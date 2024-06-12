关税大锤：欧盟对中国电动汽车征收至高48%关税

（德国之声中文网）欧委会威胁采取的行动，恰恰是德国等一些欧洲政府希望避免的：自7月4日起，向中国产电动汽车征收惩罚性关税。欧委会称，这一对欧洲汽车制造商的保护措施，是回应中国"不公平的补贴"。由此，欧盟跟进了美国的步骤：华盛顿如今对中国电动汽车征收100%的关税。

中国制造商以及美国企业受影响

面向欧洲市场的中国出口商需要做好何种准备？欧盟对中国的电动汽车制造商征收不同比例的惩罚性关税，也依据过去数月欧盟的调查中，这些制造商的配合度。最高的情况下，将征收38.1%的惩罚性关税。此外，对所有来自中国的汽车还要征收10%的正常进口关税。所以，加在一起是48.1%。世界最大的电动汽车制造商比亚迪预计将在正常关税的基础上，被加征17-20%的惩罚性关税。受影响的还包括美国制造商特斯拉。特斯拉在上海生产汽车，向欧洲出口。

谈判截止日期7月4日

欧委会副主席希纳斯（Margaritis Schinas）在布鲁塞尔介绍了这一惩罚措施，并表示，欧委会与中国有关部门取得了联系，以寻找可能的解决途径。只有在按照世贸组织规则须进行的对话到7月4日无果的情况下，才将临时征收这一关税。之所以是临时征收，是因为欧盟成员国也有一定的发言权。27个成员国贸易部长须在11月2日前就此表决。瑞典、匈牙利、捷克、斯洛伐克和德国因不同的原因反对对中国汽车征收惩罚性关税。法国和西班牙则坚持要征收惩罚性关税，以保护本国制造商免受低价竞争。

德国汽车制造商落后了吗? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国反对加征关税

中国电动汽车平均比欧洲的同类产品便宜20%。德国政府迄今提出的理由是，在电动汽车这一关键产业征收惩罚性关税，只会导致中国的反制措施，最终会引发一场贸易战，从而造成更大的损失。德国交通部长维兴（Volker Wissing，自民党）在柏林表示："欧洲电动汽车必须通过更多竞争、开放市场和欧盟内更好的条件实现价格的下降，而不是通过贸易战和封闭市场。"

中国驳斥指责

北京迅速作出回应：中国外交部一名发言人表示，欧盟违背市场经济原则和国际贸易规则，"保护主义没有前途，开放合作才是正道"。目前，中国对欧洲电动汽车征收15%的进口关税。未来，这一比例可能会大幅上升。

不排除中国在其它经济行业实施反制措施。受国家引导的中国汽车制造商则表示，仍将继续留在欧洲市场。欧洲汽车制造商联合会在布鲁塞尔表示，支持欧盟的惩罚性关税。该联合会会长德弗里斯（Sigrid de Vries）表示，比关税更重要的是对欧洲电动车更强有力的产业战略、确保必备原材料的来源、低廉的能源价格以及覆盖广泛的充电、加氢网络。

比亚迪的欧洲攻势 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

关税将产生何种效果？

基尔世界经济研究所估算，今年中国向欧洲出口了约50万辆电动汽车。如果征收惩罚性关税，这一数字可能减少四分之一，至37.5万辆。而这一缺口的填补可通过欧洲制造商扩大在欧洲的销售量，而不是向世界其它地方出口。对消费者而言，供应量的减少可能总体上会推高汽车的价格。从中国进口的电动汽车预期今年将占到15%的市场份额。

对欧委会来说，电动汽车供应量减少是否是个好主意，特别是欧盟亟须在交通运输领域实现对气候更友好的转变？就此问题，欧盟经济专员多姆布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）早在去年10月对中国展开调查时表示，原则上是需要电动汽车的，但竞争仍必须公平。他说，中国政府须减少在国内的补贴、降低产能。

这一议题或将在周四意大利举行的G7峰会上也受到讨论。欧盟对美国的孤立贸易政策持质疑态度。美国政府对中国汽车的惩罚性关税导致欧盟受到更大的进口压力。围绕这一议题的博弈中，美国总统拜登将如何回应特斯拉也将受到欧盟措施影响，是众多待回答的问题之一。

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