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兴奋剂原指能刺激人体神经系统，使人产生兴奋从而提高机能状态的药物。现在常说的兴奋剂是国际体育界违禁药物的总称。
特别是在竞技体育，兴奋剂是屡禁不止的违规现象，个别运动员为了获得好成绩，不顾公平竞技的原则，也无视兴奋剂对自己身体的损害。
历时两周的亚运会周日在杭州闭幕。东道主中国获得了创纪录的201枚金牌，成为本次亚运会的最大赢家。
俄罗斯花样滑冰选手瓦利耶娃在冬奥决赛中跌倒失利、与奖牌无缘后，国际奥委会主席巴赫批评这位少年选手的教练人员对她态度冷漠。奥委会还在考虑对未成年人参赛设立新规。
俄罗斯花样滑冰运动员瓦利耶娃（Kamila Valiyeva）兴奋剂事件是该国又一起有组织的体育欺诈行为吗？尽管国际奥委会不完全赞成国际体育仲裁法院的相关决定，但对以上问题的回答是否定的。
经过多日的争议悬念，俄罗斯花样滑冰运动员瓦利耶娃的兴奋剂事件有了初步结果。这位年仅15岁的实力选手获准继续参加冬奥比赛。
据美联社报道，国际体育仲裁法庭将举行紧急听证，就俄罗斯花滑选手卡米拉·瓦利耶娃是否能继续参加北京冬奥项目做出决定。冬奥花样滑冰女子单人滑将在15日开赛。
据媒体报道，俄罗斯花样滑冰选手瓦利耶娃药检中发现阳性，成为本届冬奥会首例令人瞩目的兴奋剂事件。如果官方证实这一消息，到手的奖牌可能泡汤。
距北京冬奥会开幕不到4星期，德国国家反兴奋剂机构（NADA）再次提请运动员们注意，在中国期间食肉可能隐含无意使用兴奋剂风险。
东京奥运会临近，澳大利亚著名游泳运动员霍顿正在努力获取奥运“入场券”。不过近期霍顿在泳池中的表现显得有些差强人意。媒体不断提到“宿敌”孙杨，更是令他倍感困扰。
瑞士联邦最高法院12月23日做出裁决，撤销了国际体育仲裁庭对孙杨的禁赛8年裁决。瑞士最高院在裁决书中指出，此案逆转的主要原因是体育仲裁庭的首席仲裁官受到了质疑。孙杨案接下来将会回到国际体育仲裁庭进行重审。
据媒体披露，孙杨4月29日针对被禁赛8年，向瑞士联邦最高法院提起上诉，这时距离截止日期只剩一天。在中国社交媒体上，不少网友对其进行了批评与讽刺。
国际体育仲裁法院周五宣布，中国体育名将孙杨被禁赛8年。这是对世界反兴奋剂机构起诉孙杨和国际泳联一案的仲裁结果。这意味着，孙杨可能无缘今年的东京奥运会。孙杨本人表示对裁决结果“震惊，愤怒，不能理解”，他也获得了中国当局和很多网友的支持。
世界反兴奋剂组织今日（12月9日）公布的处罚措施意味着，俄罗斯可能将无法参与2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会。不过，没有使用违禁药物的俄罗斯运动员依然有机会在中立旗帜下出赛。
《时代周报》认为，威权政府能够实现工业化奇迹，但是之后的增长率不可避免地会下滑，中国也不例外。《法兰克福汇报》则猛烈抨击了围绕孙杨的争议中，国际泳联“护犊子”心态。
在澳洲游泳选手霍顿对中国名将孙杨进行抵制后，澳泳协却不得不承认本队出现一起兴奋剂事件。20岁的女选手杰克被查出对一种违禁物质呈阳性反应。在两年前的布达佩斯世锦赛上，杰克曾获得4枚金牌。
围绕中国游泳名将孙杨的争议持续不断，又有运动员对国际泳联的做法提出批评。但孙杨的支持者也不断发声，其中包括孙杨的澳大利亚恩师。
男子400米自由泳颁奖典礼上的这一幕传遍世界：获得亚军的霍顿拒绝登上领奖台，与冠军孙杨合影。就此，国际泳联对这位澳大利亚运动员及其所在机构发出警告。而霍顿本人的社交媒体也被中国网友“攻陷”。尽管如此，类似的一幕仍在200米自由泳的颁奖台再次上演。
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