2019, China: ©/MAXPPP - GWANGJU, SOUTH KOREA - JULY 21: (L - R) Silver medalist Mack Horton of Australia, gold medalist Sun Yang of China and bronze medalist Gabriele Detti of Italy pose during the medal ceremony for Men's 400m Freestyle Final on day one of the Gwangju 2019 FINA World Championships at Nambu International Aquatics Centre on July 21, 2019 in Gwangju, South Korea. (Photo by VCG) Foto: MAXPPP |

孙杨：可以预料的争议 仍未可知的将来 22.07.2019

中国游泳名将孙杨在韩国光州举行的世界游泳锦标赛首项赛事400米自由泳夺得金牌。但赛后，澳大利亚选手、亚军霍顿拒绝与其握手合影，成为更大的新闻。因为兴奋剂话题，两人结怨已久。
07.08.2016+++Rio de Janeiro, Brasilien Yang Sun of China celebrates winning the second Semifinal of the Men's 200m Freestyle on Day 2 of the Rio 2016 Olympic Games at the Olympic Aquatics Stadium on August 7, 2016 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Julian Finney/Getty Images) Copyright: Getty Images/J. Finney

先拿金牌，然后禁赛？ 19.07.2019

眼下，没有哪位游泳好手会比孙杨招来更多议论。韩国光州世界游泳锦标赛之际，围绕这位中国名将的争议再度高涨，毕竟，他有可能受到追加禁赛的惩罚。
ID: 9760794 Copyright: Colourbox

含有“兴奋剂” 菠菜要入黑名单？ 30.06.2019

菠菜所含蜕皮甾酮可在人体训练中加速力量增长。鉴于其效果极强，相关研究的一名主持人向国际反兴奋剂机构（WADA）建议，将蜕皮甾酮列入兴奋剂黑名单。
ARCHIV - 18.02.2014, Russland, Sotschi: Ein russischer Eisschnelllauf-Fan hält während der Olympischen Winterspiele 2014 die Nationalflagge des Landes über den Olympischen Ringen vor dem Start der 10.000-Meter-Eisschnelllaufrennens der Männer im Adler Arena Skating Center. (zu dpa Sportgerichtshof verkündet Entscheidung im russischen Doping-Skandal vom 01.02.2018) Foto: David J. Phillip/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

拒绝承认禁药丑闻 俄罗斯等来残奥会解禁 08.02.2019

在被大范围禁赛两年之后，俄罗斯残奥运动员又有机会参加东京残奥会的比赛了。长期僵持之后，还是国际残奥会先做出了让步。
Brazil, Rio de Janeiro, Soccer ball laying on the beach PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY MAUF000406 Brazil Rio de Janeiro Soccer Ball Laying ON The Beach PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY MAUF000406

兴奋剂丑闻：媒体爆料直指巴西足坛名医 08.07.2018

“巴拉卡特医生”这个名字经常与一些南美足球巨星联系在一起。但最近德国媒体播映的一部纪录片显示，这位知名医生涉嫌向运动员提供违禁药品。

揭中国体坛兴奋剂丑闻的女队医在德国避难 09.02.2018

中国国家队队医薛荫娴10年前就开始反对中国当局下达强逼运动员使用兴奋剂的指令，并写了大量工作日记。她也因此生活在不断受到“国保”骚扰的恐惧之中。现在她在德国的政治庇护申请被批准，将在这里开始新的生活。
A boy waves a Russian flag in Olympic Park at the Winter Olympics in Sochi, Russia, on Wednesday, Feb. 19, 2014. The International Olympic Committee has banned Russia from competing in the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang, South Korea. (Brian Cassella/Chicago Tribune/TNS) Photo via Newscom picture alliance |

冬奥会禁俄国旗 莫斯科愤怒反驳 06.12.2017

按照国际奥委会的决定，俄罗斯运动员只能以个人身份参加平昌冬奥会并打着“中立”旗帜入场。俄罗斯国家电视台称将不进行转播。
07.02.2014 SOCHI, RUSSIA - FEBRUARY 07: The Olympic flag flies next to the Russian flag during the Opening Ceremony of the Sochi 2014 Winter Olympics at Fisht Olympic Stadium on February 7, 2014 in Sochi, Russia. (Photo by Clive Mason/Getty Images) Copyright: Getty Images/C. Mason

兴奋剂丑闻导致禁赛 俄罗斯无缘平昌冬奥 05.12.2017

国际奥委会宣布，禁止俄罗斯参加2018年在韩国平昌举办的冬奥会，但允许俄罗斯运动员在“中性旗帜”下参加单项比赛。
28.07.1984 Athletes of China enter the Rose Bowl Coliseum for the opening ceremonies of the 1984 Olympic Games in Los Angelese 28 July 1984. It's the first ever appearance of the People's Republic of China to the Olympics. AFP PHOTO (Photo credit should read /AFP/Getty Images)

原中国国家队队医：奥运选手全面使用兴奋剂 22.10.2017

一位中国国家队前队医向德国媒体披露，上世纪80及90年代，中国奥运选手曾大规模使用兴奋剂。据她称，在得到官方支持的该计划中，超过1万名运动员服用了兴奋剂以提高成绩。
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