关税停火下一步：美国贸易代表团将赴京谈判

（德国之声中文网）中国商务部周五（1月4日）表示，为期两天的谈判将讨论特朗普和习近平上月在阿根廷会晤中达成的共识--暂停提升关税。

中国商务部称，代表团由美国副贸易代表格里什（Jeffrey Gerrish）率领，但是没有给出日程和参会者详情。德新社记者请求美国驻北京大使馆确认此消息，并提供更多详情，没有得到回应。

中国政府表示，谈判开始将聚焦于农产品、能源和汽车等行业。

尽管美国以涉嫌误导银行违反对伊朗禁令为由，要求加拿大警方逮捕了华为财务长孟晚舟，导致双方关系紧张，但是谈判仍将按照原计划进行。

两国政府互相针对数以亿计的商品提高关税。美国指控中国政府不遵守开放市场的义务，以盗窃或者施压手段从美国公司获取技术。

特朗普和习近平上月达成协议，暂停提升关税90天。但是，经济学家认为，这个时间远远不足以解决两国之间错综复杂的贸易争端。

中美贸易争端已影响企业决策和金融市场。由于担心经济不振，市场已经出现疲软势态。

特朗普希望中国放弃政府主导的科技企业发展计划。美国、欧洲和其他贸易伙伴认为，该计划违背了开放市场承诺，未能做到对所有公司一视同仁。

中国官方愿意改善某些项目细节，但是拒绝整体放弃计划，例如意在让中国在人工智能相关领域领先世界的"中国制造2025"政策。有美国官员担心它会削弱美国的行业领袖地位。

美国担心中国对一些进口产品和技术进行"两用"，用于军事领域，从而予以限制，中国对此表示不满。中国方面认为，以国家安全理由限制企业兼并对中国公司不公平，尽管并未证实有任何交易因此而改变。

张平/叶宣（德新社）