（德国之声中文网）哈马斯是巴勒斯坦伊斯兰武装团伙。该组织不承认以色列，并将彻底消灭以色列作为其目标。德国、欧盟、美国以及一些阿拉伯国家都将"哈马斯"定性为恐怖主义组织。

"哈马斯"成立于八十年代中期。成立伊始，即成为阿拉法特领导下的巴解组织的对立面。与巴解组织不同，哈马斯公开宣称，他们并不承认以色列拥有作为国家存在下去的权力。

哈马斯是由不同的武装团伙组成的，其中包括曾多次在以色列境内制造袭击和自杀式袭击行动的卡桑旅（ Kassam-Brigaden）。此外，哈马斯旗下，还拥有一个政党及多个救援组织。

死伤惨重的"第二次巴勒斯坦起义"

1993年，以色列同巴解组织开启所谓的"奥斯陆和平进程"，并相互承认对方。但哈马斯则对这一历史性步骤拒绝予以认可，不断在以色列领土上发起袭击行动。

从2000年持续至2005年的"巴勒斯坦第二次大起义"行动中，巴勒斯坦各武装团伙，其中包括哈马斯、伊斯兰圣战民兵以及法塔赫运动所属的阿克萨烈士旅，制造了多起针对以色列平民的恐怖袭击。

而以色列军队则开进了奥斯陆协定中所规定的巴勒斯坦实施自治的纵深地带，其中包括拉姆安拉市。根据联合国方面提供的数据，这一系列冲突中共有4228名巴勒斯坦人、1024名以色列人以及63名外籍公民丧生。

2007年：哈马斯在加沙地带掌权

2006年的巴勒斯坦议会选举中，武装派哈马斯成为赢家。2007年，在同法塔赫运动展开多次激战之后，哈马斯实现了对加沙地带的控制。

此后，巴勒斯坦内部一直处于分裂状态，哈马斯控制着加沙地带，而法塔赫主导的巴勒斯坦自治政府则控制着约旦河西岸部分地区。

以色列随后宣布加沙地带为"敌对区"，并开始了持续至今的封锁行动，埃及方面也部分地参与了封锁加沙地带的行动。以色列及埃及控制着加沙地带的陆海空通道。

加沙地带是世界上人口最为稠密的地区，大多数加沙民众的生活极为贫苦，很大程度上依赖人道援助。

而哈马斯则频繁从加沙地带发起针对以色列的所谓"自卫行动"，并先后在2008年、2012年、2014年以及2021同以色列军队发生过四次战争。

2008年：第一次加沙战争

以色列的封锁策略、巴勒斯坦武装势力对以色列平民和村落所发起的火箭炮袭击，使以巴关系日趋紧张，最终在2008年12月27日引爆了第一次加沙战争。以军发起的"铸铅行动" 一直持续到2009年1月18日。

2012年11月14日，控制加沙地带的哈马斯再度同以色列爆发了历时八天的战争。一年半之后，2014年7月8日，哈马斯对以色列发动持续的火箭炮袭击之后，双方再度正式开战，直到8月26日，双方才就临时停火达成协议。

2021年5月10日，哈马斯对耶路撒冷发动火箭炮袭击之后，以色列同哈马斯之间再度爆发战争。此前，对巴勒斯坦居民的强制搬迁行动，在耶路撒冷引发了历时数周的骚乱，圣殿山和阿克萨清真寺一带发生了暴力冲突。这场战争在2021年5月21日以双方停火宣告结束。来自联合国的数据称，冲突造成了加沙地带260人以及以色列境内至少10人丧生。随着哈马斯在2023年10月6日再度对以色列发起突然进攻，一场大规模的冲突又将在所难免。

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