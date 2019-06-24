 关税男老神在在 美企吁特朗普悬崖勒马 | 经济纵横 | DW | 25.06.2019

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经济纵横

关税男老神在在 美企吁特朗普悬崖勒马

在美企疾呼不要征税，北京也担忧负债状况恶化下，特朗普与习近平在G20峰会上会为贸易战降温，重启美中贸易谈判?还是双方会谈不出结果，最后美国进一步对中国进口商品课征惩罚性关税?

USA Spannungen mit dem Iran | Trump (Reuters/J. Ernst)

喜欢挥着关税大棒威胁贸易伙伴的特朗普曾说:「我可是关税男。」这句话成为中美贸易战中的名言之一。

DW.COM

“繁荣美国联盟”周五向特朗普公开致信，支持其对中国产品加征关税。这个反自由贸易的游说组织称，公开信吸引了600余家美国企业以及涵盖了数百万产业工人的众多组织联署。就在一周前，许多大型美国零售商联署致信特朗普，要求停止对中国加征关税。 (22.06.2019)

(德国之声中文网) 根据中国官媒报道，中国国务院副总理刘鹤24日应约与美国贸易代表莱特海泽和财政部长姆努钦通电话。双方按照两国元首通话的指示，就经贸问题交换意见。双方同意继续保持沟通。

这个消息昨日已获中国外交部和美国贸易代表办公室证实。现在关键就在于到底特朗普与习近平谈的拢吗?

根据路透社引述一为美国资深官员说法，当美国总统特朗普在G20与中国国家主席习近平会面时，他说会「守住诺言」，看看中国如何回应。但不管是什么结果「他都能接受」。

不过对于美国科技行业高管来说，并不是什么都可以接受。这些高管在24日表示，如果特朗普对中国商品征收新一轮25％的关税，美国消费者将推迟或放弃技术升级，打击美国创新产业。

如果与习近平谈不拢，特朗普政府正准备在7月2日公众意见征询期结束后，对另外价值3000亿美元的中国进口产品征收关税。手机，笔记本电脑和平板，智能扬声器和视频游戏控制台在内的消费者技术产品将占总额3000亿美元中的1670亿美元。

消费者技术协会国际贸易副总裁钱德勒(Sage Chandler)表示, 征收关税将使手机的零售价平均提高70美元，笔记本电脑价格上涨120美元，视频游戏机价格上涨56美元。

Symbolbild Teenager mit Smartphone (Imago/Photocase)

征收关税可能使手机的零售价平均提高70美元，消费者技术协会国际贸易副总裁钱德勒(Sage Chandler)说:「许多消费者会关注然后说：『我等下一代产品好了。』 这对普通消费者来说是很大一笔钱。」

钱德勒代表许多科技公司，包括苹果，Facebook，Alphabet的谷歌和英特尔公司，在征税听证会上表示，关税将扩大涟漪效应，透过美国经济传播。

他说:「由于技术现在是许多其他行业的支柱 - 从农业到制造业 - 对技术的征税的影响远远超出了技术行业。」

总部位于加州的蓝牙无线耳机制造商JLab Audio的创始人兼执行长克拉默 (Win Cramer)表示，在该公司的产品免于上一轮关税后，他增加了8名员工。但克拉默表示，若因为25％的关税会缩减销售额，他可能不得不解雇其中一些人。

他说:「对构成我们业务80％的产品的拟议关税将是灾难性的。我们将被迫裁员并向消费者提高售价......构建我们产品的工厂这种工作从来不是在美国。」

从食品设备到时尚产品等行业的其他公司高管上周参与了为期五天的听证会 ，他们严重依赖中国的生产线。要他们把供应链转移到其他国家是非常困难和昂贵的。而且至少要花二到三年。

总部位于佐治亚州的燃气烧烤炉制造商Char-Broil LLC的执行长罗宾v(Christine Robins)表示，关税将迫使该公司提高价格。也可能导致大型零售商通过直接与中国工厂签订创造自有品牌来降低成本。最后他们的品牌可能无立足之地。

观看视频 01:35

美国商会：特朗普，请别再加关税了！

夏立民/杨威廉 (路透社、美联社)

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