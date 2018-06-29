 兴奋剂丑闻：媒体爆料直指巴西足坛名医 | 足坛体坛 | DW | 08.07.2018

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兴奋剂丑闻：媒体爆料直指巴西足坛名医

“巴拉卡特医生”这个名字经常与一些南美足球巨星联系在一起。但最近德国媒体播映的一部纪录片显示，这位知名医生涉嫌向运动员提供违禁药品。

Brasilien Rio de Janeiro - Fussball (Imago/Westend61)

巴西足坛出现兴奋剂丑闻？

（德国之声中文网）一组德国调查记者团队日前爆料称，他们从一名巴西著名医生巴拉卡特那里得到了兴奋剂，而此人与南美洲一些球星关系密切。

在周日晚间播出的一部纪录片中，德国电视一台ARD的调查团队展示了与巴拉卡特（Dr.Mohammed Barakat）的一次会面，以及他提供兴奋剂的相关证据。

影片中，巴拉卡特在与一名伪装成运动员的卧底记者的首次会面中就开出违禁药物阿那曲唑（Anastrozol）。巴拉卡特还为这名"运动员"与一名禁药贩子牵线搭桥，后者向前者提供包括诺龙（nandrolone）、睾酮（testosterone）和氧雄龙（oxandrolone）等类固醇药物。

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巴拉卡特对该名卧底记者表示："激素是不老灵丹。你会一飞冲天，身体条件会大幅改善。"

与球星关系密切

一名匿名接受采访的球员在这部纪录片中表示，只要花钱，就能从巴拉卡特那里得到"治疗"。"我知道他和足球圈许多人都有过合作，"该名球员表示。

巴拉卡特在巴西非常有名，在社交网络Instagram上拥有超过100万粉丝。他也曾在社交平台上晒出与球星们的合照，其中包括前巴西国脚卡卡、里瓦尔多和尼尔马（Nilmar）。

德国电视一台的团队无法证实巴拉卡特是否曾向上述知名球员提供禁药，但是巴拉卡特自己承认曾在2013年为圭雷罗（Paolo Guerrero）提供治疗，不过他并没有透露治疗的具体内容。圭雷罗作为秘鲁队队长参加了俄罗斯世界杯，多年前还曾效力德国拜仁慕尼黑俱乐部。圭雷罗以前曾有过服用可卡因的记录。对于德国电视一台发出的相关询问，他未做回应。

而巴拉卡特曾在Instagram上发消息称，受伤的圭雷罗在接受其治疗后会"在场上飞翔"。

"早餐、午餐、晚餐"

兴奋剂问题对于巴西足坛而言并不罕见。根据世界反兴奋剂组织的最新调查，巴西是全球范围内足球领域兴奋剂事件登记数量最多的国家。

在此前的一些兴奋剂丑闻中，巴拉卡特也曾接受过巴西卫生当局的调查。甚至他之前也曾被拍到开具违禁药品的画面。一名巴西调查记者向德国电视一台提供了拍摄于2013年的一段视频，巴拉卡特向他提供生长类激素。

"每天吃三次"，他在视频中说道。"早餐、午餐、晚餐；早餐、午餐、晚餐。"

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