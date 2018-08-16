关税贸易战：特朗普损人不利己？

（德国之声中文网）今后不会再有人占美国的便宜--特朗普在他的最后一次竞选演讲时这样说。他说，美国在贸易问题上不能再继续逆来顺受。这个信息近日再次指向中国。

本周四（8月23日）美国新一轮对中国商品加征25%的关税开始生效，涉及商品价值160亿美元，包括机械部件、化学制品、塑料、摩托车和电动轻骑等。中国则立即作出反应，宣布对同等价值的美国商品加征25%关税，主要涉及汽油、汽车、钢铁和医疗技术设备。

特朗普主要对中国的高额贸易顺差感到不爽。2017年中国向美国的出口大大高于进口，美国对华贸易逆差达3750亿美元。特朗普指责中国方面的不公平做法导致了这种结果。

新一轮惩罚性关税是美国政府今年6月中决定的贸易反制计划的一部分。7月份，美国已开始对价值340亿美元的中国商品加征关税。而第二轮关税计划暂时没有实行，原因之一也是部分美国企业对贸易战的负面后果表达了担忧。

关税提高美国企业成本

"我们不会坐视关税阻碍我们目前的成功发展"，迈克·拉登堡（Mike Radenbaugh）说。他是西雅图Rad Power Bikes公司的创办人和经理。这家拥有75名员工的中型企业直接向美国、加拿大和荷兰的顾客销售电动自行车。拉登堡相信，关税无法保护美国的企业和客户，而会损害他们的利益。

关税尤其重创那些依赖外国供货的企业。"美国几乎没有生产电动自行车的企业。我们公司除了从国际供货商进货没有其他的选项"，拉登堡说，其中也包括中国制造商。受关税的影响，他的公司不得不为零部件支付更高的价格。自从惩罚性关税开征以来，电动自行车的价格上涨了200到800美元。

自由贸易vs.关税

布鲁金斯研究院中国中心的大卫·道拉（David Dollar）关注中国及美中贸易已有30年时间。他解释说："特朗普政府征税的商品也是美国企业生产加工需要的产品"，而智能手机等消费品则不受影响。因此关税首先会损害美国企业的利益。"尤其是小型企业，他们缺乏长期固定的供货链"，突然加征25%的关税会对这些企业的造成危害。

甚至美联储也警告，惩罚性关税可能带来负面后果：如果美国公司的生产成本提高，可能导致企业裁员。而这会对美国和世界经济带来影响。

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"如果特朗普政府试图用关税来创造就业机会，那迄今并没有奏效"，堪萨斯全球（Kansas Global）的负责人卡林·佩奇（Karyn Page）说。她为当地企业提供服务，帮助它们在全球市场立足。"据堪萨斯州的企业称，加征关税后，钢和铝的价格上升了12%到46%"，佩奇说，为保持竞争力，一些企业甚至已被迫裁员。

位于中西部的堪萨斯州的支柱产业--飞机制造、机械制造业和农业尤其依赖出口。佩奇认为关税不是解决办法："我希望特朗普总统把精力投入到自由贸易协定，而不是关税。"

农民叫苦

特朗普可不会轻易改变自己的既定路线。他已威胁要对所有中国商品征收重税。2017年美国从中国进口了价值5050亿美元的商品。美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）本周三强调，长期看在加征关税方面，中国不可能跟上美国的步子。"他们当然会采取一些报复措施"，他在接受CNBC电视台采访时说，但美国"弹药更多"。

美国商务部长罗斯6月访华资料照片

但马克·阿尔伯特森（Mark Albertson）说，弹药马上要用尽了。这位伊诺斯州种植大豆农户联合会的战略主任说，大豆占了美国对中国出口农产品的五分之三，而其中大部分来自伊利诺斯州。自从政府宣布加征惩罚性关税后，大豆的价格大跌。"农民深受其苦，这场贸易战到了该结束的时候了。"

美中之间的贸易谈判至今没有能取得突破，双方达成协议的前景尚未出现。特朗普很有可能让这场贸易战继续升级。但政界也意识到，关税不会让每个美国人受益。华盛顿政府已宣布了一个援助计划：向因贸易战影响而受损失的农民提供120亿美元的资金。