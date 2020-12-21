关边境后果严重 欧盟吁取消禁令

（德国之声中文网）为结束英吉利海峡关闭导致贸易中断的局面，英法两国举行紧急谈判。英国内政大臣帕特尔（Priti Patel）周二（12月22日）上午向英国广播公司（BBC）透露：“让卡车司机在港口接受新冠检测是双方谈判的一部分。”具体内容将于周二晚些时候公布。法国欧洲事务部长博纳（Clément Beaune）表示，双方就重新开放边境条件达成的共识将从周三开始生效。

英国上周发现新冠病毒新毒株后，陆续被多数欧洲国家切断交通往来。法国政府更是宣布，从当地时间周日（12月20日）午夜起对来自英国的所有人员关闭边境48小时，包括公路、航空、航海和铁路货运交通工具。英国与欧洲大陆的主要门户也因此中断。英国运输大臣夏博思（Grant Shapps）称，这个决定令人感到意外。他周一向英国天空新闻台（Sky）表示，眼下他的当务之急是尽快让禁令取消，不过英国已经为脱欧过渡期结束做了准备，所以这个国家并非是全无防备。

欧盟呼吁取消对英禁令

欧盟委员会周二（12月22日）呼吁各成员国撤销因新冠病毒变异毒株而实施的严格的往返英国旅行禁令。总欧盟委员会称，“鉴于保障必要的旅行和避免供应链中断，应暂停对航空和火车旅行的禁令”。但是欧盟同时强调，“不鼓励 ”不必要的旅行。

BBC报道，全球50多个国家对英国实施了禁飞令。德国也做出暂停往返英国航班的决定。周二，联邦卫生部随即对来自英国、北爱尔兰和南非的旅行者实施全面的旅行禁令，有效期截至到明年1月6日，原因是变异新冠病毒已经在这些国家蔓延。

周一，欧盟各国大使与专家们委托欧盟委员会为协调行动提出建议。欧委会表示，“一方面我们必须迅速采取临时性预防措施，以限制新病毒的进一步传播，另一方面也要为必要的旅行和乘客的过境提供便利。”

卡车司机的灾难

目前在英国肯特郡，有超过1500辆货车滞留在高速公路上。仅在距离欧洲大陆最近的英国东南部的多佛港（Dover）就有数百辆卡车寸步难行，司机们纷纷对这一突如其来的禁令表达了强烈不满。德国之声的通讯员Charlotte Chelsom-Pill从被困司机那里了解到，他们现在担心无法准时回家过圣诞节。



据路透社报道，法国全国陆运联盟（FNTR）发言人伊巴尔卢西（Vanessa Ibarlucea）本周一表示：“被困的卡车司机没有厕所可用，已经成了一场灾难。目前没有司机愿意送货到英国，因此英国面临货运供应逐渐减少。”

或引发食物短缺问题

路透社周二援引英国连锁超市森宝利（Sainsbury’s）和乐购（Tesco）报道称，如果英国与欧洲大陆的运输联系不能迅速恢复，英国超市将在未来几天出现货物短缺。

森宝利超市指出：“如果情况没有任何变化，我们将在未来几天开始看到生菜、一些沙拉叶、花椰菜、西兰花和柑橘类水果出现短缺。”

虽然英国首相约翰逊周一晚在记者会上强调，食品供应将得到保证。《泰晤士报》周二早上已观察到英国居民在超市抢购囤货的现象。

英国是欧洲首个在全国启动新冠疫苗接种计划的国家。新冠变种病毒在该国迅速传播的消息令人引发担忧，但是目前尚无证据显示，新冠病毒的新变异会对疫苗的效力产生影响。



安静/李京慧（综合报道）



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