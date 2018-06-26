关税逼美企出走 特斯拉上海设厂

(德国之声中文网) 美国电动汽车生产商特斯拉 (Tesla) 将在上海建立海外第一家工厂，成为中国第一家外商独资汽车製造商。

特斯拉在中美「贸易战」期间发表这项声明格外引人注目。因为特斯拉是受北京课徵额外25％报復关税波及的美企之一。

这个在周二(7/10)签署的协议没有公布财务细节。上海市政府声明称，该工厂将成为迄今为止在上海的最大外国投资。上海也是通用与大众汽车公司和国有汽车製造商的合资基地。

特斯拉：深耕中国市场

特斯拉表示，一旦获得官方许可，将尽快施工。建厂完毕2到3年后开始生产，最终预计每年增加到50万辆。

特斯拉主席马斯克 (Elon Musk)、上海市长应勇和其他中国官员出席了签字仪式。

特斯拉在一份声明说「承诺深耕中国市场」，并表示将在上海设立研发中心，但强调中国工厂不会影响在美国预计增加的产量。

上海市政府声明称，大力支持特斯拉将上海作为电力研究和生产中心。

同样在周二，德国宝马公司宣布与中国最大的SUV製造商长城汽车公司合作生产MINI汽车的电动版。

通用、福特、大众和日产汽车，以及其他竞争对手也已宣布与当地汽车製造商合作，为中国市场开发低价车款。

根据中国汽车工业协会的数据，去年中国纯电动乘用车的销量增长了82％，达到468,000辆。这是美国不到20万辆的2倍多。

北京正在利用其市场作为槓杆，促使全球汽车製造商帮助中国品牌开发电池和其他技术。

中国的汽车品牌被要求明年开始生产的电动汽车至少占总销量10％，或者从超过配额的竞争对手那裡购买汽车。他们有提高销售额的压力，以满足每年增加的燃油效率要求。

贸易战选边站？

考恩集团(Cowen)分析师奥斯本 (Jeffrey Osborne)说：「关税可能加速了特斯拉的计划，但从长远来看，他们需要在全球最大的汽车市场佔有一席之地。」

特斯拉于2014年开始在中国销售汽车，从加利福尼亚州的工厂出货。这使得价格包括15％的进口关税。儘管如此，中国很快成为仅次于美国的第二大市场。

2016年开始，特斯拉就开始讨论是否再中国开设工厂。奥斯本补充说：「还需要了解投资报酬，这一直是讨论重点。」

中国是世界上最大的电动汽车市场，但由于过去需要与可能成为竞争对手的中国合作伙伴共享技术，特斯拉、通用和日产汽车等生产商一直不愿将製造业转移到此。

经过这几年，行业分析师表示，执政的共产党认为，比亚迪汽车等本土汽车製造商在性能和价格上已经逐渐能与全球品牌竞争。

汽车製造商正在为中国开发电动汽车模型投入数十亿美元。中国政府表示，对汽车业其他部分的所有权限制将在2022年全面开放。

夏立民/李芊 (美联社、法新社)