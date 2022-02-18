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兴奋剂原指能刺激人体神经系统，使人产生兴奋从而提高机能状态的药物。现在常说的兴奋剂是国际体育界违禁药物的总称。
特别是在竞技体育，兴奋剂是屡禁不止的违规现象，个别运动员为了获得好成绩，不顾公平竞技的原则，也无视兴奋剂对自己身体的损害。
俄罗斯花样滑冰选手瓦利耶娃在冬奥决赛中跌倒失利、与奖牌无缘后，国际奥委会主席巴赫批评这位少年选手的教练人员对她态度冷漠。奥委会还在考虑对未成年人参赛设立新规。
俄罗斯花样滑冰运动员瓦利耶娃（Kamila Valiyeva）兴奋剂事件是该国又一起有组织的体育欺诈行为吗？尽管国际奥委会不完全赞成国际体育仲裁法院的相关决定，但对以上问题的回答是否定的。
经过多日的争议悬念，俄罗斯花样滑冰运动员瓦利耶娃的兴奋剂事件有了初步结果。这位年仅15岁的实力选手获准继续参加冬奥比赛。
据美联社报道，国际体育仲裁法庭将举行紧急听证，就俄罗斯花滑选手卡米拉·瓦利耶娃是否能继续参加北京冬奥项目做出决定。冬奥花样滑冰女子单人滑将在15日开赛。
据媒体报道，俄罗斯花样滑冰选手瓦利耶娃药检中发现阳性，成为本届冬奥会首例令人瞩目的兴奋剂事件。如果官方证实这一消息，到手的奖牌可能泡汤。
距北京冬奥会开幕不到4星期，德国国家反兴奋剂机构（NADA）再次提请运动员们注意，在中国期间食肉可能隐含无意使用兴奋剂风险。
东京奥运会临近，澳大利亚著名游泳运动员霍顿正在努力获取奥运“入场券”。不过近期霍顿在泳池中的表现显得有些差强人意。媒体不断提到“宿敌”孙杨，更是令他倍感困扰。
瑞士联邦最高法院12月23日做出裁决，撤销了国际体育仲裁庭对孙杨的禁赛8年裁决。瑞士最高院在裁决书中指出，此案逆转的主要原因是体育仲裁庭的首席仲裁官受到了质疑。孙杨案接下来将会回到国际体育仲裁庭进行重审。
据媒体披露，孙杨4月29日针对被禁赛8年，向瑞士联邦最高法院提起上诉，这时距离截止日期只剩一天。在中国社交媒体上，不少网友对其进行了批评与讽刺。
一周前，国际体育仲裁法庭因违反兴奋剂法规判决这位中国泳坛名将全球禁赛8年。孙杨方面声称要上诉。起初，中国官方媒体以及社交网络都对孙杨表示支持；但数天来，孙杨团队的许多言行逐渐引起中国舆论的反感。
国际体育仲裁法院周五宣布，中国体育名将孙杨被禁赛8年。这是对世界反兴奋剂机构起诉孙杨和国际泳联一案的仲裁结果。这意味着，孙杨可能无缘今年的东京奥运会。孙杨本人表示对裁决结果“震惊，愤怒，不能理解”，他也获得了中国当局和很多网友的支持。
世界反兴奋剂组织今日（12月9日）公布的处罚措施意味着，俄罗斯可能将无法参与2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会。不过，没有使用违禁药物的俄罗斯运动员依然有机会在中立旗帜下出赛。
《时代周报》认为，威权政府能够实现工业化奇迹，但是之后的增长率不可避免地会下滑，中国也不例外。《法兰克福汇报》则猛烈抨击了围绕孙杨的争议中，国际泳联“护犊子”心态。
在澳洲游泳选手霍顿对中国名将孙杨进行抵制后，澳泳协却不得不承认本队出现一起兴奋剂事件。20岁的女选手杰克被查出对一种违禁物质呈阳性反应。在两年前的布达佩斯世锦赛上，杰克曾获得4枚金牌。
围绕中国游泳名将孙杨的争议持续不断，又有运动员对国际泳联的做法提出批评。但孙杨的支持者也不断发声，其中包括孙杨的澳大利亚恩师。
男子400米自由泳颁奖典礼上的这一幕传遍世界：获得亚军的霍顿拒绝登上领奖台，与冠军孙杨合影。就此，国际泳联对这位澳大利亚运动员及其所在机构发出警告。而霍顿本人的社交媒体也被中国网友“攻陷”。尽管如此，类似的一幕仍在200米自由泳的颁奖台再次上演。
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