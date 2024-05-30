关系再升温！中国解除澳大利亚多家牛肉商禁令

澳大利亚政府宣布，中国已取消对澳大利亚五大牛肉生产商的进口禁令。这成为两国关系改善的最新迹象。中国总理李强预计即将访澳，北京对澳大利亚设置的贸易壁垒已所剩无几。

（德国之声中文网）澳大利亚农业部长瓦特（Murray Watt）周四（5月30日）表示，中国已于周三晚取消了对澳大利亚五大牛肉生产商的进口禁令，并立即生效。瓦特告诉澳大利亚广播公司（ABC）：“我们为稳定与中国的关系所做的工作正在为我们的农民和加工商带来真正的红利。”

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，澳大利亚也是中国最大的牛肉供应国之一。2020年，堪培拉要求对新冠病毒的起源进行独立调查，两国关系因此跌入低谷。澳大利亚大量最有利可图的出口商品，实际上都被禁止进入中国。其中包括：中国以标签不规范和其他技术问题为由，叫停了部分澳大利亚牛肉工厂的产品进入中国市场。

澳方：敦促中国消除剩余贸易障碍

去年12月，中国取消了对澳大利亚另外三家屠宰场产品的进口禁令。“我们之前已经看到其他几家加工企业的贸易禁令被解除，但现在又有五家被解除”，瓦特周四指出：“这对澳大利亚养牛业、肉类加工业和这些行业的工人来说都是好消息。当然，对澳大利亚出口也是。”

目前仍有两家澳大利亚肉类出口商在被禁名单上。澳大利亚外长黄英贤、贸易部长法雷尔（Don Farrell）和农业部长瓦特发表联合声明表示，将继续敦促中国消除剩余的贸易障碍，包括对澳大利亚龙虾产业的贸易障碍。

从2020年起，中国对澳大利亚多个产品施加贸易壁垒导致澳大利亚出口额减少了136亿美元。近期中国逐步取消了贸易壁垒，目前仍然受阻的产品出口额已不到6.7亿美元。

去年澳大利亚总理阿尔巴尼斯访问中国 图像来源: Lukas Coch/AAP/REUTERS

中国总理即将访澳

自两年前堪培拉政府更迭，尤其是去年澳大利亚总理阿尔巴尼斯访华以来，经历了一段紧张时期的两国关系得以改善。预计中国总理李强将于六月访问澳大利亚， 这将是中国总理七年多以来首次对澳大利亚的访问——时任总理李克强曾于2017年访问澳大利亚。

中国外交部长王毅于今年3月访澳。随后，中国取消了对澳大利亚进口相关葡萄酒征收反倾销税和反补贴税。《南华早报》上个月援引两位消息人士报道称，澳大利亚对中国的龙虾出口禁令将在李强访澳期间解除。

（ABC，路透社，南华早报）

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