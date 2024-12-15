关系持续紧张之际 美中《科技合作协定》续签五年

中美两国在政治及经济领域的对抗日趋激化之际，本周五，华盛顿和北京就《科技合作协定》续签五年达成了共识。

（德国之声中文网）美国总统换届前夕，《科技合作协定》得以续签显然是中美稳定双边关系所付出努力的一部分。特朗普将在数周后正式就任总统，他已宣布，上任后将对中国进口产品征收高额关税。



1979年签署的中美科技合作协议，此后每隔五年都会续签一次，其中也包括特朗普的第一任总统任期内。但在过去一年多的时间里，疑似中国间谍气球在美国上空被击落、台湾总统会晤美国众议院议长以及美国对台军售等事宜，使得中美外交关系陷入历史性低谷。协定续签一事受阻，不过，该协定还是得以被短期续签两次，每次有效期为六个月，直到今年11月，中美双方重启相关谈判。

候任总统特朗普宣布，就职后将对中国产品增收关税。 图像来源: Heather Khalifa/AP Photo/picture alliance



一位不愿透露姓名的美国官员对记者表示，作为数月谈判的结果，协定中增加了包括数据互惠等在内的“新规定”。尽管目前美国正在试图收紧芯片限制，并在努力打击中国国家性质的黑客行为，但美国方面最终还是推动了该协议的续签。

据这位美国政府官员介绍，修订后的协定中对保障安全、解决争端以及保护知识产权做出了严格的规定。协定中还就发生违约时退出协定，并排除了在敏感领域以及新兴技术领域开展合作的可能性。除此之外，美国还对包括芯片在内的技术出口做出限制，希望以此推动美国的本土生产能力。

这位美国官员表示，修正后的合作协定为中美政府间科技合作“创造了最强大的”国家安全防范机制。他表示，开展科研合作是“我们与中华人民共和国之间更广泛竞争关系的一部分”。“在这种关系中，我们可以在有利美国利益的领域中开展有限的合作，比如海洋学、地震学、气象学，甚至农业和卫生，包括疫苗研发。” 此前特朗普在没有证据的情况下多次声称，新冠疫情是由中国实验室泄露的病毒引发的，而中国政府则坚决否认这一点。

亚太经合峰会期间，拜登同习近平举行会晤。 图像来源: Leah Millis/AP/picture alliance

由共和党人主导的众议院中共问题特设委员会(the House Select Committee on the Chinese Communist Party)今年九月发布的一份报告谴责了美国逐步向中国泄露精密技术的行为。报告称：“过去十年间，美国联邦政府用数以亿计的研究经费为中国的技术和军事现代化做出贡献。”

尽管中美两国竞争激烈，但双方也有充分理由在一些领域开展合作，其中包括科学研究、气候变化以及打击芬太尼走私等等。

北京和华盛顿之间的军事交流此前也得以恢复。今年11月利马亚太经合组织峰会期间，中美两国领导人举行会晤，并重申了恢复军事交流的重要性。这可能也将是拜登总统任内最后一次同习近平的直接会晤。

(法新社）

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