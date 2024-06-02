欧洲能否确保其关键原材料的供给安全？

随着欧盟《关键原材料法案》（Critical Raw Materials' Act）的生效，欧盟27国正在寻求实现矿产供应多样化，以摆脱对中国的依赖。但它是否能以具有竞争力的价格获取足够的矿产资源呢？

（德国之声中文网）德国东部城镇比特费尔德-沃尔芬（Bitterfeld-Wolfen）的人们对化学加工的概念并不陌生。但"锂精炼厂"对这个已有百年化工历史的市工业园区来说却仍是全新的事物。荷兰先进冶金集团（AMG）德国子公司AMG Lithium在那里开设锂精炼厂，旨在为欧盟关键原料供应安全计划发挥关键作用。这样的"锂精炼厂"在欧洲还是第一家。

AMG Lithium希望建立一个电池级锂精炼厂，为欧洲新兴的电池行业提供原料，而不是依赖于中国的锂供应。

AMG Lithium的首席执行官施特凡·谢勒（Stefan Scherer）告诉德国之声，该公司可以在2028年前将中国的中间商从锂供应链中剔除，对欧盟在关键原材料供应上实现自给自足的目标做出贡献。这些关键原材料包括锂、磷、铝土矿以及铌等稀土矿物，总共涵盖了34种元素。

欧盟制定对抗中国主导地位的战略

2024年5月23日，欧盟27国首个全面矿产战略生效。这项名为《关键原材料法案》（CRMA）的法规为战略原材料供应链中的国内产能设定了明确的基准，目标之一包括在2030年前实现欧盟供应多元化。

根据该法案，到2030年，在欧盟年度原材料消耗总量中，至少10%必须来自欧盟内部开采，至少40%的加工和15%的回收阶段必须在欧盟内完成。整体而言，"在任何相关加工阶段，不得有超过65%的任何战略原材料来自单一第三国。"

"为了在地缘政治上与中国和美国等大国竞争，《关键原材料法案》允许不同成员国对其需求和要求进行协调，这非常重要，"德国国际和安全事务研究所（SWP）高级研究员梅拉妮·穆勒（Melanie Müller）告诉德国之声。

目前，欧盟对稀土磁铁的需求完全由中国出口商满足。中国通过自己的采矿活动，尤其是通过控制原材料的加工和精炼，主导全球金属市场。

与此同时，欧盟将中国的主导地位视为对欧洲供应链以及欧洲各行业绿色转型的威胁。

在2023年3月公布该法案草案时，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，可靠的国内原材料基础"对实现双重转型的关键技术制造至关重要--比如风力发电、氢气储存以及电池等。"

预防潜在危机 欧盟制定计划促稀土供应链多元化 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

是时间和资金的问题

为了将欧盟的矿产开采量从目前的3%提升到2030年的10%，需要开辟多个新的采矿点。

但来自标普全球大宗商品（S&P Global Commodity Insights）的分析师Alice Yu告诉德国之声，从最初的发现到投产，开发一个锂矿平均需要17年时间。

AMG Lithium的首席执行官施特凡 谢勒（Stefan Scherer）在锂精炼厂施工现场 图像来源: Felix Pauschinger/DW

AMG Lithium首席执行官谢勒估计，生产电池级氢氧化锂的新工厂总投资成本将在5亿（5.41亿美元）到10亿欧元之间。

但谢勒表示，投资大宗商品项目非常困难。比如，自2022年以来，锂价已暴跌80%。

"人们对锂项目的投资非常、非常谨慎，因为以目前的价格水平，很难做出投资决定，"他说道。

法国、意大利和德国发起一项联合倡议计划筹集25亿欧元初始资金，以支持私人资源项目。但大宗商品专家Alice Yu怀疑，仅靠国家资金无法推动必要的投资。

"如果我们单单将这些资金投资于锂项目，那么仅仅为了实现欧盟2030年的目标，就需要数十亿欧元的投资，"她说道。

而如果中国投入巨额资金，寻求参与欧盟项目又该怎么办呢？

Alice Yu指出了这样一个同样需要人们思考的问题，"到目前为止，欧盟与中国在欧盟的电池产能投资方面一直有合作。因此，如果现在开始关注锂精炼，是否也会寻求在该领域与中国的专业知识和资本进行合作呢？"

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