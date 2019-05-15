 关税战正酣 特朗普再次出手援助农民 | 经济纵横 | DW | 24.05.2019

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经济纵横

关税战正酣 特朗普再次出手援助农民

美中贸易争端一波三折，前景不明，中国IT巨头华为成为华盛顿的主要攻击目标，而美国农户则也成为中方打击的首要对象。美国总统特朗普周四宣布，将向受到美中贸易战影响的农民提供新一笔额度为160亿美元的援助。

Symbolbild China - USA Strafzölle | Sojabohnen (picture-alliance/dpa/Xu Congjun)

（德国之声中文网）"农民们受到中国的攻击，"特朗普在白宫对媒体表示。"我们将帮助我们的农民，我们将让他们得到至关重要的公平竞争环境。"

特朗普表示："部分资金将提供给农民，以帮助他们度过一段对他们而言非常不公的贸易阶段。"

特朗普再次声称中国将为他所发动的关税战承受代价，但经济学家则认为，针对中国2000亿进口商品征收25%关税的做法，最终影响的将是美国商业界和消费者。

美国农业部长珀杜(Sonny Perdue)表示，大部分援助款项将直接支付给谷物和牲畜业者，小部分将用来购买食品以用于一些美国国内援助项目，比如粮食银行（food bank：免费为生活穷困者提供食品的非盈利组织）和小学午餐。

"我们今天公布的计划确保农民不会承受中国以及其他贸易伙伴所施加的不公平报复性关税的后果"，珀杜在一次电话会议中对媒体表示。

"与援助相比，农民当然更愿意做生意，但是在没有生意可做的情况下，他们需要得到一些支持。"

Drohender Handelskrieg zwischen USA und China (Imago/Zumapress/D. Joles)

特朗普尤其针对中国的激进关税战策略已经引发北京及其他相关国家的反弹，他们的报复对象集中在美国的"痛点"：以农业为主的乡村地区。

大豆和猪肉成为关税报复的主要目标，但许多其他谷物类商品也受到直接或间接的影响。根据美国商务部数据，对中国的大豆出口量在2018年减少75%。

特朗普政府在去年120亿援助资金的基础上继续加码，但政府官员表示这次他们在增加援助金额的同时重新设计了计划，令其更加便于理解。

Deutschland Symbolbild Schweine (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

本月初，外界普遍预计美中距离达成协议只剩一步之遥，但这一乐观情绪在特朗普表示北京反悔之前谈判承诺后消失殆尽。

除了向2000亿中国进口商品征收25%的关税之外，特朗普还威胁称将把打击范围扩大到所有中国对美出口商品。

"中国长期以来不按照规则行事，特朗普总统挺身而出，发出明确讯息，美国不会继续忍受他们不公平的贸易方式，"珀杜表示。

美国农业部将计算中国报复措施所造成的影响，官员表示首批援助款将再今年7月或8月发出。

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虽然美方并未公布分批拨款的具体操作方式以及规模，但珀杜表示，首批拨款将占较大比重，余下的款项将视市场情况和贸易谈判进展而定，不过协议是否达成目前"取决于中国"。

美国农业部官员表示，每位农民得到的数额将依照各地方政府计算的损失额而定，而这一数字将根据耕种面积而非耕种谷物的品种，以免造成农民为获得更高赔偿而刻意耕种赔偿额较高的谷物。将得到赔偿的谷物品种包括苜蓿、大麦、油菜、玉米、扁豆、大米、花生、鹰嘴豆、高粱、大豆、葵花籽和小麦。

奶制品和猪肉业者以及樱桃、蔓越莓和坚果种植户也会得到补偿。

石涛/乐然 （法新社）

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