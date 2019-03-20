 关税战促中国经济改革？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.03.2019

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时政风云

关税战促中国经济改革？

特朗普用关税的大棒推行“美国优先”的政策，引起企业界、各盟国政府以及美国国会两党成员的不满。但这一政策的一个附带效应却得到特朗普反对者的支持：敦促中国改变现有的贸易政策。

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg (imago/C. Ohde)

贸易战即将终结？

（德国之声中文网）美中贸易谈判进入最后阶段，美国政界、企业代表和西方外交官呼吁特朗普政府坚持不懈，敦促中国进行经济结构改革，解决美中经贸关系中的深层问题。

底特律汽车配件制造商李尔公司（Lear Corp）的税务高管斯蒂芬·加登（Steven Gardon）表示，特朗普的贸易战提升了人们的一层期待，即它会迫使中国改革被外国政府和企业视为不公平的经济政策。加登的公司在包括美国和中国在内的全球39个国家设有工厂。

"现在这些议题被提上桌面，得到（美国）国内的政治支持，我想再走回头路是不可能了。"加登本月在乔治敦法学院举行的一个论坛上表示："现在已经形成政治层面的压力，要求从长远解决这些问题。"

这一观点反映了美国和国际企业界对中国经济贸易政策的普遍看法。这一立场可以说与特朗普的目标不谋而合，尽管在策略上有所不同。

USA Handelsgespräche mit China in Washington | Lighthizer & Mnuchin & Ross & Liu He (Reuters/J. Roberts)

美中贸易谈判开始进入尾声（2019年2月21日资料图片）

特朗普的贸易团队称，与中国的谈判已进入最后阶段。这或将成为数十年来美国与中国达成的最大的经济政策协议。美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦本周前往北京，以期加速同中国副总理刘鹤的谈判。而刘鹤则将于4月初前往华盛顿参加下一轮谈判。

美中贸易争端开启8个月后，仍然不清楚是否会达成一个让双方都能接受的协议结果。

中国领导人习近平被认为不愿在美国的压力下进行经济改革。而特朗普则表示，即便达成了协议，也可能会在相当长的时间内维持对中国商品的关税。路透社的分析认为，习近平或许宁愿接受特朗普的关税，也不愿改变中国现有的经济发展模式。

作为协议的组成部分，北京愿意向美国发出大笔订单，以减少贸易顺差。特朗普政府透露，这些预计在今后6年间下达的订单价值超过1万亿美元。但大宗订单却可能造成美国政府不再坚持要求中国解决结构性问题，而这正是美国企业所担心的。

美国批评中国系统性地盗窃知识产权、以市场准入为条件强迫外企交出商业秘密，以及向本国工业企业提供高额补贴。对以上抱怨采取回应措施，需要执政党中共在最高层面上做出政策改革。

坚持立场

在华美国商会今年2月发布的一份问卷调查显示，该会成员企业中的多数支持维持或提高对中国商品的关税，而希望美国政府加大压力敦促中国创造公平竞争环境的企业，比例比一年前翻了一番。

路透社报道指出，美国的关税措施甚至鼓励了中国一些倾向改革的官员和私营企业主，借中国纪念改革开放40周年之际，呼吁加快改革步伐。莱特希泽曾在2月对一些国会议员透露，一些在华的美国商人希望他在谈判中"坚持住"，不要"为了多卖点大豆而出卖根本利益"。

Chinesische Handelsdelegation in Missouri (Reuters/D. Kaup)

不能为了一点大豆达成不利的妥协

当特朗普在3月1日的预定期限到来之前宣布推迟实施提高关税的措施时，在美国国内引发了担忧，人们担心他会为了中国的订单而放弃继续施压，延误结构性问题的解决。

自此以来，利益集团的说客、大公司高管、西方国家外交官和国会两党的议员一直在呼吁特朗普不放松立场，要求中国推进结构改革。

对华贸易立场上的鹰派人物、参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）上周曾警告特朗普，贸易谈判的结果不能建立在向中国出口大豆和其他商品的基础上，不能因为已接近达成协议，就做出让步。

暗中为特朗普加油

与特朗普政府在钢铝关税上同样存在争议的欧盟，在对华贸易上则与美国有着同样的诉求，例如不满中国的强制技术转让和市场准入政策。

欧盟贸易委员马尔姆斯特伦（Cecilia Malmstrom）对中国经贸政策的评论听起来就像出自美国贸易官员之笔，中国"混淆了国家和私营经济之间的界限，她上个月在华盛顿的一次讲话中这样说，"企业知识产权被剽窃，国家直接和间接提供补贴司空见惯。这些做法的影响在国内和国外都能感觉到。"

马尔姆斯特伦还表示，欧盟和美国的目标是一致的，但对具体措施的设想有差异。她主张采取更为多边的立足点，称欧盟尝试与联合国及日本合作，以图通过改革世贸组织规则入手解决有关问题。

欧盟官员证实，欧盟内部对美中贸易协议对欧盟的不利影响存在担忧。虽然对特朗普的具体举措不以为然，但欧盟内部对美国的目标是支持的，一些人甚至在暗中为特朗普加油。

"我们不赞成单边行动，但也没有人真的为中国叫冤。"一位不愿具名的欧盟官员对路透社称："北京必须明白，没有改革，现有体制将难以维系。"

 

叶宣/乐然（路透社）

 

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