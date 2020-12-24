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兴奋剂原指能刺激人体神经系统，使人产生兴奋从而提高机能状态的药物。现在常说的兴奋剂是国际体育界违禁药物的总称。
特别是在竞技体育，兴奋剂是屡禁不止的违规现象，个别运动员为了获得好成绩，不顾公平竞技的原则，也无视兴奋剂对自己身体的损害。
瑞士联邦最高法院12月23日做出裁决，撤销了国际体育仲裁庭对孙杨的禁赛8年裁决。瑞士最高院在裁决书中指出，此案逆转的主要原因是体育仲裁庭的首席仲裁官受到了质疑。孙杨案接下来将会回到国际体育仲裁庭进行重审。
据媒体披露，孙杨4月29日针对被禁赛8年，向瑞士联邦最高法院提起上诉，这时距离截止日期只剩一天。在中国社交媒体上，不少网友对其进行了批评与讽刺。
世界反兴奋剂组织今日（12月9日）公布的处罚措施意味着，俄罗斯可能将无法参与2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会。不过，没有使用违禁药物的俄罗斯运动员依然有机会在中立旗帜下出赛。
《时代周报》认为，威权政府能够实现工业化奇迹，但是之后的增长率不可避免地会下滑，中国也不例外。《法兰克福汇报》则猛烈抨击了围绕孙杨的争议中，国际泳联“护犊子”心态。
在澳洲游泳选手霍顿对中国名将孙杨进行抵制后，澳泳协却不得不承认本队出现一起兴奋剂事件。20岁的女选手杰克被查出对一种违禁物质呈阳性反应。在两年前的布达佩斯世锦赛上，杰克曾获得4枚金牌。
围绕中国游泳名将孙杨的争议持续不断，又有运动员对国际泳联的做法提出批评。但孙杨的支持者也不断发声，其中包括孙杨的澳大利亚恩师。
男子400米自由泳颁奖典礼上的这一幕传遍世界：获得亚军的霍顿拒绝登上领奖台，与冠军孙杨合影。就此，国际泳联对这位澳大利亚运动员及其所在机构发出警告。而霍顿本人的社交媒体也被中国网友“攻陷”。尽管如此，类似的一幕仍在200米自由泳的颁奖台再次上演。
中国游泳名将孙杨在韩国光州举行的世界游泳锦标赛首项赛事400米自由泳夺得金牌。但赛后，澳大利亚选手、亚军霍顿拒绝与其握手合影，成为更大的新闻。因为兴奋剂话题，两人结怨已久。
眼下，没有哪位游泳好手会比孙杨招来更多议论。韩国光州世界游泳锦标赛之际，围绕这位中国名将的争议再度高涨，毕竟，他有可能受到追加禁赛的惩罚。
菠菜所含蜕皮甾酮可在人体训练中加速力量增长。鉴于其效果极强，相关研究的一名主持人向国际反兴奋剂机构（WADA）建议，将蜕皮甾酮列入兴奋剂黑名单。
在被大范围禁赛两年之后，俄罗斯残奥运动员又有机会参加东京残奥会的比赛了。长期僵持之后，还是国际残奥会先做出了让步。
“巴拉卡特医生”这个名字经常与一些南美足球巨星联系在一起。但最近德国媒体播映的一部纪录片显示，这位知名医生涉嫌向运动员提供违禁药品。
中国国家队队医薛荫娴10年前就开始反对中国当局下达强逼运动员使用兴奋剂的指令，并写了大量工作日记。她也因此生活在不断受到“国保”骚扰的恐惧之中。现在她在德国的政治庇护申请被批准，将在这里开始新的生活。
按照国际奥委会的决定，俄罗斯运动员只能以个人身份参加平昌冬奥会并打着“中立”旗帜入场。俄罗斯国家电视台称将不进行转播。
国际奥委会宣布，禁止俄罗斯参加2018年在韩国平昌举办的冬奥会，但允许俄罗斯运动员在“中性旗帜”下参加单项比赛。
一位中国国家队前队医向德国媒体披露，上世纪80及90年代，中国奥运选手曾大规模使用兴奋剂。据她称，在得到官方支持的该计划中，超过1万名运动员服用了兴奋剂以提高成绩。
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