 关系改善 中澳将谈判解决大麦争端 | 经济纵横 | DW | 11.04.2023

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经济纵横

关系改善 中澳将谈判解决大麦争端

澳大利亚外长黄英贤本周二（4月11日）表示，澳大利亚已与中国达成协议，解决大麦出口中国问题上的争端。这被视为两国关系改善的又一迹象。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯2022年11月在20国集团峰会上与中国国家主席习近平会晤

澳大利亚总理阿尔巴尼斯2022年11月在20国集团峰会上与中国国家主席习近平会晤

(德国之声）据路透社报道，澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong ）在新闻发布会上说，中国已经同意在3个月内，加快审查对澳洲大麦征收的关税。这一期限可能会延长至第4个月。作为回应，澳方同意在商定的审查期内暂停在世贸组织的诉讼。

她补充说，政府期望在关于葡萄酒关税的第二个争端中取得类似结果。

2020年5月19日，中国宣布从即日起对澳洲大麦出口征收80.5%的反倾销以及反补贴关税。中国商务部表示，该税将持续5年。此举促使澳大利亚同年向世贸组织提出正式申诉

2021年3月，中国商务部又宣布自2021年3月28日起对澳大利亚进口葡萄酒征收反倾销税，税率为116.2%-218.4%，时间为5年。同年6月19号，澳大利亚宣布，将正式就中国对澳洲进口葡萄酒课征反倾销税一事向世界贸易组织申诉。

业界表示欢迎

澳中将尝试通过谈判解决大麦进口问题争端的消息传出后，澳大利亚谷物生产者协会对此举表示欢迎，并发表声明中说，这可能会加快大麦贸易的恢复。该协会主席巴里·拉吉（Barry Large）表示，"达成决议的过程将大大短于世贸组织的诉讼。"

中国商务部没有对评论请求作出回应。

大麦是酿造啤酒的主要原料

大麦是酿造啤酒的主要原料

中国政府对澳大利亚大麦征收反倾销和反补贴税后，中国买家过去两年已转向加拿大、法国和其他市场。不过，自今年年初以来，国际市场上大麦的价格已经出现下跌，这也部分归因于恢复从澳大利亚进口大麦出现曙光。

法国欧洲麦芽集团在华独资企业欧麦(保定)麦芽有限公司总经理杨正龙说："所有人都在等待澳大利亚大麦的到来。"

中国是世界上最大的啤酒生产国，而大麦是酿造啤酒的主要原料。2019年之前，澳大利亚一直是中国进口大麦的第一大来源国。2019年，中国从澳大利亚进口大麦231.57万吨，占当年中国进口总量的39.06%。

两国关系从紧张到回暖

2020年，因澳方呼吁对新冠疫情源头展开独立性调查等原因，中澳关系急转直下。中国针对煤炭、大麦、龙虾和葡萄酒等澳大利亚商品采取了惩罚性的贸易限制措施，让澳大利亚出口产业受到影响。

2022年工党政府上台后，澳大利亚总理阿尔巴尼斯11月在印度巴厘岛举行的20国集团峰会上与中国国家主席习近平会面。这是两国领导人时隔六年的第一次正式会晤。这次会面后，有迹象表明，两国之间的紧张关系得以解冻。尽管存在一些贸易限制，中国仍是澳大利亚最大的出口市场，占其总出口量的三分之一以上。

（路透社）

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