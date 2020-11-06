关键州选情激烈 拜登团队：当选是迟早的事

(德国之声中文网) 随着剩馀的关键州持续计算剩馀选票，这几个州的选情也产生了些微变化。根据美联社最新的票数统计，目前在乔治亚州，特朗普与拜登的票数差距已缩小至2000票之内，两人的得票率也同为49.4％。目前该州仍有约14000张选票未计算完毕。统计显示，拜登之所以持续缩小与特朗普的票数差距，是因为该州最後才开出邻近乔治亚州最大城亚特兰大的郡。

另一方面，在选情也十分激烈的宾州，美联社的最新票数统计显示，目前特朗普仅领先拜登约42,000票，大幅低於数小时前超过10万票的领先优势。美联社报导指出，拜登之所以会缩小差距，主要是依靠大量的邮寄选票。由於宾州在计算完选举日由选民亲自投出的选票後，才开始计算邮寄选票，所以便产生了拜登快速缩小两人票数差距的状况。

周四（5日）晚间，特朗普在白宫发表简短的记者发布会，直接指控宾州等地的计票都是「腐败的民主党政治机器」的一部分，并强调目前仍未发布大选结果的几个「摇摆州」的投票机器，都被民主党掌控。

另一方面，亚利桑那州稍早也公布了新一波的计票结果，主要票数都来自该州最大的马里科帕郡。最新的结果显示，拜登的领先幅度已缩小至26,319票。目前亚利桑那州还有约10%的票等待计算，该州的计票官员表示，马里科帕郡将在美国时间6日上午持续公布最新的票数结果。

亚利桑那州的州长杜希 (Doug Ducey) 周四（5日）晚间发布声明，要求选民耐心等待计票结果。他说：「亚利桑那州计算选票的基准是，我们计算所有选举日当天所收到的选票。目前没有法官介入亚利桑那州的计票过程，我们也没有通过任何临时的变动。」

拜登团队：他当选是迟早的事

拜登的竞选团队也告诉美国有线电视网 (CNN)，相信拜登胜选是迟早的事，「我们有信心越过270个选举人票的当选门槛」。针对特朗普周四晚上发表的谈话，拜登团队批评特朗普的言论不实，并强调这样的举动显示特朗普觉得自己快输掉这场选战了。

德国之声的华盛顿记者站主任Ines Pohl表示，许多美国选民担心特朗普会不断的以「谎言」来激发暴力事件，令大选会以不好的结局收场。Pohl也分析，特朗普之所以在美国各地仍保有颇高的支持率，主要是因为他身为成功企业家的名声。

Ines Pohl表示：「我们在竞选过程中访问了许多美国人。有时令人不可置信的是，洛杉矶的非裔美国人向我们表示，特朗普是唯一可以让美国在新冠疫情後，重新振作起来的总统人选。」

杨威廉/李澄欣 (美联社、CNN)